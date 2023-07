Jeden sprinter vládne všem... Na Tour řeší, jak zastavit Philipsena. Marně

Je to naprostá dominance, která pro mnohé soupeře může být frustrující. Čtyři ryze sprinterské dojezdy a ve všech se dívali na záda jedinému muži. Jasperu Philipsenovi. Tomu v tmavě zeleném dresu, který jim navíc připomíná, že právě on vládne soutěži nejrychlejších chlapíků na Tour de France. Veškeré snahy zatím byly marné. Sportovní ředitelé už i vymysleli taktiku, jak mu v další výhře zabránit. A stejně to bylo k ničemu. Proč je Belgičan tak dominantní?