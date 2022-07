Příběh nepřehlédnutelného lídra: z fabriky s rybami až do žlutého dresu

V současném pelotonu Tour de France ho poznáte velmi snadno. Je to ten závodník ve žlutém. A kdyby to nestačilo, rozeznáte Jonase Vingegaarda také podle jeho zeleného bodyguarda. S Woutem van Aertem jsou opravdu nepřehlédnutelní. Přitom na startu loňské Staré dámy mladého Dána téměř nikdo neznal. Není se moc co divit, ještě čtyři roky zpět ani nebyl profík a musel si přivydělávat v továrně na zpracování ryb.

Na startu letošní Tour de France už všichni věděli, kdo je Jonas Vingegaard a že je třeba si na něj dávat pozor. Vědom si toho byl hlavně obhájce prvenství Tadej Pogačar. Už na generálce na Starou dámu, závodu Critérium du Dauphiné, skončil celkově druhý za svým parťákem Priožem Rogličem, kterého navíc v závěrečných horských etapách převyšoval.

Navíc kdo by se neměl na pozoru před druhým mužem loňské Tour. Na tu paradoxně tehdy původně vůbec neměl jet. Jenže v zimě ohlásil přestávku v kariéře Tom Dumoulin a nizozemská sestava začala řešit, koho zařadit na soupisku pro Starou dámu místo něj. A právě čtyřiadvacetiletý Dán si o toto místo začal výrazně říkat už od začátku sezony.

Než se ale dostal před rokem na start v Brestu, prošel si zajímavou cestou. Jako dítě používal kolo spíš jako dopravní prostředek do školy. To se ale změnilo, když ho táta vzal na jednu etapu závodu Kolem Dánska. Tam se klukovi, u kterého do té doby kraloval fotbal, cyklistika vryla pod kůži. Na fotbal ale nezanevřel, dodnes je fanouškem FC Liverpool. Hrával i badminton, v této severské zemi také velmi populární sport. A prý se k němu plánuje po skončení cyklistické kariéry vrátit.

Jeho profi kariéra odstartovala v roce 2016 v dánském kontinentálním (3. divize) týmu ColoQuick Cult. Už před tím se ale účastnil závodů, třeba v roce 2015 jel verzi pro cyklisty do 23 let známé klasiky Lutych - Bastogne - Lutych, který ale nedokončil.

Ještě před čtyřmi lety si ale k cyklistice musel přivydělávat. Na poloviční úvazek pracoval v továrně na zpracování ryb. Od šesti ráno chodil do práce, až po ní sedl na kole a vydal se na trénink. Na tuto práci zavzpomínal také během loňské Tour de France, kde ale osvětlil, že on rozhodně nebyl tím, kdo by ryby kuchal, jak se začalo psát. „Firma nakoupila ulovené ryby a my jsme je museli vyčistit, rozřezat a nachystat k prodeji. Já jsem je neřezal, jen jsem je čistil a dával do ledu k dalšímu zpracování.“

Perličkou je, že stejné práci se dřív věnoval další dánský profesionál Michael Valgren, který ještě loni závodil v týmu s Romanem Kreuzigerem.

Jonas Vingegaard Narozen: 10. prosince 1996 (25 let) Výška/váha: 175 cm/60 kg Disciplína: silniční cyklistika Tým: Jumbo-Visma (od 2019) Největší úspěchy: celkový vítěz Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2021), 2. místo celkově Kolem Baskicka (2021), vyhraná etapa na UAE Tour (2021), vyhraná etapa na Kolem Polska (2019) Absolvované podniky Grand Tour: Vuelta a España (2020) Nejlepší umístění na Grand Tours: Vuelta a España (46. místo celkově 2020)

Této práce mohl nechat až ve chvíli, kdy ho zaměstnala stáj Jumbo-Visma, za kterou nyní jezdí. Ale chvíli to přeci jen trvalo, než se do týmu kategorie World Tour dostal. Bylo to dané pomalejším růstem výkonnosti. „Nejsem úplně lenivý, ale zároveň jsem nepatřil k těm, kteří si v tréninku nějak přidávají. Možná to bylo i proto, že jsem ještě pracoval. Výhoda ale byla v tom, že v momentě, kdy jsem se soustředil jen na cyklistiku, jsem měl hodně prostoru k zlepšování,“ vysvětloval Vingegaard.

Do týmu Jumbo-Visma se podle slovenského serveru Cyklo News dostal díky velké náhodě, a to prostřednictvím cyklistického fandy, který Vingegaardova čísla sledoval v aplikaci Strava a náhodou měl i kontakt v nizozemském týmu. Ten jim dal echo, čímž začal skauting dánského mladíka.

Ten se pak díky intenzivní práci zlepšoval sezonu od sezony a také se zvyšovalo jeho sebevědomí. Před letošní Toru de France si věřil hodně, když prohlašoval: „Už loni jsem Pogačarovi zatopil na Mont Ventoux, když jsem mu nastoupil a ujel. A za rok jsem udělal zase další progres.“ A poté, kdy sebral Slovinci žlutý dres, zahlásil: „Být druhý na Tour je hezké, ale to už se mi povedlo loni. Teď ji chci vyhrát.“ Tato cesta, i když do Paříže ji ještě kus zbývá, se mu zatím daří.

A mimochodem, daří se mu i v osobním životě. Předloni v září se mu s přítelkyní Trine narodila dcerka Frida, kterou pyšně ukazuje na sociálních sítích.