Legenda Pogačar. Kdo mu může historický zápis v Curychu překazit?

Díru do světa už udělali dávno. Teď současné cyklistické superstar baží po tom, aby jejich zápis v cyklistické historii byl co nejtučnější. Tadej Pogačar může být teprve třetím jezdcem, který získá v jedné sezoně růžový, žlutý i duhový dres. Remco Evenepoel zase touží po unikátu double (OH) – double (MS). Do toho je tu obhajující Mathieu van der Poel či domácí kometa Marc Hirschi. Navíc trať s velkým převýšením slibuje epickou bitvu. V neděli je tedy na co se těšit!

Cyklističtí fanoušci doufali, že když Tadej Pogačar dokáže urvat výjimečný double Giro-Tour, nechá se přesvědčit, aby zkusil grandtourový triple. Tedy že by přidal i celkovou výhru na španělské Vueltě. Jenže slovinská hvězda už na jaře prohlašovala: „Možné je všechno, ale moc reálně to nevidím. Místo Vuelty chci vyhrát titul mistra světa.“

Vyhrát všechny tři Grand Tours v jednom kalendářním roce se ještě žádnému cyklistovi nepovedlo. Pogačara by to vystřelilo do totálních výšin. Ale jak upozorňoval už na začátku sezony, opravdu se o to nepokoušel.

„Po Tour de France jsem byl neskutečně unavený,“ přiznal před nedávnými jednorázovkami v Kanadě. Naopak byl ale natěšený na cíl, který avizoval. Po zaslouženém odpočinku se tedy vrhl znovu do přípravy na mistrovství světa. Že formu stále má i takto v závěru sezony, potvrdil, když v Montrealu znovu po sólo nástupu vyhrál klasiku, která se, stejně jako světový šampionát, jezdí na okruzích. „Tohle závodění mám rád,“ prohlásil. A už spěchal na letadlo zpět do Evropy.

„Do mistrovství světa máme dva týdny, za ty toho skutečně moc nestihnete, co se týče formy. Jen pár dalších tréninků, některé dlouhé, jiné zase do intenzity, ale ne moc. Ale pak myslím, že budu připravený na šampionát,“ řekl Pogačar.

Proč upřednostnil duhový dres před tím červeným z Vuelty? Odpověď je zcela pochopitelná. Trasa letošního světového šampionátu, který hostí Curych, má totiž na 274 kilometrech celkové převýšení téměř 4500 metrů, víc než o tisíc víc než ta loňská.

„Šance tady samozřejmě je. Je vždycky, ale teď je to trať, která mi vyhovuje mnohem víc než ta loňská, a i na té jsem dokázal být třetí. Tenhle šampionát je mi šitý na míru nejvíc z těch, které jsem zatím jel. To je taky důvod, proč jsem natěšený jako ještě nikdy. Na druhou stranu je to mistrovství světa a tam pokud vše nejde perfektně, je těžké vyhrát,“ vysvětlil trojnásobný vítěz Tour de France.

Ačkoliv už toho ve své krátké kariéře vyhrál spoustu, duhový dres mu stále chybí, i proto je to nyní velký cíl. „Pokud to nevyjde, budou tady samozřejmě další šance, ale znáte to, čím dřív se vám to povede, tím líp,“ usmál se Pogačar.

Všichni v pelotonu vědí, že ve chvíli, kdy se Slovinec rozhodne k útoku a má svůj den, nikdo už ho nedostihne. Jenže do té doby se může stát ledasco. V klidu určitě čerstvě šestadvacetiletého cyklistu nenechává fakt, že mu odpadl velmi silný pomocník. Matej Mohorič ještě po nedávném pádu není zcela fit a mistrovství světa musí vynechat. K ruce Pogačarovi ale i tak bude velmi silný tým, ve kterém nechybí borci jako Primož Roglič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak. Celkem nasazuje Slovinsko sedm cyklistů.

Největší překážka Pogačara? Evenepoel

O jednoho víc bude Belgičanů s dalším z favoritů Remcem Evenepoelem. Ten, stejně jako Pogačar, usiluje o zápis do dějin. V létě se v Paříži stal prvním mužem, který na jedněch olympijských hrách vyhrál časovku i silniční závod. V Curychu už na konci minulého týdne obhájil titul mistra světa v chronometru a teď se pokusí o naprostý unikát, tedy double - double, zlato z časovky i silničního závodu na OH i MS.

Právě další titul z časovky ho napumpoval ohromným sebevědomím. „Tato obhajoba mi umožňuje žít ve větší pohodě v týdnu do silničního závodu. Nohy mám dobré, to je jasné. Teď se jen budu dobře starat o své tělo, relaxovat a všechno bude dobré,“ prohlásil Evenepoel po časovce.

Velkým plusem pro něj, oproti Tour de France, kde byl i pro něj Pogačar nedostižný, je fakt, že na mistrovské trase neleží žádné dlouhé kopce. To je dobrá zpráva i pro obhájce titulu Mathieua van der Poela, který i tak raději shazoval nějaké ty dekagramy, aby měl šanci konkurovat dvěma největším rivalům.

„Je jasné, že nejsem největší favorit. Ale snažil jsem se být trochu lehčí než na jaře. Šance je sice malá, ale rozhodne až samotný průběh závodu,“ upozornil ještě stále úřadující mistr světa na silnici i v cyklokrosu.

Největší favorité

Tadej Pogačar (Slovinsko)

Věk: 26 let

Nejlépe na MS: 3. místo (2023)

Výhry v této sezoně: 22

Výhry celkem: 85

Závodní dny v sezoně 2024: 54

Aktuálně v žebříčku UCI: 1. místo

Remco Evenepoel (Belgie)

Věk: 24 let

Nejlépe na MS: 1. místo (2022)

Výhry v této sezoně: 9

Výhry celkem: 59

Závodní dny v sezoně 2024: 56

Aktuálně v žebříčku UCI: 2. místo

Mathieu van der Poel (Nizozemsko)

Věk: 29 let

Nejlépe na MS: 1. místo (2023)

Výhry v této sezoně: 4

Výhry celkem: 50

Závodní dny v sezoně 2024: 39

Aktuálně v žebříčku UCI: 4. místo

Koho dál sledovat:

Mads Pedersen (Dánsko) – mistr světa z roku 2019, po odstoupení z Tour de France se dal do kupy a v posledních závodech se mu dařilo

Michael Matthews (Austrálie) – s Pogačarem jsou kamarádi a sousedé z Monaka, často spolu trénují, proto se i společně radovali, když Australan vyhrál v Québecku a Slovinec následně v Montrealu

Marc Hirschi (Švýcarsko) – domácí naděje na medaili, nedávno si připsal úžasnou šňůru pěti vítězství na jednorázovkách, je tedy skvěle připravený

MATHIAS VACEK (Česko) – nemůže chybět připomenutí českého lídra, který si připsal na Hrách v Paříži skvělé 14. místo, čímž vylepšil české maximum Romana Kreuzigera. To z MS (6. místo) nejspíš nepřekoná, ale minimálně se bude snažit.

Kdo získal trojkorunu (Giro, Tour, MS):

1974: Eddy Merckx (Belgie)

1987: Stephen Roche (Irsko)

2022: Annemiek van Vleutenová (Nizozemsko)

Trať mužského závodu:

Start: Winterthur

Cíl: Curych

Vzdálenost: 273,9 km

Celkové převýšení: 4 470 m

Čas startu: 10.30 hod.

Předpokládaný dojezd: 17.00

Počet okruhů: 7