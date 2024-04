Roubaix 2024: Hlavním favoritem je obhájce. Je tu i zásadní změna na trase

Když odhlédneme od všemožných nástrah, zdá se, že by nedělní Královna klasik, Peklo severu nebo, chcete-li prostě, Paříž-Roubaix mělo skončit výhrou triumfátora na Flandrech, tedy Mathieu van der Poela. Jenže tato nejznámější kostková klasika je proslulá právě tím, že nepříjemností, které mohou postihnout i největšího favorita, nabízí celou řadu. Jakou zásadní změnu uvidíme letos, kteří Češi budou na startu a kde vše sledovat?

Kdy se jede Paříž-Roubaix 2024?

V minulosti se často stávalo, že Peklo severu probíhalo o Velikonocích. Tento termín však letos „vyfoukl“ monument Kolem Flander, a tak se Paříž-Roubaix jede o týden později, v neděli 7. dubna.

Start : v Compiègne v 11.10 (reálný start 11.25)

: v Compiègne v 11.10 (reálný start 11.25) Cíl: Velodrom v Roubaix (předpokládaný dojezd 17.19)

Kde sledovat Paříž-Roubaix v TV?

Počínání českých cyklistů i zahraničních hvězd můžete sledovat od 10.30 na programu Eurosport 1.

Novinky na trase Paříž-Roubaix 2024

Aby to neměli cyklisté, kteří jezdí Královnu klasik pravidelně, tak jednotvárné, rozhodli se letos organizátoři ze společnosti ASO (pořadatel Tour de France) pro změnu. Přidali dva kostkové úseky, které se v posledních letech nejezdily, a natáhli porci kostek o 3,2 km na 55,7. Jde o největší množství za posledních 30 let.

Ke změně došlo na úsecích 26 a 24 (kostkové části na Paříž-Roubaix se počítají odzadu). Zásadní je pak to, co se bude dít před jedním z nejznámějších úseků, před Arenberským lesíkem. Úpravu si vyžádali sami závodníci prostřednictvím své asociace. Aby se snížilo nebezpečí a riziko hodně nepříjemných pádů po nájezdu na většinou kluzké kostky, je snahou pořadatelů snížit zhruba na polovinu nájezdovou rychlost do úzkého kostkového úseku. Toho mají dosáhnout prostřednictvím šikany před vjezdem na sektor.

Trasa Paříž-Roubaix 2024

Délka mužského závodu : 259,7 km

: 259,7 km Délka kostkových úseků: 55,7 km

Kostkové sektory 2024

Sektor Název Délka (km) Počet hvězdiček 29 Troisvilles – Inchy 2,2 *** 28 Viesly – Quiévy 1,8 *** 27 Quiévy – Saint-Python 3,7 **** 26 Viesly – Briastre 3 *** 25 Vertain – Saint-Martin-sur-Écaillon 2,3 *** 24 Capelle – Ruesnes 1,7 *** 23 Artes – Quérénaing 1,3 ** 22 Quérénaing – Maing 2,5 *** 21 Maing – Monchaux-sur-Ecaillon 1,6 *** 20 Haveluy – Wallers 2,5 **** 19 Trouée d'Arenberg 2,3 ***** 18 Wallers – Hélesmes 1,6 *** 17 Hornaing – Wandignies 3,7 **** 16 Warlaing – Brillon 2,4 *** 15 Tilloy – Sars-et-Rosières 2,4 **** 14 Beuvry-la-Forêt – Orchies 1,4 *** 13 Orchies 1,7 *** 12 Auchy-lez-Orchies – Bersée 2,7 **** 11 Mons-en-Pévèle 3 ***** 10 Mérignies – Avelin 0,7 ** 9 Pont-Thibault – Ennevelin 1,4 *** 8b Templeuve - L'Epinette 0,2 * 8a Templeuve - Moulin-de-Vertain 0,5 ** 7 Cysoing – Bourghelles 1,3 *** 6 Bourghelles – Wannehain 1,1 *** 5 Camphin-en-Pévèle 1,8 **** 4 Carrefour de l'Arbre 2,1 ***** 3 Gruson 1,1 ** 2 Willems – Hem 1,4 ** 1 Roubaix - Espace Charles Crupelandt 0,3 *

Češi na startu

Stejně jako na Kolem Flander uvidíme ve startovním poli dva Čechy. Oba monumenty pojede Pavel Bittner. Ten bude, stejně jako loni, v týmu DSM-firmenich PostNL po boku někdejšího vítěze Pekla severu Johna Degenkolba. Loňský start si připsal také druhý český účastník Mathias Vacek. V týmu Lidl-Trek bude doprovázet Madse Pedersena.

Koho sledovat

Na prvním místě musí být jednoznačně Mathieu van der Poel. Ten bude obhajovat loňské vítězství, na Flandrech navíc předvedl, že když chybí jeho hlavní sok Wout van Aert, nemá na kostkových klasikách prakticky konkurenci. Jenže, aniž bychom chtěli cokoliv přivolávat, stačí defekt v nešťastný moment, a na Roubaix máte po závodu.

Proto budou v pohotovosti i další závodníci. Dán Mads Pedersen se sice zranil minulou středu na závodu Napříč Flandry, v neděli už však na Kolem Flander ukázal velkou bojovnost. Týden k dobru na doléčení bolístek tak může být tentokrát hodně znát.

V Dánsku ještě zůstaneme u dalšího z velkých jmen. Kasper Asgreen by velmi rád zase konečně přivezl svému týmu Soudal-Quick Step, někdejšímu klasikářskému gigantovi, monumentální vítězství.

Jak mu sedí belgické kostky už Matteo Jorgenson dokázal, teď se bude chtít předvést také na těch francouzských. Tým Visma-Lease a Bike někoho jako on potřebuje, když kvůli těžkému zranění přišel o Van Aerta.

Poslední vítězové Paříž-Roubaix