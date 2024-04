Kteří cyklisté vydělávají nejvíc? V porovnání s fotbalem je to kapesné

Plat od týmu je v případě cyklistů, stejně jako u spousty dalších sportovců, jen jedna z několika částí jejich příjmů. V cyklistice se k tomu připočítávají ještě prize money. I když ne celá částka, která je pro vítěze určena, putuje přímo jemu. Platí pravidlo, že se o ni podělí celý tým, který je na závodu přítomen, a to i včetně personálu jako jsou mechanici, maséři, kuchaři a podobně. I oni mají totiž na výkonu hvězdy svůj podíl.

Stále se řeší, kdo je momentálně nejlepším cyklistou planety. Soupeří mezi sebou především tábory Tadeje Pogačara a Mathieu van der Poela. V tomto případě jde o věc názoru. Co je ale měřitelnější, jsou platy největších cyklistických hvězd, tedy roční mzda, kterou mají závodníci ve svých smlouvách s týmy. Zajímavé je pak porovnání i s jinými sporty. Třeba při pohledu na fotbalové megastar se platy cyklistů jeví spíš jako kapesné, srovnání s NHL už ale tak propastné není. Zde je žebříček týmy nejlépe placených cyklistů, ale i dalších sportovců.

Na začátku sezony zveřejnil list Gazzetta dello Sport pořadí týmy nejlépe placených cyklistů. Bylo to ještě před decimací těch největších hvězd, mezi něž patří také Belgičan Wout van Aert. Ten je ceněn především pro svou neuvěřitelnou univerzálnost, když Jonasi Vingegaardovi byl na Tour de France 2022 nápomocný jak při potížích v etapě s kostkami, tak potom i v těžkých horách. A k tomu ještě vyhrál zelený dres z bodovací, tedy hlavně sprinterské soutěže.

Na svém kontě už má nizozemský cyklista šest vyhraných monumentálních, tedy těch největších, jednorázovek. Je úřadujícím mistrem světa v silniční cyklistice a cyklokrosu. V tom získal duhový trikot už šestkrát. K tomu bude letos usilovat také o olympijské zlato jak na silnici, tak i na horském kole. Právě pro jeho řádění ve třech disciplínách jej mnozí považují za nejlepšího cyklistu současnosti. Přesto platově na tom nejlépe není, jeho stáj Alepcin-Deceunick byla ještě v předminulé sezoně ve druhé divizi, a ačkoliv má takovou hvězdu, nepatří k nejbohatším v pelotonu. To však Van de Poelovi nevadí. Oproti situaci před dvěma lety se částka na jeho roční výplatní pásce zdvojnásobila, k tomu má podle neoficiálních zdrojů lukrativní osobní spolupráce se sponzory. Například je ambasadorem značky Lamborghini.

Dvojnásobný vítěz Tour de France a jedna z největších hvězd týmu si jistě vysoký plat zaslouží. Oproti situaci před dvěma lety udělal velký posun nejen ve výkonech, ale také právě v platu od týmu. V roce 2022 nefiguroval Dán ani v první dvacítce, kde dvacátý v žebříčku neměl ani 1,5 milionu dolarů. Teď má Vingegaard 4,4 milionu (asi 104 milionů korun). Svému celku ale nyní k žádným prize money nepomůže, po hrůzné nehodě v závodě Kolem Baskicka je zraněný a je otázkou, zda vůbec stihne letošní Tour de France. Nakročeno měl přitom skvěle. Při vítězném etapovém podniku Tirreno-Adriatico přispěl do týmové pokladny částkou 29 tisíc eur (zhruba 735 tisíc korun).

Podle odhadů si bývalý skokan na lyžích přestupem do německé sestavy pomohl. V porovnání platu z roku 2022 a 2024 určitě. Tehdy měl v týmu Jumbo-Visma něco přes dva miliony, teď je to údajně skoro pět milionů dolarů ročně. Bora-hansgrohe a její šéf Ralph Denk na svých hvězdách rozhodně nešetří. Peter Sagan, když u něj působil, ročně dostával 5,5 milionu euro. Roglič teď však bude muset dokázat, že si takový plat zaslouží a prolomit smůlu na Tour de France. Je sice trojnásobným vítězem španělské Vuelty a loni vyhrál italské Giro, ale nejvíc se stále počítá Stará dáma.

1. TADEJ POGAČAR

Plat: 6,5 milionu

Tým: UAE Emirates

Slovinci žebříčku platů cyklistických hvězd vládnou. Na druhou stranu kdo jiný by mu měl kralovat, než právě Tadej Pogačar. Dvakrát ovládl Tour de France, vyhrává celková pořadí i kratších etapových podniků, na nich i spoustu etap a k tomu kraluje i na klasikách. Navíc mezi cyklistickými fanoušky se těší velké oblibě, získal si jejich srdce. Když to všechno sečtete, nemá tým s ropným bohatstvím v zádech sebemenší důvod si nejen svou největší hvězdu nepojistit dlouhodobou smlouvou (až do konce roku 2027), navíc v cyklistice za hodně slušnou částku.

Do týmové pokladny letos přispěl třeba na Strade Bianche 16 tisíci eur, na etapáku Kolem Katalánska pak 34 tisíci.

Také v jeho případě budou významným zdrojem příjmů další lukrativní smlouvy se sponzory, jako jsou výrobci cyklistické obuvi, přileb, výživy a řady dalších.