Profily etap na Vueltě: brutální první týden s výjezdem na Tourmalet

Je třetí v pořadí podniků Grand Tour, tedy nejslavnějších třítýdenních etapových závodů. To je jedna z mála věcí, které u Vuelty a España zůstávají stejné i v překopané sezoně 2020. Jinak je to ale jedna změna za druhou. Původní start 14. srpna v Utrechtu se změnil na 20. října a baskický Irun. Místo čtyř zemí budou 75. ročník závodu hostit jen dvě, vedle Španělska ještě při výjezdu na slovutný Tourmalet také Francie. Na startu bude Chris Froome a také dva Češi.

Už v dubnu, kdy se svět nějakou dobu snažil vypořádat s pandemií COVID-19, bylo jasné jedno: pokud se letos španělská Vuelta pojede, neodstartuje z nizozemského Utrechtu. Zástupci města se této pocty už s velkým předstihem vzdali, a s ní i tří etap, které se v zemi tulipánů měly jet. Organizátoři třetí Grand Tour v pořadí chvíli vymýšleli náhradu, nakonec se rozhodli, že bude tento ročník o tři etapy kratší.

Trasa Vuelty 2020

Peloton se nepodívá ani do Portugalska, kde se měly původně odjet dvě rovinaté etapy. Tyto však zvládli organizátoři nahradit, i když tím rozhodně nepotěšili sprintery. 15. a 16. etapa místo toho budou kopcovité a rovinu v nich budou závodníci hledat jen těžko.

To však přijde až po druhém volném dnu. Do té doby se budou dít velké věci. Hned první týden je označován za nejbrutálnější na podnicích Grand Tour od druhé světové války. V šesti dnech absolvují cyklisté jen jednu rovinatou, čtyři kopcovité a jednu horskou etapu. Přičemž ta bude mít cíl na věhlasném Tourmaletu. Před druhým volným dnem zase absolvují závodníci brutální španělský dojezd na Angliru.

Stejně jako na současně probíhajícím Giru (plánovaný dojezd 25. října do Milána) nedokáže nikdo odhadnout, zda se Vuelta odjede celá. Obzvlášť nad cílem v Madridu (8. listopadu), který byl koronavirem hodně zasažen a na celé město a přilehlé oblasti měla být uvalena karanténa, visí otazník.

Etapy a program Vuelty 2020

Den Program Trasa Délka Profil 20. října 1. etapa Irun - Arrate. Eibar 173 km kopcovitá 21. října 2. etapa Pamplona - Lekunberri 151,6 km kopcovitá 22. října 3. etapa Lodosa - La Laguna Negra-Vinuesa 166,1 km kopcovitá 23. října 4. etapa Garray. Numancia - Ejea de los Caballeros 191,7 km rovinatá 24. října 5. etapa Huesca - Sabiñánigo 184,4 km kopcovitá 25. října 6. etapa Biescas - Col du Tourmalet 136,6 km horská 26. října 1. volný den 27. října 7. etapa Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovia 159,7 km kopcovitá 28. října 8. etapa Logroño - Alto de Moncalvillo 164 km horská 29. října 9. etapa B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val - Aguilar de Campoo 157,7 km rovinatá 30. října 10. etapa Castro Urdiales - Suances 185 km rovinatá 31. října 11. etapa Villaviciosa - Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo 170 km horská 1. listopadu 12. etapa La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Alto de l'Angliru 109,4 km horská 2. listopadu 2. volný den 3. listopadu 13. etapa Muros - Mirador de Ézaro. Dumbría (CRI) 33,7 km ind. časovka 4. listopadu 14. etapa Lugo - Ourense 204,7 km kopcovitá 5. listopadu 15. etapa Mos - Puebla de Sanabria 230,8 km kopcovitá 6. listopadu 16. etapa Salamanca - Ciudad Rodrigo 162 km kopcovitá 7. listopadu 17. etapa Sequeros Alto de La Covatilla 178,2 km horská 8. listopadu 18. etapa Hipódromo de la Zarzuela - Madrid 124,2 km rovinatá

