Senzace na MS! Časovku ovládl Nor, titulu nevěřil. Ganna bez medaile

Nevěřícně kroutil hlavou, úsměv od ucha k uchu, dokonce se musel profackovat, aby si potvrdil, že se mu to nezdá. Nor Tobias Foss, se kterým prakticky nikdo nepočítal, je čerstvým mistrem světa v časovce. Je vůbec prvním cyklistou ze své země, kterému se to povedlo. Naopak předchozí dvojnásobný světový šampion Filippo Ganna skončil až sedmý.

Když projížděl cílem, věděl, že tomu dal všechno, co mohl, a že je průběžně první. Ale se závodníky, kteří startovali za ním? Tobias Foss nejprve nevěřil, že by se na vedoucí příčce mohl udržet i po průjezdu posledního, kterým byl Filippo Ganna, jenž útočil na třetí titul světového šampiona v časovce v řadě.

Ale povedlo se, senzace je na světě. Pětadvacetiletý Seveřan, závodící jinak v barvách týmu Jumbo-Visma, je po skvělém výkonu na trati vůbec prvním Norem, který bude oblékat duhový dres pro mistra světa v časovce.

„Je to jako sen, nemůžu uvěřit, že se to opravdu stalo. Měl jsem signály během trati, že by to mohlo být dobré, že mám dobré nohy, ale vyhrát a porazit takové závodníky... Musím si to trošku uvědomit,“ sypal ze sebe šťastný národní šampion v této disciplíně.

Ani mezičasy nenapovídaly tomu, že by se mělo dít nějaké velké překvapení. Jeden z velkých favoritů Stefan Küng suverénně ovládl oba mezičasy. Jenže v závěrečné části technicky velmi náročné trati mu nejspíš došly síly.

„Mně asi taková trať vyhovuje. Nedá se na ní moc odpočívat. Je tam všechno: je technická, ze zatáček musíte vyjíždět hodně rychle. Já jsem se snažil jet pořád na hraně, neztrácet v prudkých výjezdech a pak dál pokračovat v nastoleném tempu,“ přiblížil Foss.

Ani když seděl na „horkém křesle“ a pozoroval počínání svých soupeřů na trati, neříkal si, že to klapne. „Asi bych neřekl, že jsem extra sebevědomým závodníkem, ale měl jsem pocit, že jsem tam nechal všechno a neudělal jsem chyby. Nemohl jsem udělat nic lépe. Takže jsem byl spokojený a čekal jsem, jak pojedou ostatní.“

Duhový dres je pro něj nesmírnou poctou. Vždyť on by se spokojil i s umístěním v nejlepší desítce. „Kdybych byl v top 10, byl bych opravdu spokojený, věřil jsem, že by to mohlo být i do top 5, ale oblékat tenhle trikot je výjimečné a budu jej chtít poctít dobrými výsledky. Budu si to chtít užít. Bude to výjimečný moment na stupních vítězů,“ těšil se, až si pro trikot dojde.

Během rozhovoru pro televizi mu přišel pogratulovat i Küng, pro kterého bude druhá příčka zpočátku zklamáním. Vždyť ke zlatu měl výborně našlápnuto. Stříbro má už i z letošního mistrovství Evropy. Bronz z MS bere Remco Evenepoel.

Kopec smůly si vybral mladý Brit Ethan Hayter, který útočil na životní výsledek, ale technické problémy a následná výměna kola ho zdržely natolik, že vybojoval „jen“ čtvrtou příčku.

V závodu žen světový titul obhájila Nizozemka Ellen van Dijková, jež o 13 sekund porazila domácí hvězdu Grace Brownovou. Bronz brala Švýcarka Marlen Reusserová, za vítězkou zaostala o 42 sekund. První závod na MS v Austrálii se vůbec nepovedl Annemiek van Vleutenové, suverénce této sezony, která ovládla všechny tři obdoby mužských Grand Tours. Na vítěznou krajanku ztratila téměř minutu a tři čtvrtě