Pogačar míří výš, chce double Giro - Tour. Kdo jiný než on, říká Kreuziger

Jeho konto výher je nyní na číslovce 64. Ta rozhodně není konečná. Jenže v případě Tadeje Pogačara ani tolik nejde o to, kolik závodů vyhraje, jako spíš o které jde a jakým způsobem je ovládá. Podle letošního cíle to navíc vypadá, že se nebojí vůbec žádné výzvy. V rozmezí necelých tří měsíců se pokusí zvítězit na Giro d´Italia i Tour de France. Jde o kousek, který se naposledy povedl před 25 lety Marco Pantanimu. To ještě současná hvězda nebyla na světě.

Do cíle zbývá ještě 80 kilometrů. Takovou vzdálenost nechce nikdo jet sám. Nebo skoro nikdo. Jeden takový „blázen“ se našel před necelými dvěma týdny a asi nikoho nepřekvapí, že jeho jméno zní Tadej Pogačar. Slovinec tímto předlouhým sólo únikem potěšil duši nejednoho cyklistického fanouška. Protože Pogačar patří k těm závodníkům, kteří dokážou příznivce ohromně bavit svými výkony, ale i odvahou.

„Radost z cyklistiky, to, jak ho to baví, jak si to užívá, to má málo lidí. U něj je vidět, jak ho to opravdu naplňuje a má z toho potěšení. To myslím, že dělá hrozně velký rozdíl mezi ním a spoustou dalších,“ chválí dvojnásobného vítěze Tour de France bývalý český profesionál Roman Kreuziger.