Co ukázalo Giro: Kanibal Pogačar s lidskou tváří, Hirt nahoře už od začátku

Dělá si nepřátele? Spíš naopak

Už po kratším etapovém závodu Kolem Katalánska, kde Pogačar totálně zdemoloval soupeře a vítězil třeba i ve sprintu, zaznívaly hlasy, že si zbytečně dělá v pelotonu nepřátele. Některé může pochopitelně štvát, že se hrne i do etap, kde teoreticky nemá co dělat. Na Giru se ale pak už krotil a naopak si získával nové kamarády. Třeba Giulia Pellizzariho, kterého sice v propršené etapě porazil, ale pak mu udělal ohromnou radost, když mu kromě brýlí, o které ho mladý Ital požádal, věnoval i růžový dres, v němž odjel etapu. Dvojnásobný vítěz Tour de France a teď už i majitel Nekonečné trofeje z Gira se ale těší respektu i u zkušených bardů. „Je to nejlepší cyklista, proti kterému jsem kdy závodil, a to jsem soupeřil s mnohými. Má neskutečný talent,“ smekl před ním vítěz Tour z roku 2018 Geraint Thomas.