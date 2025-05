Mathias Vacek: budoucnost české cyklistiky. Neskutečný potenciál, shodují se experti

V typickém pestrobarevném dresu týmu Lidl-Trek jej teď nehledejte. Mathias Vacek (22) stojí v posledních etapách Giro d'Italia při slavnostním startu vždy v první lajně v zářivém bílém trikotu. Na letošním Růžovém závodu totiž předvádí parádní výkony, díky kterým je nejlepším jezdcem do 25 let a v celkovém pořadí mu patří průběžná třetí příčka. Česká cyklistika tak má skvělé vyhlídky do budoucna. Kam až to může právě Vacek dotáhnout?

Fandit českému závodníkovi bojujícímu o TOP 10 na třítýdenních etapových podnicích nebo třeba jen o etapová prvenství? To je sen tuzemského fanouška. Bývalo to pravidlem v dobách Romana Kreuzigera, Leopolda Königa či Zdeňka Štybara, v posledních letech se o díru do světa hlavně na Giro d'Italia pokoušel Jan Hirt.

Teď je tu ale mládí a naděje pro českého diváka, že by se doba hojnosti mohla zase vrátit. Nahrávají tomu momentálně výborné výkony Mathiase Vacka na italské Grand Tour. V první a třetí etapě byl hlavním motorem pro vítězství Madse Pedersena ve sprintu, v časovce bral páté místo, hlavně se v ní ale oblékl do bílého dresu pro nejlepšího mladíka závodu.

Svět žasne

Ano, v tuto chvíli si cyklistický svět všímá z jezdců do 25 let právě českého habána, kterého na kole nepřehlédnete. Třeba i server Velon, zabývající se cyklistickými statistikami, rozebíral Vackův výkon v dojezdech první a třetí etapy, kde jako poslední člen týmu Lidl-Trek rozjížděl sprint Madsi Pedersenovi. A maximální výkony českého cyklisty 1310, resp. 1240 wattů budí velký respekt.

„Myslím, že kdyby tam nemusel pracovat pro Pedersena, bojoval by v neděli sám plus minus o druhé, třetí místo úplně s přehledem. Když jsem viděl, jak mu rozjížděl sprint, myslím, že by