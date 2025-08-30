Philipsen slaví druhý etapový triumf na letošní Vueltě. V čele je dál Nor Träen
Belgický jezdec Jasper Philipsen po hromadném spurtu v Zaragoze vyhrál osmou etapu cyklistické Vuelty a připsal si druhé vítězství na letošním ročníku. Červený trikot lídra závodu nadále drží Torstein Träen z Norska.
Peloton v sobotu po dvou dnech v horách čekalo rovinatých 158 km s finišem v aragonské metropoli, který nejlépe vyšel Philipsenovi. Jezdec stáje Alpecin-Deceuninck vyhrál před Eliou Vivianim z Itálie, třetí dojel Brit Ethan Vernon.
Philipsen ve Španělsku navázal na triumf z úvodní etapy, celkově na Vueltě zaznamenal čtvrtý úspěch. Na závodech Grand Tour sedmadvacetiletý belgický jezdec zvýšil počet vítězství na patnáct.
V průběžném pořadí ke změnám nedošlo. Träen má na prvním místě náskok přes dvě a půl minuty před dvojnásobným vítězem Tour de France Jonasem Vingegaardem z Dánska. Oba dojeli v sobotu do cíle ve stejném čase jako Philipsen.
Jakub Otruba obsadil 107. místo se ztrátou dvaceti sekund na vítěze a v celkové klasifikaci je s téměř hodinovým mankem na 141. příčce. Jan Hirt byl v sobotu 159. se ztrátou přes čtyři minuty a průběžně figuruje na 57. pozici s odstupem 25 minut.
Cyklistický závod Vuelta - 8. etapa (Monzón Templario - Zaragoza, 158 km):
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:43:48, 2. Viviani (It./Lotto), 3. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 4. Marit (Belg./Intermatché-Wanty), 5. Foldager (Dán./Jayco-AlUla), 6. Coquard (Fr./Cofidis) všichni stejný čas, ...107. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -20, 159. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:15.
Průběžné pořadí: 1. Träen (Nor./Bahrain Victorious) 29:01:50, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:33, 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates-XRG) -2:41, 4. Ciccone (It./Lidl-Trek) -2:42, 5. Fortunato (It./XDS Astana) -2:47, 6. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -2:49, ...57. Hirt -25:28, 141. Otruba -58:35.