Předplatné

Debutant Brennan si dospurtoval pro druhé prvenství na Vueltě. Stále vede Pogačar

Matthew Brennan slaví etapové vítězství na Vueltě
Matthew Brennan slaví etapové vítězství na VueltěZdroj: Profimedia.cz
Matthew Brennan slaví etapové vítězství na Vueltě
Tadej Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
Tadej Pogačar suverénně vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
Tadej Pogačar suverénně vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Vuelta
Začít diskusi (0)

Pátou etapu Vuelty vyhrál v hromadném spurtu britský cyklista Matthew Brennan a po nedělním triumfu si připsal druhé vítězství v závodě. V červeném trikotu lídra zůstal největší favorit Tadej Pogačar ze Slovinska.

Dnešní etapa zavedla cyklisty po startu v Monaku a etapách ve Francii a Andoře poprvé v 81. ročníku Vuelty do Španělska. Po 173 kilometrech s jedinou horskou prémií třetí kategorie rozhodoval v Roquetes spurt pelotonu, který ovládl přesvědčivě Brennan.

Jednadvacetiletý debutant na Grand Tour využil precizní práce svého týmu Visma-Lease a Bike a zvítězil jednoznačně před Belgičanem Jordim Meeusem a Italem Vincenzem Albanesem. Navázal tak na podobně dominantní výhru z druhé etapy.

V poklidu v hlavním poli dojel den po působivém sólu v Andoře Pogačar a bez problémů uhájil náskok 3:21 minuty v čele průběžného pořadí před krajanem Primožem Rogličem. Čas neztratil ani Jan Hirt a je stále třiadvacátý.

Čtvrteční šestá etapa mezi Alcossebre a Castelló měří 177 km a nabídne čtyři horské prémie, přičemž ta poslední je nejnáročnější první kategorie.

Začít diskuzi

Cyklistika 2026

Kolem Flander

Kolem Flander 2026

Paříž–Roubaix

Paříž–Roubaix 2026

Tour de France
Tour de France 2026: program, etapy, trasa, Češi na startu a výsledky 113. ročníku

Giro d'Italia
Giro 2026: program, etapy, trasa, výsledky, Češi a kde sledovat živě?

Vuelta
Vuelta 2026: program, výsledky, mapa a etapy, Češi na startu 81. ročníku

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů