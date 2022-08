Sazka Tour: únik na závěr, Kukrle druhý. Celkovým vítězem Ital Rota

Rota v etapě o délce 179,9 km ze Šumperku do Šternberku potvrdil celkové vítězství třetím místem. Ve spurtu porazil svého největšího soupeře Anthona Charmiga a Dána v konečném pořadí zdolal o šest sekund.

Vítěz páteční etapy s cílem na Pustevnách dnes sice na trati měnil kolo, ale za pomoci kolegů z týmu Intermarché-Wanty-Gobert se dotáhl blízko k čelní skupině. Nejlepší Čech v celkovém pořadí Hirt dnes dojel dvanáctý a celkově si o osm míst polepšil na pátou pozici.

Guérin s Kukrlem se odpoutali od vedoucí skupiny zhruba 60 km před cílem. Olympionik z Tokia Kukrle nezachytil Francouzův závěrečný nástup a dojel druhý se ztrátou čtyř sekund. Rota finišoval s odstupem 28 sekund.

„Únik se rodil dlouho a složitě, šli po nás, bylo to hodně těžké se tam dostat, první tři kopce jsme museli jet hodně rychle,“ řekl Kukrle. Z početné skupiny ujel před Moravským Berounem, získal náskok a přidal se k němu Guérin. „To jsem byl rád, spolupracovali jsme do posledního kopce,“ řekl Kukrle. Zatímco v první etapě ho třetí místo mrzelo, dnes byl s druhou pozicí spokojený. „Byl dnes silnější, měl lepší nohy, já jsem na víc neměl,“ uznal Kukrle, jenž se chce co nejlépe připravit na zářijové mistrovství světa.

Cyklistický závod Sazka Tour - závěrečná 4. etapa (Šumperk - Šternberk, 179,9 km):

1. Guérin (Fr./Voralberg) 4:28:45, 2. Kukrle (ČR/Elkov-Kasper) -4, 3. Rota (It./Intermaché-Wanty-Gobert), 4. Charmig (Dán./Uno-x), 5. Colleoni (It./BikeExchange-Jayco) všichni -28, 6. Paasschens (Niz./Bingoal Pauwels Sauces) -30, ...12. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -50, 17. Otruba (ČR/Elkov-Kasper) -57.

Konečné pořadí: 1. Rota 17:34:43, 2. Charmig -6, 3. Colleoni -8, 4. Covilli (It./Bardiani CSF Faizané) -42, 5. Hirt -1:26, 6. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -1:38, ...16. Schuran (ČR/ATT Investments) -6:36, 27. Otruba -12:00.