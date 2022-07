Pidcock: další velký univerzál. Má zlato z olympiády, do Česka přijel na kole

Vítěz etapy na Tour

Tento úspěch je v jeho sbírce velmi čerstvý. A velmi ceněný. „Je to jedna z nejúžasnějších zkušeností v cyklistice. Je neuvěřitelné, když jedete takový slalom mezi fanoušky a vlajkami, to nezažijete jinde než na Tour. A pak ještě vyhrajete. Kdyby se z mého pohledu už nic jiného na Tour nestalo, nevadilo by mi to,“ hlásil šťastný nejmladší vítěz dojezdu na Alpe d´Huez v sedmdesátileté historii tohoto stoupání v itineráři Staré dámy. Pidcockovi je totiž stále teprve 22 let. Další narozeniny oslaví týden po skončení Tour 30. července.