1. etapa: Irun - Arrate. Eibar, 173 km, kopcovitá

úterý 20. října, náročnost ***

Etapa odstartuje blízko moře, kde se bude peloton držet zhruba prvních 60 kilometrů, poté zamíří víc do vnitrozemí, kde čekají na cyklisty první kopce. Půjde o tři stoupání třetí kategorie a závěrečnou „jedničku“. Všechna stoupání budou dlouhá okolo šesti kilometrů, přičemž to poslední má průměrný sklon 7,7 % s nejprudšími pasážemi 13 %. Už tady by se mohly začít profilovat závodníci útočící na celkové pořadí.

Profil 1. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

2. etapa: Pamplona - Lekunberri, 151,6 km, kopcovitá

středa 21. října, náročnost ***

Druhý den je také označený jako kopcovitý, znovu ale čekají na peloton náročné kopce. Ten poslední znovu první kategorie s až 15procentním sklonem. Navíc bude obtížnější i díky tomu, že jsou na něm úseky poskládané z betonových kvádrů, na kterých kola tak dobře nepřilnou.

Profil 2. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

3. etapa: Lodosa - La Laguna Negra-Vinuesa, 166,1 km, kopcovitá

čtvrtek 22. října, náročnost ***

V této etapě jsou sice jen dvě stoupání, ale to první, onačené číslem 3, bude rovnou 17 kilometrů dlouhé. Pokud se už v předchozích dvou dnech vyprofilují závodníci na celkové pořadí, a vytvoří se únik, ukáže se síla jednotlivých týmů s lídry usilujícími o červený dres, zda budou schopné uprchlíky pokrýt. Poprvé bude dojezd na vrcholu kopce, tentokrát už první kategorie.

Profil 3. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

4. etapa: Garray. Numancia - Ejea de los Caballeros, 191,7 km, rovinatá

pátek 23. října, náročnost **

První den určený pro sprintery. Tady se bude znovu po Tour de France moct ukázat Sam Bennett či Pascal Ackermann a další v plné síle. Potíže v této etapě může činit vítr.

Profil 4. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

5. etapa: Huesca - Sabiñánigo, 184,4 km, kopcovitá

sobota 24. října, náročnost ***

Na této trase se nachází tři kategorizovaná stoupání (2, 3, 2), všechna v závěrečných zhruba 60 kilometrech. A právě díky tomu, že jsou krátce za sebou, by mohla roztrhat startovní pole a dát šanci menší skupině závodníků poprat se o vítězství.

Profil 5. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

6. etapa: Biescas - Col du Tourmalet, 136,6 km, horská

neděle 25. října, náročnost *****

Přichází první pořádná horská zkouška. Závodníkům se vztyčí do cesty tři kopce, ale ohromné. Po prvním první kategorie se dostane peloton na území Francie. Druhým je z Tour de France dobře známý Aubisque (1709 m. n. m), stoupání mimořádné kategorie dlouhé 16,4 km s průměrným sklonem 7,1 %. A pak přijde ikona nesoucí název Tourmalet, v nadmořské výšce 2115 metrů, opět mimořádná kategorie. Na jeho vrcholu bude cíl, kde se nebojuje pouze o vítězství, ale také o prestiž. K té se musí vítěz prokousat přes stoupání dlouhé 19 km, s průměrným sklonem 7,4 %, ale úseky i se 13 procenty. V této etapě navíc nebudou náročná jen stoupání, ale také sjezdy, v nichž bude třeba dávat pozor. Kdo ví, jaké zde totiž bude koncem října počasí.

