Štybarův přestup už se rýsuje, zájem mají Australané. Bude v první divizi?

Tato sezona je pro jednoho z nejlepších českých cyklistů Zdeňka Štybara poslední v týmu Quick-Step Alpha Vinyl. To sám závodník potvrdil už v létě. Dosud však neprozradil, kam by měly mířit jeho kroky, pouze naznačil, že zájemci se hlásí. Nyní se objevily zprávy, že by to měl být australský celek BikeExchange-Jayco. Bude ale závodit v první divizi?