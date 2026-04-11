Pogačar dobývá historii, na Roubaix se může přidat k nejlepším. Předčí ale Merckxe?
Pětka. To je číslo Tadeje Pogačara pro tuto sezonu. Chce vyhrát všech pět klasikářských monumentů v jediném ročníku. Pokud by se mu to povedlo, šlo by o historický unikát. Jeho tým zase chce, aby popáté vyhrál Tour de France. Tím by se stal pátým cyklistou v dějinách a zařadil by se po bok legend. Slovince toto dostaveníčko s historií zjevně hodně baví a uzpůsobuje mu i svůj kalendář. Jaké další rekordy může atakovat? O letošním Paříž-Roubaix čtěte ZDE>>>
Ve spoustě cyklistických závodů je patrné, že Tadej Pogačar nemá konkurenci. Tedy aktuálně tu na trati. Velkou výzvu tak pro něj zjevně představují jiní soupeři. Ti historičtí. Prozatím se zapsal do dějin výhrami z nejdelších úniků na mistrovství světa, nebo třeba pěticí triumfů na monumentu Kolem Lombardie.
Další historické zápisy má však na dosah ruky už v této sezoně. Poté, co se mu konečně v březnu povedlo triumfovat na Via Roma při závodu Milán-Sanremo, mu z pětice monumentálních klasik chybí už jen Paříž-Roubaix. V neděli tak Slovinci nepůjde jen o odvetu za trochu zpackanou premiéru v minulém roce. Když vyhraje i na slavném velodromu v Roubaix, stane se teprve čtvrtým cyklistou, kterému se povedlo ovládnou všech pět monumentů. Mezi těmi jsou: Milán-Sanremo, Kolem Flander, Paříž-Roubaix, Lutych-Bartogne-Lutych a Kolem Lombardie.
Navíc když by právě teď dobyl i Roubaix, získal by tuto pětici v řadě, a to počínaje loňským Lutychem. Už to by byl výkon hodný poklony a úcty. Navíc naposledy se do cyklistické smetánky se všemi pěti monumenty zařadil Belgičan Roger de Vlaeminck v roce 1979! V nedávné době tomu byl nejblíž Philippe Gilbert, týmový kolega Zdeňka Štybara. Tomu se však nepodařilo ovládnout Milán-Sanremo.
Pogačar si ale stanovil ještě i odvážnější cíl – vyhrát všech pět nejvýznamnějších klasik v jedné sezoně. Tento kousek nedokázal ani takový velikán, jakým byl ve své době Eddy Merckx. Vlastně to nedokázal ještě nikdo. A pokud bude zdravý a nebude mít smůlu v podobě nějakého ošklivého pádu, mohlo by se to lídrovi sestavy UAE Emirates-XRG i podařit. Ovšem musí splnit důležitou a momentálně asi nejtěžší podmínku – vyhrát v neděli Roubaix.
Celkem vyhraných monumentů
Cyklista
Počet monumentů
Eddy Merckx
19
Tadej Pogačar
12
Roger de Vlaeminck
11
Costante Girardengo
9
Fausto Coppi
9
Sean Kelly
9
Rick van Looy
8
Mathieu van der Poel
8
Pak přijde na řadu Tour de France. U té je po loňském ročníku z Pogačarových vyjádření patrné, že jemu samotnému by vůbec nevadilo, kdyby Starou dámu vynechal.
„Tour je něco opravdu speciálního, unavujícího, dlouhého, plného stresu… někdy prostě říkám, že Tour je nutným zlem pro všechny týmy.“
Pro jeho zaměstnavatele je však velmi důležitá. Stejně jako to, aby se tam jejich závodník znovu zapsal do historie. Na svém kontě už má totiž čtyři celkové výhry. A platným rekordem je pět. Tolik celkových žlutých trikotů získali jen Jacques Anquetil, Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain.
Tour však snahy sedmadvacetiletého cyklisty nekončí. Poslední monument sezony, tedy Lombardie, se jede až v říjnu. Předtím ho ale na konci září čeká světový šampionát. A tam bude útočit na třetí titul mistra světa v řadě. Taková šňůra se dosud povedla jedinému cyklistovi – Slovákovi Peteru Saganovi. A profil trati v Kanadě je opět Pogačarovi velmi nakloněn.
Poté by následoval závod za odměnu. Evropský šampionát, který v minulém roce také ovládl, totiž tentokrát hostí jeho rodné Slovinsko, kde samozřejmě trať ušili na míru své superstar.
Aby všechny tyto velké cíle Pogačar zvládl, sestavili mu pro tuto sezonu velmi úsporný, leč zatím nesmírně efektivní závodní program. Nyní má na svém kontě pouhé tři závodní dny. To kvůli tomu, aby se neopakovala situace z loňské Tour de France, na které vypadal chvílemi znuděně a ke konci i dost mentálně vyčerpaný.
Jasné také je, že pokud se mu teď v neděli nepovede v Roubaix zvednout vítězně ruce nad hlavu, bude se o to pokoušet i v příštích letech. To už ale nejspíš nezaútočí na pět monumentů v řadě, a ani v sezoně. Po výhře na Milán-Sanremo totiž prohlásil, že v nejbližších letech si do Sanrema zajede maximálně na foccaciu.
Celkem výher ve World Tour
Pořadí
Cyklista
Počet výher
1
Eddy Merckx
279
2
Mark Cavendish
165
3
Mario Cipollini
163
4
Roger de Vlaeminck
163
5
Rick van Looy
160
…
…
…
24
Tadej Pogačar
111
Všech pět monumentů
Monument
Van Looy
Merckx
De Vlaeminck
Pogačar
Milán–Sanremo
1
7
3
1
Kolem Flander
2
2
1
3
Paříž–Roubaix
3
3
4
0
Lutych–Bastogne–Lutych
1
5
1
3
Kolem Lombardie
1
2
2
5