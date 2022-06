Favorité Tour ukazují sílu: zase vládnou Slovinci, Jumbo se dvěma lídry

V jaké formě se nachází favorité letošní Tour de France? • FOTO: Koláž iSport.cz Už jen půl měsíce a je to opět tady! Nejslavnější cyklistický závod planety Tour de France finišuje přípravy na velký kodaňský „výkop“. Mezi tím ale jeho organizátoři, stejně jako fanoušci, bedlivě sledují, jak si počínají v posledních přípravných podnicích největší favorité. Tadej Pogačar, jenž letos půjde po třetím vítězství v řadě, ve středu startuje na domácím klání Kolem Slovinska. Jeho krajan Primož Roglič vyhrál Critérium du Dauphiné, ale jasnou jedničkou svého týmu není. A co další?

Jumbo se dvěma lídry Když v roce 2019 ovládl Primož Roglič španělskou Vueltu, stal se jasným lídrem týmu Jumbo-Visma, který si stanovil zajímavý cíl. Smáznout ve startovním poli na Tour de France do té doby neochvějně vládnoucí Ineos (dřív Sky). V etapách se jim to dařilo, žlutý vláček nizozemské stáje ten černý z Británie válcoval. Jenže výsledkovým listinám začal místo Rogliče vévodit jiný Slovinec Tadej Pogačar. V případě Rogliče můžeme mluvit i o řádné porci smůly, že se mu prvenství na Staré dámě získat ještě nepodařilo. Ale výsledky hovoří jasně: pro Jumbo-Visma tam jsou zatím jen druhá místa. V roce 2020 Rogličovo, loni tuto příčku vybojoval mladý Dán Jonas Vingegaard. Právě on se vypracoval na takovou úroveň, že letos si věří i na vítězství na Tour de France. „Myslím, že mám dobrou šanci. Loni jsem na Mont Ventoux dokázal setřást Pogačara. A s tím, jaký výkonnostní pokrok jsem letos udělal a jak teď věci jdou, se letos na Tour může stát hodně věcí,“ prohlásil pětadvacetiletý Seveřan poté, kdy na Critérium du Dauphiné ovládl závěrečnou horskou etapu a celkově skončil druhý za Rogličem. Sebevědomí má oprávněné, v neděli totiž vypadal na kole mnohem lépe a svěžeji než jeho zkušenější kolega. V tuto chvíli se proto zdá, že by nizozemská stáj, opět po vzoru Ineosu, mohla 1. července do boje vyrazit se dvěma lídry a až průběh ukáže, kdo je na tom lépe a na koho tým vsadí do závěrečných bojů s Pogačarem. 1 - Tolikátého července odstartuje v Kodani 109. ročník Tour de France.

Pogačar znovu „jen“ ve Slovinsku Za hlavní prověrky kondice účastníků Tour de France jsou tradičně považovány etapové závody Critérium du Daupiné (minulý týden) a Kolem Švýcarska (jede se nyní). Dvojnásobný vítěz Staré dámy Tadej Pogačar ale přinutil svět obrátit zrak i do jeho rodné země. Už druhý rok v řadě si totiž pro ověření své formy vybral podnik Kolem Slovinska, který začíná ve středu. Na rozdíl od dvou zmíněných není nijak hvězdně obsazen, ale ten hlavní muž tam je. Pogačar má takové sebevědomí i výkonnost, že si asi nepotřebuje aktuální formu ověřovat, stačí se jen dobře, ideálně vítězně, naladit. 7 - Tolik vítězství si v této sezoně už připsal Tadej Pogačar, z nich dvě jsou celková vítězství na etapových závodech.

Bezzubý Ineos? S roční pauzou měli svého vítěze Tour de France od roku 2012 až do 2019. Chris Froome oblékl legendární žlutý dres v Paříži hned čtyřikrát, po jedné výhře připsali Bradley Wiggins, Geraint Thomas a Egan Bernal. Právě na posledně jmenovaného Kolumbijce měl tým Ineos Grenadiers (dřív Sky) spoléhat i letos. Jenže loňský vítěz Giro d´Italia se velmi vážně zranil už v zimní přípravě a teď se teprve pozvolna rozjíždí na kole. Thomasova výkonnost šla v posledních letech hodně dolů. A tak Grenadýři mají letos spoléhat na Adama Yatese. To je cyklista par excellence, o tom žádná. Ale může to stačit na Pogačara a žlutou letku Jumbo-Visma? Spíš ne. 2 - V přímé konfrontaci se Slovincem ve Spojených arabských emirátech v únoru skončil Yates druhý. Tam ale Jumbo-Visma své hlavní hvězdy neměl.

Froome nemá jistou nominaci Chris Froome a Tour de France, to dřív bývalo jasné spojení. Vždyť francouzskou Grand Tour ovládl čtyřikrát. Jenže zranění z roku 2019 poslalo Britovu cyklistickou kariéru do úplně jiných dimenzí. Loni se na Tour často naskytoval smutný pohled, kdy byl tento borec v horských etapách součástí grupeta daleko za favority. A letos, i přes to, že český sportovní ředitel jeho týmu Israel-Premier Tech René Andrle prohlásil: „Froome má teď tak skvělá tréninková čísla, jaká měl jen párkrát v životě,“ nemá tato hvězda zatím účast na Staré dámě jistou. 6 - Tolik etap z osmi odjel Chris Froome minulý týden na Critérium du Dauphiné. Důvodem odstoupení bylo prý to, že se po probuzení necítil dobře.