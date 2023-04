Sagan se loučí, ale zatím ne moc dobře. Je to smůla? A zazáří ještě na Tour?

Skončit s dlažební kostkou v ruce by byla vysněná derniéra Petera Sagana na Královně klasik Paříž-Roubaix. Jenže on místo toho zakončil svou úspěšnou klasikářskou kariéru na nich. Po ošklivém letu přes řídítka je teď mimo kvůli otřesu mozku. „Mohla to být částečně smůla, ale také vina toho, že už jeho kondice není dostatečná,“ míní Ján Svorada. Teď má slovenská hvězda dostatek času na zotavení a přípravu na poslední Tour de France. Může tam ještě zazářit?

Poslední sezona Petera Sagana na silnici mu nevychází tak, jak si představoval. A nejde ani tolik o výsledky v závodech, které dojede, jako spíš o nešťastné pády a následné nedokončení dané mise. V jarních klasikách, které byly vždy, vedle Tour de France, jeho oblíbenými, letos hned třikrát najdete ve výsledcích u jeho jména DNF, tedy nedokončil.

Nejviditelnější to bylo na dvou posledních monumentech Kolem Flander a Paříž-Roubaix. Z Pekla severu si dokonce z letu přes řídítka a následného tvrdého dopadu na zem odnesl otřes mozku a teď je na marodce. Jenže, při vší úctě k jeho dřívějším výkonům, asi ani v případě dokončení těchto závodů by to nebyly nijak oslnivé výsledky.

„S Peťem se to tak nějak bohužel veze už delší dobu. Poslední dva roky, celé covidové období neměl úplně super. Těžko říct, jestli se na jeho výkonnosti podepsaly nemoci a covid, jestli ho to zasáhlo víc. Ale pravda je ta, že jeho výkonnost rozhodně není taková, jak jsme byli zvyklí,“ hodnotí Slovákovo jaro někdejší prvotřídní sprinter Ján Svorada.

Navíc při současné nadvládě borců jako Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, mezi sprintery Jasper Philipsen, Tim Merlier, Fabio Jakobsen se bude Saganovi po vynuceném odpočinku tento šinkansen dohánět velmi obtížně.

„Těžko říct, jestli se to u něj ještě dostane na nějakou lepší úroveň, bohužel. Nikdo nemládne a nastupující mladá generace do toho šlape naplno. Bude to mít rozhodně těžké,“ říká Saganův předchůdce ve sprintech na Staré dámě.

V případě nedávných Tourminátorových pádů také stojí za zamyšlení, zda šlo vyloženě o smůlu, nebo mohla sehrát roli třeba i špatná poziční jízda.

Článek pokračuje pod infografikou

Podle Zdeňka Štybara, který na Roubaix také za řadou pádů zůstal, pro něj naštěstí nebyl jejich přímým účastníkem, šlo vyloženě o smůlu. „Je to škoda. Asi i tím, že odpočítává závodní dny, se mu lepí smůla na paty. Určitě si to nezaslouží. A jsem přesvědčený, že to byla smůla. Jak na Flandrech, tak i na Roubaix se pády děly vepředu, vprostřed, vzadu, to zkrátka člověk neovlivní.“

Svorada už ale tolik o nepřízni osudu přesvědčený není. „Myslím, že to souvisí s výkonností. Protože pokud by měl Peter dobrou kondici, určitě by jezdil na úplně jiných místech, byl by schopný reagovat na všechno rychleji. Tím nechci říct, že nemohl mít v některých případech i trochu smůly. Ale myslím, že všechno je to tak nějak důsledek toho, že člověk nejede úplně v pohodě, je na dorazu a reakce nejsou takové, jako v případě, kdy jste na 100 procent.“

Toto je základní pravidlo, které vždy platilo a platí i dnes, kdy se oproti dřívějšku cyklistika výrazně zrychlila. Pokud se budete pohybovat v polovině balíku nebo ještě víc vzadu, je riziko toho, že se nějakému pádu nevyhnete, mnohem vyšší.

„Rozhodně. Neříkám, že vepředu to taky někdy nepadne, ano, někdy to fakt je smůla. Ale tím, že jedete někde v balíku, tomu nahráváte,“ potvrzuje vítěz tří etap na Tour de France.

V Česku není většího experta na sprinty, než je právě Svorada. A ten si všiml ještě jednoho důležitého vývoje v Saganově poziční jízdě oproti dřívějšku.

„Dá se říct, že ani jednoho spurta, kterého jsme viděli v posledních závodech nebo dokonce letech, kromě posledního vítězství na Kolem Švýcarska, nejel z první pozice. Všechno jezdí hodně defenzivně, je to desátá, patnáctá pozice, snaží se jen najít soupeře, za kterým by se vyvezl. Ale takhle se vítězství dosahují velmi těžko.“

Jestli jsme se však už dřív v Saganově případě něco naučili, je to to, že ho nikdy nemůžete podceňovat a odepisovat. Stejně jako dřív bude i letos hlavním cílem sezony Tour de France, která pro něj bude rozlučková. Co se tedy od něj dá čekat na závodu, který mu, společně se třemi tituly mistra světa, přinesl nejvíc slávy?

„Je to zkušený cyklista, a pokud by se mu povedlo dostat do kondice, že by byl jeho současný stav jen důsledek nemoci a postupně by to odboural, tak myslím, že je schopen vítězství. Určitě, pokud se mu poštěstí někde najít správnou pozici do spurtu, mohl by vyhrát. Nebo z nějaké skupiny, z úniku,“ věří Svorada.

Zároveň ale upozorňuje, ať už od Sagana fanoušci nečekají vítězství v jeho bývalé doméně. „Jeho silné etapy byly ty, kdy to bylo trochu těžší, byly tam kopce v závěru, třeba třetí, druhé kategorie, které prosely pole sprinterů, nebyli tam ti nejrychlejší a on pak mohl vyhrát. Ale viděli jsme, že v minulých letech takovéhle etapy zcela ovládl Wout van Aert. A pokud bude v kondici, myslím, že to bude mít Peťo těžké, i když bude stoprocentní.“

Tour de France začíná 1. července, Sagan tak má stále dost času otřepat se z nevydařeného jara a dostat se do kondice, nejspíš tradičně v Americe.