Hirt chtěl na Giru výš, ale nešlo to. Pogačar? Byli jsme jak junioři

Kdo v nedávných týdnech sledoval alespoň horské etapy Giro d´Italia, musel mít radost z výkonů českého jezdce týmu Soudal-Quick Step Jana Hirt. Ten opět dokázal, že patří ke světové vrchařské špičce, když se až do závěrečných kilometrů většinou držel s esy jako Geraint Thomas, Daniel Felipe Martínez, Ben O´Connor a podobně. Na Tadeje Pogačara sice nestačil, ale to nikdo. Bylo vůbec možné se letos dostat výš, a proč se ve skupině hlavních favoritů držel většinou vzadu?

Z Gira už jste doma, stihl jste si zrekapitulovat, jaké pro vás to letošní bylo?

„Bylo dobré, myslím, že můžu být spokojený. Osmé místo je fajn. A z týmového pohledu vyhrané čtyři etapy jsou pro nás super.“

Top 10 jste zvládl už podruhé. Ale asi ještě větší spokojenost bude s výkony, které jste podával, že jste se vždy držel ve skupině s hlavními favority, že?

„Určitě ano, výkon jsem měl vyrovnaný po celé tři týdny, nebyly tam žádné výkyvy ani dolů, ani nahoru. I s ohledem na skladbu etap, kde bylo hodně kilometrů časovek. Navíc nebylo možné udělat únik, protože jakmile jsem se tam o něco pokusil, všichni ostatní si to hlídali. Takže bez úniku a s dlouhými časovkami myslím, že můžu být spokojený.“

Bylo 8. místo maximum, co šlo při letošním vývoji dosáhnout?

„Bez úniku asi více méně ano. Samozřejmě v jednom úniku tam dostali prostor Romain Bardet s Filippem Zanou, ti tam něco najeli. Ale kdybych tam v ten den byl i já, tak nevím, jak by to dopadlo, jestli by to nechali odjet. Když jsem to zkusil v jiné etapě, tak už to sjížděli, nechtěli mi dát čas navíc. Takže abych se vrátil k otázce, myslím, že to bylo maximum. Protože kdo z první patnáctky něco ukázal v kopcích? Nikdo nic. Nikdo nikoho nenechal odjet, nikdo nevyhrál etapu, jen Pogačar. Ve finále všichni říkali, že jsme defenzivní, ale ten závod byl letos takhle nastavený, že nebylo pořádně co udělat. První patnáctka byla relativně vyrovnaná kromě Pogačara a jinak nikdo nedostal prostor něco ukázat. Dojel v podstatě jen jeden horský únik, který vyhrál Paret-Peintre, a jinak to skončilo výhrou Pogačara.“

V průběhu Gira mě napadlo, zda by pro vás nebyla lepší varianta ztratit někde víc času, aby vás pustili do úniku, ale jak se ve finále ukázalo, ani to by nebyla cesta. Každopádně řešili jste to třeba během druhého týdne i s týmem, zda by to nebyla varianta?

„Oni už pak i sami chtěli, abych jel na celkové pořadí. Ptal jsem se, jestli nemám jet časovku úplně volně, chytnout tam nějakou ztrátu navíc, právě kvůli úniku. Ale říkali, ať ji nejedu zcela volně. Samozřejmě ať se tam nezničím, ale že si nemyslí, že to udělá nějaký velký rozdíl. Nevím…“

Před italskou Grand Tour jsme se bavili o tom, jak ji letos změní Pogačarova přítomnost a vy jste říkal, že to je věc, nad kterou přemýšlí všichni. Tak jak Slovinec nakonec letošní Giro změnil?

„Hlavní bylo to, že hodně úniků dojeli, uprchlíci neměli moc příležitost v horách dojet pro etapové vítězství. Tyhle etapy vyhrával Pogačar. My ostatní jsme tam vypadali, že jsme junioři.“

V těžkých horských etapách jste jel vždy s hlavními favority. Jaké to bylo udržet se tam ve chvíli, kdy UAE Emirates nastolili tvrdé tempo, ze kterého pak nastoupil Pogačar?