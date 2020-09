Kouzlo Slovinska? Nejen Pogačar a Roglič. Jak malý národ vládne cyklistice

Tadej Pogačar zazářil při časovce na Tour de France a do Paříže dojede ve žlutém trikotu pro vedoucího závodníka • Reuters

KOMENTÁŘ ROMANY BARBOŘÍKOVÉ | Že v této zemi není cyklistika sportem číslo 1? To během září určitě neplatilo. Právě díky cyklistice se na zemičku se dvěma miliony obyvatel upínala pozornost celého světa. Tohle totiž Tour de France ještě nezažila. Průběžné pořadí bojů o žlutý dres po 13. etapě: 1. Primož Roglič – Slovinsko, 2. Tadej Pogačar – Slovinsko. Co stojí za jejich úspěchem?

„Je to úžasné, že z tak malé země, jako je Slovinsko, jsme dva na Tour takhle vysoko,“ rozplývali se oba aktéři a s nimi i jejich krajané.

Zůstalo to tak i na konci. Jen tehdy ještě stále jednadvacetiletý Pogačar v časovce na poslední chvíli díky neuvěřitelnému výkonu svého krajana a kamaráda o celkové vítězství na Staré dámě připravil. Mnozí se pak začali ptát: Jak to v tom Slovinsku dělají, že mají tak excelentní závodníky?

Než začneme hledat odpovědi, připomeňme si nejprve několik důležitých faktů.

Slovinská cyklistika, to nejsou pouze Roglič s Pogačarem a jejich výsledky na letošní Tour de France. V kategorii World Tour (WT), tedy nejvyšší kategorii cyklistických závodů, je v současnosti devět jezdců. Jen pro srovnání, Česko a Slovensko jich mají dohromady sedm. Naopak cyklistická velmoc, jakou je třeba Belgie, má ve WT 55 mužů. Slovinsku patří v této statistice 16. příčka.

Ačkoliv je jasné, že největší díru do světa udělali slovinští cyklisté právě letos na Tour, skvělé výsledky měli už dříve. Třeba loni na španělské Vueltě. Tam Roglič vyhrál celkově, Pogačar byl třetí a stejně jako nyní na Tour ovládl tři etapy.

Nejde však jen o tyhle dva. Například Jan Polanc, týmový kolega Pogačara z UAE Team Emirates, jel na loňském Giru d´Italia dva dny v růžovém trikotu a na svém kontě má za svou osmiletou kariéru zatím dva etapové vavříny na Giru a stejně tak i na Vueltě.

Po jednom etapovém prvenství z obou těchto závodů Grand Tour, tedy nejvýznamnějších třítýdenních etapových závodů, má i Matej Mohorič, jezdec týmu Bahrain-McLaren. Ten je zároveň i mistrem světa do 23 let z roku 2013. A ve stejném týmu jako on jsou ještě další čtyři Slovinci.

Vyhranou etapou na italském Giru se může pochlubit také zkušený závodník týmu Mitchelton-Scott Luka Mezgec. A to zdaleka není výčet všech slovinských úspěchů.

Co tedy dělají v zemičce na jihovýchodě Evropy tak jinak a lépe? Částečnou odpověď přinesl už loni na Vueltě tehdy dvacetiletý Pogačar. „Máme