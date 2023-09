Vládci v sedle! Králové z Jumba: rybí šichty i Bimba Kuss. Co ženy?

Letos dokázali něco neskutečného. Trojice z Jumbo-Visma měla v neděli v Madridu z předchozích tří týdnů předplacená všechna místa na stupních vítězů Vuelty a España. Navíc v této sezoně přepsali historii, když jako vůbec první ovládli všechny tři Grand Tours. Rozdělili si to následovně: Primož Roglič – Giro d'Italia, Jonas Vingegaard – Tour de France, Sepp Kuss – Vuelta. Kdo jsou tito muži? Co dělali před cyklistikou? Kdo jsou jejich manželky a další miláčci?

Příběh Slovince, který po ošklivém pádu ze skoků na lyžích k cyklistice přešel, je už známý široké veřejnosti. Takže jen ve stručnosti. Roglič zahájil sportovní kariéru na skokanských můstcích, kde se v roce 2007 se slovinským týmem stal juniorským mistrem světa. Jenže když mu bylo 17, měl hodně nepříjemný pád na můstku v Planici, a od té doby už mu strach nedovolil zlepšovat se. Ovšem na kole to byl zcela jiný příběh.

Země: Slovinsko Věk: 33 let V Jumbo-Visma (dříve Lotto NL-Jumbo): od 2016 Konec smlouvy: 2025 Největší úspěchy: 3x vítěz Vuelty a España (2019-2021), vítěz Giro d´Italia (2023), vítěz časovky na OH 2021, 2. místo na Tour de France (2020), vítěz 12 etap na Vueltě a España, 4 etap na Giro d´Italia, 3 etap na Tour de France,

Jonas Vingegaard

Země: Dánsko

Věk: 26 let

V Jumbo-Visma: od 2019

Konec smlouvy: 2027

Největší úspěchy: 2x vítěz Tour de France (2022-23), vítěz 3 etap na Tour de France, 2 etap na Vueltě a España, 2. místo na Tour de France (2021), 2. místo na Vueltě a España (2023), vítěz Critérium du Dauphiné (2023), Kolem Baskicka (2023)

S cyklistikou i tento šampion z Jumbo-Visma začínal později. Ještě než se stal profesionálem, přivydělával si na živobytí v továrně na zpracování ryb. Žádné kuchání ale nečekejte, on ryby pouze čistil a dával do ledu. Od šesti ráno pracoval, po práci sedl na kolo a vydal se trénovat. Až do roku 2019, kdy jej jako profíka zaměstnala nizozemská stáj.

O rok později už startoval na španělské Vueltě, v roce 2021 jel Tour de France a skončil tam druhý. Loni už Starou dámu ovládl, a stejně jako u triumfu v letošním roce u toho i tehdy byla jeho manželka Trine Marie Hansenová s dcerkou Fridou. S Trine, která je o devět let starší, se Vingegaard seznámil při svém působení v celku Colo-Quick, v němž budoucí paní Vingegaardová působila v marketingu. Nyní má úspěšnou kariéru jako šéfka marketingové společnosti.