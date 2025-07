Cyklisty na Tour de France čeká poslední náročná horská zkouška. Vydají se z Albertville, pořadatelského města zimních olympijských her 1992, do La Plagne. Na závěr 19. etapy, dlouhé bezmála 130 kilometrů, absolvují devatenáctikilometrové stoupání nejvyšší kategorie do výšky 2052 metrů nad mořem. Kdo náročný finiš zvládne nejlépe sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.