Flandry: tvrdý pád zasáhl hvězdy včetně Sagana. Exceloval Pogačar

Tento počin se i běžně trestá časovou penalizací. Závodník týmu Bahrain-Victorious Filip Maciejuk se nevešel na silnici, a tak se vydal nejprve po stezce vedle ní. Ta však záhy končila a Polák se ocitnul v trávě, která byla po vydatném sobotním dešti hodně nasáklá vodou, a tak se z ní snažil cyklista co nejdřív dostat. Jenže to udělal hodně nešikovně, když prudce vybočil doprava a přímo vrazil do Tima Wellense v čele pelotonu.

Klíčového pomocníka Tadeje Pogačara navíc vytláčel tak razantně, že ten to neustál, spadl a vzal s sebou další kolegy vedle. Výsledkem byl hrůzně vypadající pád třicítky jezdců v hlavním poli.

Ze země se tak s bolestivou grimasou sbírali dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe, Wout van Aert také nějakou dobu kontroloval, zda je vše v pořádku. Hodně sedřené kraťasy měl zase skvělý klasikář a týmový parťák Mathiase Vacka Jasper Stuyven. Ale třeba i Peter Sagan se chvíli procházel bez kola a kontroloval na sobě následky tohoto karambolu.

Nejhůř zasažený byl právě Wellens, který z velké výšky brutálně upadl na levé rameno. Po chvíli odkulhal na trávu vedle silnice, kde si lehl a svíjel se v bolestech. Krátce poté, co se peloton opět rozjel, přišla zpráva, že Wellens odstoupil.

A pár minut nato bylo také oznámeno, že po prozkoumání videa rozhodčími byl viník ze závodu vyloučen pro nebezpečné jednání. Z tohoto počinu pro něj vyplyne určitě také finanční pokuta. Navíc si takovým kouskem neudělal v pelotonu moc kamarádů.

Rozhodně se s ním nebude chtít moc bavit Sagan, který sice ujel ještě dalších 30 kilometrů, poté ale také závod zabalil.

Po tomto incidentu čelo hlavní skupiny na její zbytek čekalo, jakmile však byla většina cyklistů zpět, stejně jako předtím se rozhořela v ostrém tempu bitva o co nejlepší pozice do těch nejvýznamnějších stoupání. Oude Kwaremont a Paterberg. Tady všichni věděli, stejně jako v předchozích letech, že se bude rozhodovat.

A Tadej Pogačar, který už v minulosti ovládl dvě z pětice monumentálních klasik, zase moc dobře věděl další věc: „Pokud chci vyhrát, musím do cílové rovinky přijet sám!“ hlásil na tiskové konferenci před Ronde.

Při prvním přejezdu Kwaremontu zůstával ještě klidný a o nic se nepokoušel. Jeho první útok zde přišel později, když do cíle zbývalo 55 km. Ani Van Aert, ani Mathieu van der Poel se v tomto momentu nezvládli zaháknout za jeho zadní kolo. Ale po chvíli jej skupinka Christoph Laporte, Van Aert, Van der Poel a Thomas Pidcock dostihla.

Jenže zhruba 30 kilometrů před cílem začalo být nastolené tempo příliš na Van Aerta, který měl po velkém pádu zjevně zasažené koleno. Z čelní skupiny, ke které už se Slovinec s Nizozemcem blížili, se k belgické hvězdě stáhl kolega Nathan van Hooydonck, jenže šlo o zcela zbytečný krok týmu Jumbo-Visma, dotáhnout svého lídra k nyní už jen dvěma hlavním favoritům nedokázal.

K uskutečnění svého plánu, tedy pokusit se dojet do cíle sám, využil Pogačar poslední přejezd Kwaremontu, kde zaútočil a cyklistický všeuměl na jeho atak nenašel síly. Sice nebyl až tak daleko, ale zhruba patnácti sekundový náskok Pogačara zmenšit nedokázal. A tak dvojnásobný vítěz Tour de France přidal další velký triumf.

„Věděl jsem, že do toho musím jít sólově na Kwaremontu, takže jsem tomu dal všechno. Trošku jsem bojoval s Paterbergem a věděl, že do cíle to bude strašně bolet. Kwaremont mi ale opravdu sedí, už v nájezdu se jede po kostkách hodně rychle, stoupání je dlouhé, to mi vyhovuje, to je moje výhoda,“ pochvaloval si Pogačar v cíli, kde za odměnu dostal misku hranolků.

Vítězstvím na Flandrech se mu podařil výjimečný kousek. Stal se totiž teprve třetím cyklistou, který ovládl jak Tour de France, tak Kolem Flander. Že jedním z nich byl Kanibal Eddy Merckx asi netřeba zmiňovat. „Možná bych mohl skončit kariéru, můžu být hrdý na to, co jsem dokázal. Jsem šťastný,“ pousmál se šibalsky teprve čtyřiadvacetiletý sportovec.

V tuto chvíli mu do kompletní sbírky monumentů chybí už jen dva – Milán - San Remo a Paříž - Roubaix. „San Remo se opravdu vyhrává strašně špatně, letos jsem tam byl v dobré formě, a přesto jsem nevyhrál. Ale nebudu to vzdávat. No a na Roubaix bych musel přibrat pár kilo a taky trochu posilovat ruce, ale uvidíme, třeba někdy v budoucnu…“

Cyklistický závod Kolem Flander (WorldTour) - 273,4 km:

1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 6:12:07, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -16, 3. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 4. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 5. Powless (USA/EF Education-EasyPost), 6. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) všichni -1:12, ...65. M. Vacek (ČR/Trek-Segafredo) -11:23, 75. Štybar (ČR/Jayco AlUla), 82. Bittner (ČR/DSM) oba -14:10.