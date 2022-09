MS v cyklistice 2022: náročná trať v Austrálii. Kdo jsou favorité a co Češi?

Cyklistika se po covidové pauze vrací do Austrálie. A rovnou s mistrovstvím světa. Muži a ženy se tam utkají od neděle 18. září do neděle 25. září. A že se bude na co dívat. V časovce mužů o třetí titul v řadě usiluje Filippo Ganna. O to samé se, ovšem po zranění z Vuelty, pokusí o týden později Julian Alaphilippe. Nechybí Wout van Aert, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel. Češi si hodně slibují od juniorů a kategorie do 23 let, těšit se můžete i na Zdeňka Štybara.