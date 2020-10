Na Giru přituhuje. Jezdci se už necítí bezpečně! Stopněte závod, žádá tým

Jeden z favoritů Simon Yates byl pozitivní na COVID-19 už v minulém týdnu. Dalších osm případů se odhalilo po plošném testování během volného dne. A hned 17 nových pozitivních testů u policistů na motorkách doprovázejících Giro-E, tedy závod elektrokol, který se koná souběžně s klasickým Girem. A to už bylo příliš na tým EF Pro Cycling i Thomase de Gendta ze sestavy Lotto-Soudal.

Zástupci EF proto poslali dopis s požadavkem, aby byl 103. ročník Gira d´Italia po druhém volném dni následující pondělí zastaven. Podle Eurosportu tým poslal dopis organizátorům z RCS Sport, Mezinárodní cyklistické unii (UCI), ostatním týmům a dalším zúčastněným stranám. Říká se v něm, že „je třeba očekávat, že další testy přinesou další nakažené a proto by bylo lepší pro Giro i UCI World Tour, aby se to udělalo systematicky, a ne aby odstupoval tým po týmu.“

Tuto žádost UCI zamítla a její šéf David Lappartient se k ní vyjádřil následovně: „Čelíme nyní výzvě dokončit tuto sezonu a toho může být docíleno pokračováním v duchu spolupráce a jednoty v profesionální cyklistice.“

Jonathan Vaughters, šéf amerického týmu EF, později ještě přišel s vysvětlením toho, proč jeho tým i ve čtvrtek nastoupil do závodu. „Abych to uvedl na pravou míru, nevyhrožujeme odstoupením. Jen jsme dali návrh, který si myslíme, že je, vzhledem k situaci, správný. Rádi bychom závodili až do cíle v Miláně. A pokud další kolo testování ukáže, že je to bezpečné, tak to uděláme,“ řekl Eurosportu.

Organizátoři provedli stovky PCR a rychlých testů. Znovu testováno bylo pět týmů, výsledky se očekávaly před víkendem. Další kolo testů PCR proběhne okolo druhého volného dne u všech jezdců, zaměstnanců týmů a všech lidí zapojených do organizace, tedy všech členů závodní bubliny.

Americká sestava ale není jediná, kdo má nyní v Itálii obavy z pokračování v závodu. Před 12. etapou prý s týmovými kolegy diskutoval Thomas de Gendt, jestli pokračovat a vyjádřil nedůvěru vůči organizátorům ze společnosti RCS Sport.

„Musím být upřímný: myšlenkami nejsem úplně v samotném závodu, poté, co jsem se dozvěděl o 17 nových případech,“ řekl deníku Sporza. „Toto Giro se vyvíjí špatně, s kolegy z týmu jsme diskutovali asi dvacet minut o tom, jestli do etapy nastoupit nebo ne, protože už se tady přestáváme cítit bezpečně,“ dodal třiatřicetiletý Belgičan závodící za tým Lotto-Soudal.

A přidali se i další. Jos van Emden z Jumbo-Visma, které Giro opustilo po prvním volném dni, cyklistickému webu Cycling news popsal, jak na Giru příliš nefunguje bublina. Například během Tour de France prozradil Roman Kreuziger , že i na hotelích, kde bydlí, jsou striktně dodržována hygienická opatření. Každý tým měl vyhrazené své patro a dokonce i výtah, kterým se do něj mohli jeho členové dostat, samozřejmostí byla samostatná jídelna pro každý tým. A právě na tohle upozornil Van Emden.

„Na startu v Palermu jsme měli jídelnu se čtyřmi, možná pěti dalšími týmy. Ale byli tam i policisté, neutrální servis od Shimana a normální lidé, kteří si brali jídlo ze stejného bufetu,“ stěžoval si na slabou ochranu týmů.

Sagan nemá obavy

Přitom v pravidlech UCI, speciálně kvůli pandemii COVID-19, stojí, že pokud je to možné, má každý tým mít v hotelu své křídlo a svou jídelnu. Některé stáje jsou letos na Giru tak obezřetné, že i když zrovna v Itálii většinou své kuchaře a vozy, kde připravují jídlo, nemívají, letos udělaly výjimku. Patří k nim například Bora-hansgrohe, Ineos Grenadiers či UAE Team Emirates.

De Gendt, který patří k nejzkušenějším závodníkům, také prohlásil, že i v pelotonu slyšel některé závodníky kašlat. Sám by raději odstoupil, především proto, aby poté nenakazil svou rodinu. „Někteří závodníci preferují variantu nestartovat, jiní naopak. Každý se může rozhodnout. Já patřím k těm, kteří by raději nestartovali.“

Belgičan, který závodil také na Tour de France, se nechal slyšet, že v porovnání s tím, jak ASO organizovalo Tour, nemá vůči RCS Sport důvěru. „Na Tour to bylo mnohem bezpečnější. Tam jsem se nikdy necítil v ohrožení tak jako teď na Giru. Tady mám pocit, že organizátoři některé věci zakrývají. Je tady ve hře spousta peněz a pro sponzory je velmi důležité, abychom dojeli až do Milána.“

Přiznal také, že o odstoupení neustále uvažuje. „Když budete čekat na svůj tým, organizátory nebo vládu, může být pozdě. V tuto chvíli nemám koule na to, abych řekl, že nebudu startovat, ale to se může brzy změnit,“ dodal.

Naopak jedna z tváří letošního Gira, slovenská hvězda Peter Sagan , obavy nemá. „Jsme tady, abychom dělali závod, a budeme v tom pokračovat. Situace je taková, jaká je a organizátoři musí vědět, co mají dělat. Já tady nejsem od toho, abych rozhodoval, co se má udělat.“