Trest? Nevadí! Sagan bojuje o každý bod. Přesahuje sport, chválí Contador

Vypadalo to, že si budou trikot půjčovat snad každé dvě tři etapy, pak ale přišla ve středu pro Sagana penalizace za nebezpečný sprint a naráz bylo všechno jinak. Místo toho, aby byl mezi Irem a Slovákem rozdíl jen pár bodů, bylo to najednou 68. Sagan to ale nevzdal. „Nemyslím si, že bych jel nějaký nebezpečný spurt, ale jury rozhodla a my jdeme dál. Budu se snažit v každé etapě a uvidíme, jak to půjde,“ hlásil rodák ze Žiliny.

Zatímco páteční etapu s celkovým převýšením 4400 metrů se snažil hlavně přežít, v sobotu se pustil do boje. A jeho tým Bora-hansgrohe s ním. Nejprve počkali, jak se bude začátek dne vyvíjet, a když odjel pouze dvoučlenný únik, zahájili vlastní závod. Jeho prvním cílem bylo získat na sprinterské prémii o dost větší počet bodů než Bennett. A tak se na čele pelotonu vyskládala většina osazenstva Bory a nastolila hodně svižné tempo.

„Před sprinterskou prémií jsem myslel, že jim jde o to odrovnat nám nohy. Ale nechal jsem je a šetřil se trochu na kopce. Nejdřív jsem si myslel, že bych se tam mohl pokusit sprintovat, ale při stoupání bych pak trpěl,“ popisoval po etapě Bennett. Ten i tak získal 10 bodů, Sagan bral za 3. místo 18.

I ve zbytku etapy ale Bora nastolila velmi kruté tempo, v čemž jim pak pomáhal i tým CCC, kde se dlouho na špici střídal také český jezdec Jan Hirt. Výsledek byl takový, že Bennett a další sprinteři brzy odpadli a bylo jasné, že v dojezdu v Lyonu, kde bylo ve hře za první příčku 50 bodů, nebudou.

„Chtěl jsem do toho dát víc, ale už jsem neměl z čeho brát. Tým pro mě odvedl dobrou práci, ale nebylo nic, co jsme mohli udělat,“ dodal ještě Bennett.

Jezdec týmu Deceuninck-Quick Step ale dál vcelku pohodlně vede sprinterskou soutěž. Saganův tým včetně samotného Slováka sice hodně dřel, ale výsledný zisk bodů nebyl takový, jaký by si představovali. Za čtvrté místo, které nakonec sedminásobný vítěz bodovací soutěže obsadil, mu náleželo 18 bodů a na Bennetta jich dál ztrácí 43.

Těšit ho může alespoň přízeň fanoušků včetně jednoho velmi slavného. „Je velmi zvláštní týpek. Má kvality, které ho dělají jedním z nejlepších cyklistů posledních let. Ale co si u něj myslím, že je ještě mnohem zajímavější, je jeho povaha. Je jedním z těch sportovců, kteří přesahují hranice sportu. Zlatan Ibrahimovič, Peter Sagan, Boris Becker… ti všichni jsou výjimeční ve svém sportu ale ještě víc mimo něj. Jsou nepostradatelnými postavami ve sportu a Sagan je nepochybně jedním z nejlepších v posledních letech,“ prohlásil o něm expert Eurosportu Alberto Contador.