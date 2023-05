Nakládačka rivalům: Evenepoel vládne od první etapy Gira. Kdo ho ohrozí?

Michael Matthews a jeho radost po dojezdu do cíle • ČTK / AP / Gian Mattia D'Alberto

Michael Matthews dojíždí do cíle • Reuters

Je dobrý v časovkách. To se o Remcu Evenepoelovi, jednom z hlavních favoritů na letošní výhru na Giro d´Italia, vědělo. Ale že největším rivalům naloží tolik, to asi ani sami nečekali. Primož Roglič v tuto chvíli ztrácí 44 sekund, o něco lépe (32 s) je na tom Joao Almeida. Může Belgičana ještě někdo z nich dostihnout? Další dva souboje s chronometrem mu hrají do karet, jenže třítýdenní závod je vždy nevyzpytatelný