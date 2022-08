Nejen Hirt, Čechů na Vueltě je víc: talent i sportovní ředitelé za volanty aut

Teprve nyní se rozjíždí ta pravá španělská Vuelta. Poslední třítýdenní etapový závod sezony sice odstartoval už v pátek v nizozemském Utrechtu, ale mnozí úvodní tři dny brali spíš jako rozehřátí před tím těžším, co teprve přijde na Pyrenejském poloostrově. Platí to i pro cyklisty Jana Hirta a Vojtěcha Řepu. Ti však nejsou jedinými českými zástupci. V autech na místech sportovních ředitelů možná občas zahlédnete také Reného Andrleho a nově i Romana Kreuzigera.

Cyklističtí příznivci z celého světa už se těší na to, jak bude na španělské půdě závodit hlavně Primož Roglič, který útočí na historický unikát – čtyři výhry na Veultě a Espaňa v řadě. Pozornosti těch českých pak v horských etapách neunikne ani Jan Hirt, vítěz jedné z etap na letošním Giro d'Italia, a v těch klasikářských pak budou zvědaví i na výkony naděje Vojtěcha Řepy.

České zastoupení ovšem u těchto dvou nekončí. Za tým Israel-Premier Tech je ve startovním poli Chris Froome, za kterého jeho sportovní direktor René Andrle po vydařené etapě na Tour de France (3. místo) sliboval na Vueltě ještě větší věci.

Vrátit se na vítěznou vlnu, kterou předznamenává i jejich název – Bahrain-Victorious – pak budou chtít Mikel Landa a spol., které zase v autě doprovází ve své nové roli Roman Kreuziger. Co byste o těchto čtyřech Češích měli vědět?

JAN HIRT

Věk: 31 let

Tým: Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux

Startovní číslo: 92

Počet startů na Vueltě a Espaňa: 4.

Nejlepší umístění: 2021 – 28. celkově (11. místo v etapě)

Momentálně nejlepší český a jeden z top světových vrchařů se pořádně ukázal sice až v tomto roce, ale skvělé výkony podával už i dřív. Díky letošní výhře v etapě i v celkovém pořadí na Kolem Ománu zaujal vedení belgické sestavy Quick-Step Alpha Vinyl, se kterou už má podepsanou smlouvu na další dva roky své cyklistické kariéry. Razítko na skvělý rok pak dal vítězstvím v etapě vedoucí přes jemu zaslíbené Mortirolo a také celkovým 6. místem na Giru d'Italia. Už tehdy avizoval, že na konci srpna pojede i Vueltu, kde se ale nebude pokoušet už o celkové pořadí. „Budeme mít vrchařskou sestavu, kde budu pomáhat jiným a případně se pokusím o nějakou etapu,“ avizoval už v květnu rodák z Moravských Budějovic. A vypadá to, že tomu tak i je. Vedle něj můžete na španělských silnicích sledovat i Domenica Pozzoviva a Louise Meintjese, které může zdatně podporovat Rein Taaramäe.

VOJTĚCH ŘEPA

Věk: 22 let

Tým: Kern Pharma

Startovní číslo: 208

Počet startů na Vueltě a Espaňa: 1.

Nejlepší umístění: -

Také pro českého talentovaného mladíka jde o obrodnou sezonu. V té minulé nastoupil do druhodivizního španělského celku, od kterého si hodně sliboval. Těšil se, jak se za pochodu naučí španělsky, ale především že se o kus posune zase v cyklistických dovednostech. V první polovině minulého roku se sice dostal i na významnější závody než dříve, jenže v červenci přišly závažné zdravotní potíže. Postihla ho Bellova obrna, která mu způsobila problémy s hybností obličejových svalů.

Letos už ale opět od samého začátku sezony závodí za španělský celek, který dostal pozvánku na domácí Vueltu. Zde je ve svém týmu jediným jezdcem, který není španělské národnosti. Řepa se blýskl především v červnu na Kolem Slovinska, kde skončil pátý a získal dres pro nejlepšího mladíka.

Zajímavostí u něj je, že, stejně jako třeba zkušenější Hirt, i on začínal nejprve s hokejem, závody na kole začal jezdit až v 16 letech. Nepochází z cyklistické rodiny, ba naopak. „Mamka sedne na kolo tak jednou za pět let, taťka občas,“ prozradil deníku Sport a webu iSport.cz. Doma ho však maximálně podporují a všechny závody bedlivě sledují. „Mamka sleduje všechny týmy a občas možná ví víc než já.“ Tak třeba nyní svému synovi podá i užitečné informace do závodu.

RENÉ ANDRLE

Tým: Israel-PremierTech

Počet startů na Vueltě a Espaňa (jako závodník): 1

Nejlepší umístění: 2004 – 110. celkově (8. místo v etapě)

Jako sportovní ředitel už má na svém kontě řadu odjetých Grand Tours. Jen letos už je na druhé, když v květnu byl součástí izraelského celku na italském Giru. Stejně jako Roman Kreuziger i on ví, že za volantem auta jedoucího za pelotonem jsou to mnohdy větší nervy než v sedle kola. On se tím ale příliš nestresuje a soustředí se na to, co potřebují jeho závodníci.

Při nizozemské „předehře“ už ale musel počítat ztráty. Po zranění ve 3. etapě totiž musel odstoupit jeden z klíčových závodníků Michael Woods. Stále jim však zůstávají zkušení borci jako Daryl Impey, vítěz etapy na Tour de France, či Chris Froome. Čtyřnásobný vládce Staré dámy letos právě na francouzské Grand Tour dokázal, že odepisovat ho bylo předčasné. Po etapě na Alpe d'Huez, v níž po srdnatém výkonu dojel třetí, Andrle Sportu prozradil: „Všichni by ho nejradši viděli na místech, kde byl, tedy znovu vyhrávat. Tohle je takový velký příslib do budoucna. Sám Chris říkal, že Tour bere jako určitou přípravu, a vidí sám, že by mohl být do nějakého pátého, třetího místa na Vueltě.“

ROMAN KREUZIGER

Tým: Bahrain-Victorious

Počet startů na Vueltě a Espaňa (jako závodník): 4

Nejlepší umístění: 2007 – 21. celkově (2009 a 2010 – 2. místo v etapě)

Do role sportovního ředitele se vpravuje jeden z nejlepších cyklistů české historie od této sezony. Absolvoval již několik týdenních etapových podniků, ale velká zkouška v podobě Grand Tour měla přijít právě až na španělské Vueltě. Pro muže, který ukončil svou závodní kariéru loni, je to návrat po dvou letech. Jeho posledním třítýdenním etapákem byla Tour de France 2020.

„Role je to úplně jiná, máme nějakou zodpovědnost. Já řídím první auto, kde na rádiu mluví Franco Pellizotti, který byl určený jako hlavní sportovní ředitel. Dřív jsem se koncentroval čtyři až pět hodin v etapě, teď je to patnáct až sedmnáct hodin denně, to je asi největší rozdíl. Ale zvládáme to poměrně dobře, baví mě to a těšíme se, že teď začne ta pravá Vuelta,“ prozradil Sportu během pondělního přesunu do Španělska. Ten byl prý opravdu hodně dlouhý. „V neděli jsme absolvovali dlouhý transfer z Nizozemska, nějakých 550 km. Přespali jsme kousek pod Paříží a v pondělí pak pokračovali 800 km do španělské Vitorie,“ přiblížil Keuziger náročné cestování.