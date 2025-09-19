Cyklistické MS v Africe několik hvězd vzdalo. Bojí se očkování, náročné tratě i možné války
Obhájce titulu mistra světa Tadej Pogačar si účast na letošním šampionátu ve Rwandě nenechal ujít, i když to znamená pro každého cyklistu určitý diskomfort. Jsou ale hvězdy, které se účasti rády vzdaly. Jejich důvody mohly být různé, nejspíš to v mnoha případech byla i jejich kombinace. Chybí tak třeba vítěz nedávné Vuelty a Espaňa Jonas Vingegaard, mistři světa z roku 2019 Mads Pedersen a 2023 Mathieu van der Poel, ale také česká vycházející hvězda Mathias Vacek. Proč tedy někteří do Afriky necestovali a raději pojedou mistrovství Evropy?
Nutná očkování
Už s vakcínami proti covidu-19 měli někteří problémy. A to nejen ty na úrovni určitého osobního přesvědčení, ale také zdravotní. A to do Rwandy byl třeba ještě bohatší koktejl. Pro většinu závodníků, hlavně těch z Evropy či USA, nejsou povinná, ale velmi důrazně doporučovaná. Patří sem očkování proti žluté zimnici a také hepatitidě typu A. Mezi doporučené vakcíny se pak řadí ty proti břišnímu tyfu, meningitidě, hepatitidě B, vzteklině, spalničkám, záškrtu, tetanu. Také je v této zemi vysoké riziko výskytu malárie.
„S týmem jsme se shodli, že než podstupovat zbytečné očkování, složité cestování a riskovat komplikovanou adaptaci zpět v Evropě, dává větší smysl zaměřit se výhradně na mistrovství Evropy,“ prozradil Mathias Vacek, který se jinak světových šampionátů rád účastní.
Výjimečně náročná trať
Dalším důvodem nejen pro českého cyklistu je i extrémně náročná trať. Šampionát v Africe má totiž hned několik primátů, mezi které patří i zatím největší celkové převýšení víc než 5400 metrů na délce trati 267,5 kilometru. Pojede se nejprve devět okruhů v blízkém okolí Kigali, poté se peloton vzdálí a také profil přitvrdí, aby se pak vrátil zpět na původní okruh a ten absolvoval ještě šestkrát. To celé umocňuje i nadmořská výška, kdy start a cíl jsou 1493 metrů, nejvyšší bod pak 1771 m. „Trať je nesmírně náročná a sedí spíš čistým vrchařům,“ soudí o ní Vacek. K podobnému závěru došel také Mathieu van der Poel, který se raději nedávno vydal na MS horských kol.
Cyklistické MS ve Rwandě slibuje převýšení víc než 5400 metrů na délce trati 267,5 kilometru • UCI
Vysilující sezona
Tadej Pogačar si dal po náročné Tour de France skoro měsíc a půl dlouhou pauzu, než se zase objevil na startu elitních závodů v Kanadě. Jenže třeba Jonas Vingegaard, který o MS také původně uvažoval, s ohledem na trať, která by mu seděla, absolvoval ještě španělskou Vueltu. A při tomto zápřahu (Tour + Vuelta) společně s týmem usoudil, že na světový šampionát by nepřijel dostatečně odpočatý a raději pojede až o týden později ME. Dánská výprava je navíc ochuzena i o Madse Pedersena, u kterého můžeme jako vysvětlení dát asi všechny zmíněné důvody. Týmový kolega Vacka nejspíš s vedením doznal, že je zbytečné absolvovat tolik očkování, když trať by na něj už mohla být až příliš těžká. I když v posledních závodech ukázal, že kromě sprintů umí i náročné kopce. Jenže i on se účastnil nedávné Vuelty a únava bude znát.
Obavy z válečného konfliktu
Ještě v době, kdy cyklisté zvažovali, zda se mají nechat naočkovat a budou usilovat o účast na mistrovství světa, panovala ve Rwandě značná tenze. Třicet let trvající konflikt mezi touto zemí a Kongem navíc na začátku roku znovu po mnoha letech eskaloval. To logicky vyvolávalo obavy o bezpečnost všech účastníků zářijového šampionátu a někteří cyklisté se tím netajili. Letos v červnu ale došlo ke zvratu. Rwanda a Kongo podepsaly mírovou dohodu, která má ukončit tento letitý konflikt. Prostředníkem při vyjednávání byly Spojené státy americké.