Profil 6. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

7. etapa: Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovia, 159,7 km, kopcovitá

úterý 27. října, náročnost ***

Po volném dni je na řadě spíš kratší etapa, na níž cyklisté dvakrát zdolají stejný kopec první kategorie (Puerto de Orduña). Ten nebude sice extrémně dlouhý, ale jsou na něm i 14procentní pasáže. Z jeho vrcholu při druhém výjezdu to bude do cíle ještě 19 kilometrů. Těm, kteří zde ztratí, se bude navíc tato ztráta těžko dojíždět, naopak ten, kdo zdolá vrchol jako první, ještě nemusí zvítězit.

Profil 7. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

8. etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo, 164 km, horská

středa 28. října, náročnost ****

První část etapy je spíš rovinatější a line se mezi místními vinicemi. V druhé části už se ale závodníci dostanou do hor, kde první stoupání de la Rasa ještě nebude tak náročné, i když jde o druhou kategorii. Ale cílové Moncalvillo už bude něco jiného. Délka lehce přes osm kilometrů, ale průměrný sklon 9,2 procenta, a najdou se zde i úseky s 15 procenty. Tady nesmí nikdo z mužů na celkové pořadí ztratit, jinak to pro ně může být osudné.

Profil 8. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

9. etapa: B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val - Aguilar de Campoo, 157,7 km, rovinatá

čtvrtek 29. října, náročnost *

Větší rovinu snad na této Vueltě sprinteři nenajdou, takže v tento den se budou muset jejich týmy činit. Je otázkou, zda zde bude vůbec nějaká snaha o denní únik, který bude mít prabídnou šanci na úspěch. Ani délkou nejde o nic náročného.

Profil 9. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

10. etapa: Castro Urdiales - Suances, 185 km, rovinatá

pátek 30. října, náročnost **

Na této trase budou muset sprinteři překonat jedno stoupání třetí kategorie, ale půjde pouze o čtyři kilometry a pětiprocentním průměrem. Tady už nepůjde o takovou „nudu“ jako předešlý den. Tady už se někteří závodníci určitě o únik pokusí. Velká část etapy bude po pobřeží, navíc i závěrečné dva kilometry jsou do stoupání s průměrem 5 %.

Profil 10. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

11. etapa: Villaviciosa - Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo, 170 km, horská

sobota 31. října, náročnost ****

Od moře už zamíří peloton do vnitrozemí a do hor. Na trase dlouhé 170 kilometrů je hned pět kategorizovaných stoupání, z nich jsou čtyři jedničky. Náročnost stoupání bude přicházet postupně. Po pro vrchaře jednoduché trojce je tady první stoupání první kategorie Colladona (7 km, 6,5 % průměr), následované Alto de la Cobertoria (9,8 km, 9 %, s maximem 13 %), pak San Lorenzo (10 km, 8,6 %). Cíl je pak na Farraponě, kopci dlouhém 16,5 km, s průměrem 6,2 procenta, ovšem prudkou závěrečnou pasáží s až 12 procenty. Závodníci na celkové pořadí zde budou chtít uhájit své postavení, protože budou moc dobře vědět, co přijde další den.

Profil 11. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

12. etapa: La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Alto de l'Angliru, 109,4 km, horská

neděle 1. listopadu, náročnost *****

Délkou nic náročného. Ovšem hlavně díky závěrečnému stoupání peklo. To je na programu před druhým volným dnem. Když se vysloví název hory Angliru, orosí se mnohým cyklistům čelo. Není se čemu divit. Stoupání má sice jen 12,4 kilometru, průměr 9,9 procenta. Ale dva kilometry před vrcholem se hora neuvěřitelným způsobem zvedne a místy je sklon přes 20 procent (max. 23,5). Tady se bude lámat chleba. Kdo si na Angliru vybere horší den, už těžko bude něco dohánět.

