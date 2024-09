Zákaz vysílaček na MS: chaos, cyklisté jsou proti. Ale ve hře další změna

Proč se Evenepoel tolik vzteká? Vždyť má času na rozdávání… Jenže právě tuto informaci při nedávné jízdě za zlatem v Paříži mladý Belgičan postižený pár kilometrů před cílem defektem zadního kola k dispozici neměl. Na akcích, jako jsou olympijské hry, mistrovství světa či kontinentální šampionáty, jsou totiž zakázané vysílačky. Proč jsou cyklisté i týmy proti a co by naopak ráda zavedla mezinárodní unie?

Až se v neděli vydají hvězdy jako Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel a další na trať silničního závodu na MS v Curychu, budou na tom úplně stejně jako junioři – bez vysílaček, na které jsou jinak celý rok zvyklí. Musí se spoléhat jen na instinkt, s kolegy se radit pouze když si je v pelotonu najdou a pro instrukce trenérů si zajet přímo do auta za balíkem. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) totiž na svých akcích stále trvá na zákazu rádiové komunikace.

„Úplně nerozumím, proč to dělají. Jasně, asi tím nechtějí ovlivňovat závody. Ale já myslím, že to není třeba. Stejně se s tím závodí zbytek roku a spíš je to potom bez vysílaček chaos. Člověk má ztrátu orientace. Nevíte, jaký náskok má jaká skupina, kolik lidí a kdo je odjetý. Je možná škoda, že si za tím stojí, protože výsledky by byly stejné,“ je přesvědčený Zdeněk Štybar, který celou kariéru s tímto krokem nesouhlasil.

Stejně je na tom i další bývalý český profesionál František Raboň. „Jasně, když na to koukám, a je tam chaos a nikdo neví co a jak, občas se tomu zasměju, je to asi dobré pro diváky. Ale ve chvíli, kdy se rádio používá na Tour de France a všude jinde, nechápu, proč by to nemělo být na velkých reprezentačních akcích.“

Vysílačka nedělá roboty

Jak by vysílačku uvítal třeba Remco Evenepoel na nedávných Hrách. V posledních čtyřech kilometrech zažil pořádnou paniku, když píchnul zadní kolo a nevěděl, jaký náskok má před pronásledovateli. „Kdyby Remco zazmatkoval a přišel o titul olympijského vítěze na posledních čtyřech kilometrech, nevím, co by se dělo. Popravdě nevidím moc pádných důvodů, proč to je zakázané,“ říká Raboň. „Zastánci závodů bez vysílaček prohlašují: No jo, vždyť oni jsou to roboti, ve vysílačce jim řeknou všechno. Ale tak to opravdu není.“