Evenepoel po triumfech na OH slaví i na MS. Ovládl časovku, Vacek na 27. místě

Čtyřiadvacetiletý Evenepoel zvládl 46,1 kilometru dlouhý boj s chronometrem o více než šest sekund rychleji než Ganna, jenž byl druhý loni na MS ve Skotsku i letos pod pěti kruhy ve Francii. Affini ztratil na vítěze takřka minutu. Evenepoel má z časovky na MS již pátou medaili - v roce 2019 byl stříbrný a v letech 2021 a 2022 bronzový.

Evenepoel měl nad soupeři navrch na všech mezičasech. Nijak se na něm nepodepsalo ani to, že jen těsně před svou jízdou, když už byl na startovní rampě, musel řešit technické problémy. Trať prolétl průměrnou rychlostí 52,156 kilometru za hodinu. Přes hranici 52 kilometrů v hodině se vedle něho dostal už jen Ganna, který dosáhl rovněž na pátý cenný kov z MS - vedle titulů z let 2020 a 2021 a loňského stříbra měl bronz z roku 2019.

Dvaadvacetiletý Vacek pomýšlel vysoko, i s ohledem na to, že zvládl na výbornou obě časovky na nedávné Vueltě, kde byl druhý a šestý. Závod mu však nesedl.

„Nevěděl jsem tak úplně, jak se budu cítit po Vueltě, tím spíš na takhle dlouhé časovce, bylo to hlavně mentálně hodně náročné. Celou trať jsem se dost trápil. Rozhodně to není umístění, po kterém jsem toužil, ale každý den holt není výborný,“ uvedl v cíli v rozhovoru pro Českou televizi.

Na Evenepoela ztratil tři a tři čtvrtě minuty, za první desítkou zaostal o minutu a 48 sekund. „Už od začátku se mi nejelo úplně nejlépe. Dost jsem trpěl po celou trať, hlavně v tom kopci jsem nejel, co jsem chtěl jet. Nedá se nic dělat. Dal jsem do toho všechno, ale nevyšlo to, jak jsme plánovali. Je to poučení do dalších let a dalších časovek,“ doplnil Vacek.

Dvaatřicetiletá Brownová, která začala naplno s cyklistikou v roce 2015 a po této sezoně plánuje kariéru uzavřít, se dočkala zlata z boje proti chronometru po dvou stříbrech z předchozích MS. Vyhrát časovku na OH i MS ve stejném roce se jí povedlo jako první ženě v historii.

Volleringovou na 29,9 kilometru dlouhé trati porazila o více než čtvrt minuty, Dygertová na ni ztratila takřka minutu.

„Tohle je něco, o čem jsem v posledních měsících snila. Věřila jsem, že to mohu dokázat. A povedlo se mi to, je to něco úžasného. Hodně mi pomohlo vítězství na olympiádě, dodalo mi to i do přípravy spoustu sebevědomí. Jsem šťastná, že mohu končit kariéru takovým úspěchem,“ uvedla Brownová v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii (UCI).

Volleringovou udolala až v závěrečné třetině časovky. Na prvním mezičasu před ní sice o šest sekund vedla, ale na druhém (20,5 km) devět sekund ztrácela. „Věděla jsem, že Demi jako vrchařka bude hodně silná ve stoupání, ale já jsem se pak cítila ve zbytku závodu výborně až do cíle,“ prohlásila Brownová.

V cíli nejprve sesadila šestinásobnou medailistku a trojnásobnou časovkářskou mistryni světa Ellen van Dijkovou výborně jedoucí Němka Antonia Niedermaierová. Překvapivé medaile se ale nedočkala. Vedle Brownové s Volleringovou se před ní dostala i šampionka z let 2019 a 2023 Dygertová, která vyrážela na trať jako poslední. Zklamáním skončil závod pro hvězdnou Belgičanku Lotte Kopeckou, obsadila páté místo.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Curychu - časovka:

Muži - elite (46,1 km): 1. Evenepoel (Belg.) 53,01, 2. Ganna -6, 3. Affini (oba It.) -54, 4. Tarling (Brit.) -1:17, 5. Vine (Austr.) -1:24, 6. Asgreen (Dán.) -1:30, ...27. M. Vacek (ČR) -3:45.

Ženy - elite (29,9 km): 1. Brownová (Austr.) 39:16, 2. Volleringová (Niz.) -16, 3. Dygertová (USA) -56, 4. Niedermaierová (Něm.) -1:05, 5. L. Kopecká (Belg.) -1:39, 6. Schweinbergerová (Rak.) -1:44.