Profil 12. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

13. etapa: Muros - Mirador de Ézaro. Dumbría (CRI), 33,7 km, individuální časovka

úterý 3. listopadu, náročnost **

Jediná časovka tohoto ročníku. Přichází po náročném výšlapu na Angliru a dni volna, bude tedy zajímavé sledovat, v jakém stavu jsou nohy favoritů. Na trati, která je profilem velmi příznivá, je jediné kategorizované stoupání, a to je do cíle (3. kategorie). Jede se po západním pobřeží, v potaz tak bude třeba vzít i vítr. V závěrečném stoupání je možné, že budeme sledovat výměnu kol z časovkářských speciálů na klasická silniční, zejména u favoritů celé Vuelty (tak jako to bylo k vidění na Tour de France). Kopec má sice jen 1,8 km, ale průměrný sklon 14,8 %.

Profil 13. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

14. etapa: Lugo - Ourense, 204,7 km, kopcovitá

středa 4. listopadu, náročnost **

Etapa pro únik. Je však otázka, jak se budou vyvíjet boje o celkové pořadí, pokud by byly jen malé rozdíly, ani zde by nemusel dostat únik šanci. Na dvou stech kilometrech jsou pouze tři stoupání třetí kategorie, tedy nic složitého.

Profil 14. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

15. etapa: Mos - Puebla de Sanabria, 230,8 km, kopcovitá

čtvrtek 5. listopadu, náročnost ***

Nejdelší etapa letošní Vuelty, na které musí závodníci zdolat hned pět kopců třetí kategorie. Pokud se nepovedla snaha o únik v předchozím dnu, zde bude ještě lepší příležitost. Etapa je dostatečně dlouhá, navíc hodně klikatá, což by mohlo pelotonu komplikovat snahy o kontrolu skupiny uprchlíků.

Profil 15. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

16. etapa: Salamanca - Ciudad Rodrigo, 162 km, kopcovitá

pátek 6. listopadu, náročnost ***

Tato kopcovitá etapa už bude náročnější než dvě předchozí, jsou na ní sice pouze dva kopce, ale vyšší kategorie (2 a 1). Druhé stoupání je 40 kilometrů před cílem, dá se tedy očekávat, že zde se utvoří větší skupina, která pak bude bojovat o vítězství. A v této skupině musí být muži na celkové pořadí. V opačném případě by totiž mohli ztratit celou Vueltu.

Profil 16. etapy - Vuelta 2020 • Foto © Unipublic

17. etapa: Sequeros Alto de La Covatilla, 178,2 km, horská

sobota 7. listopadu, náročnost ****

Poslední horská etapa, na jejíž trase je hned šest stoupání, přičemž to závěrečné je mimořádné kategorie. Jde o terén, kde na závodníky čeká celá řada zatáček, trasa je hodně klikatá, na což bude třeba si dát pozor. Tady je poslední příležitost, kde se dá španělská Grand Tour ještě rozhodnout.

18. etapa: Hipódromo de la Zarzuela - Madrid, 124,2 km, rovinatá

neděle 8. listopadu, náročnost *

Závěrečná vyjížďka v podstatě s rovným profilem je tradiční záležitostí posledního dne Vuelty, s poslední příležitostí pro sprintery získat etapový triumf a případně ještě i zelený dres. S letošní epidemickou situací je však otázka, zda toto bude opravdu závěrečná etapa.

Trasa Vuelty 2020 • Foto © Unipublic

Favorité Vuelty 2020

Mezi hlavní hvězdy 75. ročníku Vuelty patří Chris Froome. I když u čtyřnásobného vítěze Tour de France všechny zajímá hlavně to, jak se dokázal dát dohromady po velmi vážném zranění z loňského června. V restartované sezoně sice odjel několik kratších etapových závodů, jako Critérium du Dauphiné či Tirreno - Adriatico, přesvědčivé výkony v nich ale nepodal (71., resp. 91. místo v celkovém pořadí). Reputaci si bude chtít na konci sezony napravit také smutný hrdina letošní Tour Primož Roglič. Z Čechů uvidíme na startu Zdeňka Štybara a Jana Hirta.