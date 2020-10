Předčasná oslava mistra světa! Gesto před cílem ztrestal poražený z Tour

Někoho by to položilo, on se ale sebral a slaví triumf v monumentu, jemuž se přezdívá Doyenne, Nejstarší. Primož Roglič nezabalil zklamaně sezonu poté, co o celkové vítězství na Tour de France přišel až v předposlední den třítýdenního snažení. Někdejší skokan na lyžích odpověděl po svém. Ovládl slavný závod Lutych-Bastogne-Lutych, když vyhrál spurt skupiny pěti borců.

Julian Alaphilippe, který před týdnem dobyl titul mistra světa v silničním závodě, už už věřil, že vítězství má v kapse on, ruce k oslavě ale zvedl předčasně. A tak se přes něj na cílové čáře přehnal Roglič. Za nimi třetí dorazil Švýcar Marc Hirschi a čtvrtý vítěz Tour de France Tadej Pogačar, jenže oběma pokazil sprint omezujícím manévrem právě Alaphilippe a rozhodčí ho za to odsunuli až na páté místo, na chvost skupiny. Rogliče tak na stupně vítězů doprovodili Hirschi a krajan Pogačar, čtvrtý skončil další Slovinec Matej Mohorič.

„Neuvěřitelné! Bylo to tak těsné. Ukázalo se, že člověk nikdy nesmí přestat věřit a musí bojovat do posledního centimetru,“ řekl v cíli Roglič. „Je to poprvé, co jsem jel tenhle nejstarší závod, co v kalendáři máme. Vždycky jsem si přál vyhrát monument. Teď jsem strašně šťastný, že se mi to podařilo,“ rozdával úsměvy. „Je to neuvěřitelný pocit. Tři měsíce jsem nebyl doma, bylo to dlouhé, ale teď jsem super, superšťastný. A taky pyšný na celý tým,“ pochválil formaci stáje Jumbo-Visma. „Tom (Dumoulin) byl výborný, ale i ostatní kluci odvedli skvělou práci, celou dobu mě chránili,“ ocenil.

Úplně jiné pocity měl Alaphilippe. Rychle se vytratil do týmového autobusu a bylo zřejmé, že na svůj první závod v duhovém dresu mistra světa nebude vzpomínat v nejlepším. „Začal jsem sprintovat 200 metrů před cílem, ale pak jsem udělal tu chybu, můžu si za to sám,“ kál se později. „Je mi jasné, že můj manévr nadělal ostatním problémy, omlouvám se. Verdikt jury beru, ale neudělal jsem to schválně. Teď mi nezbývá než soustředit se na další závody.“

Alaphilippe tak nenavázal na druhé místo, které na nejstarším z monumentů vybojoval při svém debutu v roce 2015.

Závod přinesl těžký pád a zranění včetně pneumotoraxu, zlomených žeber a přetržených vazů olympijskému vítězi Gregu Van Avermaetovi, pro něhož tím nejspíš skončila sezona.

Lutych-Bastogne-Lutych (WorldTour) – 257 km:

1. Roglič (Slovin./ Jumbo-Visma) 6:32:02, 2. Hirschi (Švýc./Sunweb), 3. Pogačar (Slovin./ SAE Team Emirates), 4. Mohorič (Slovin./Bahrajn McLaren), 5. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quickstep) všichni stejný čas, 6. Van der Poel (Niz./ Alpecin-Fenix) -14, ...39. VAKOČ (Alpecin-Fenix) -1:18, 49. HIRT (CCC) -1:55, KREUZIGER (NTT) nedokončil.