Trejd roku i precizní obrany. Kdo má v NFC šanci na Super Bowl? | iSport.cz

Letošní Super Bowl mezi Philadelphií Eagles a New England Patriots nabídl famózní podívanou, po kterém se nakonec z Lombardiho trofeje radovali fotbalisté z Pensylvánie. Repríza posledního finále je teoreticky možná i letos, oba týmy se do play off probojovaly, byť Eagles se mezi postupující šestku v konferenci NFC procpali doslova na poslední chvíli.

O poslední divokou kartu na dálku bojovali s Minnesotou Vikings. Ta ale po příšerném výkonu v ofenzivě nezvládla domácí zápas proti Chicagu a Philadelphia tak po vítězství nad Washingtonem slavila prodloužení sezony. Fanouškům úřadujícího šampiona však přesto v zápase zatrnulo, když z něj musel kvůli zraněným žebrům odstoupil quarterback Nick Foles.

Hrdina minulé sezony do té aktuální znovu vstupoval pouze jako back up za Carsona Wentze, rozehrávač Eagles číslo 1 se ale opět zranil a základní část tak dohrával Foles. Podle prvních zpráv to vypadá, že by měl být MVP posledního Superbowlu na play off v pořádku, což je pro fanoušky pochopitelně důležitá zpráva. Jinak by je totiž do wild card souboje proti Bears vedl až třetí quarterback týmu Nate Sudfeld.

Ať už ale proti Chicagu nastoupí kdokoliv, nečeká ho snadná šichta. Obrana Bears patří mezi nejlepší v celé soutěži, nový trenér Matt Nagy navíc na vystužení už tak výborné defenzivy dostal k ruce ještě outside linebackera Oaklandu Khalila Macka. Funguje to i dopředu, bývalý ofenzivní koordinátor Kansasu si s Mitchem Trubiskym skvěle sedl. Dvojka loňského draftu tak navázala na slibné výkony ze své nováčkovské sezony a letos už coby starting quarterback od samého začátku prokazuje svou kvalitu.

Trejd, který vyšel

Druhý zápas v rámci wild card nabídne souboj Dallasu proti Seattlu. Cowboys jsou přitom jedním z nejpříjemnějších překvapení aktuálního ročníku, jen málokdo před sezonou tipoval, že by mohli mít už tři kola před koncem v podstatě jistý triumf v divizi NFC East.

Zásluhu na tom má, možná trochu překvapivě, především skvělá obrana. Defenziva Cowboys během celé sezony nepovolila žádnému soupeři skórovat více než 30 bodů, o tuhle bilanci přišla až v neděli proti New York Giants, kdy ale už o nic nešlo. Takovou statistikou se žádný jiný tým v lize pochlubit nemůže.

Ze skvěle šlapající defense je zapotřebí vypíchnout dva tahouny. Ten první se jmenuje Leighton Vander Esch – výběr Cowboys v prvním kole letošního draftu předvádí famózní výkony a patří mezi nejlepší nováčky v rámci celé ligy. Oporou zadní řady Dallasu je i Jaylon Smith. Ten v každém utkání ukazuje, že nebýt fatálního zranění kolene, šel na draftu zcela bezpochyby mezi prvními.

Skutečným zlomem v sezoně Cowboys byl ale příchod Amariho Coopera. Tým kouče Jasona Garretta zaplatil za wide receivera vysokou cenu, vyměnil ho s Oaklandem za první kolo draftu. Tenhle krok se ale vyplatil se vším všudy – Cooper rozsvítil ofenzivu Dallasu, okamžitě se stal jedním z klíčových hráčů mužstva a bilance Boys po jeho příchodu mluví sama za sebe – z devíti utkání jich Dallas vyhrál sedm.

Kromě rodáka z Floridy se budou vítězové východní divize v play off nepřekvapivě spoléhat především na Ezekiela Elliotta. Jeden z nejlepších running backů v lize i letos týden co týden prokazoval svou kvalitu a je základním stavebním kamenem Garrettova celku. Ostatně, naděje Cowboys na play off v minulé sezoně zhasly právě ve chvíli, kdy byl Elliott kvůli suspendaci několik týdnů mimo hru.

Kdo naopak dostane možnost si fanoušky trochu udobřit, bude quarterback Dak Prescott. Ten se sice stal miláčkem diváků, když coby mladý talent před dvěma lety vystrnadil ze hřiště legendárního Tonyho Roma, předpovědi o generačním talentu a franchise quarterbackovi na dlouhá léta však zatím nenaplňuje. Je nejistý, střídá silnější chvíle s vyloženými kolapsy.

Vrcholem všeho byl důležitý divizní souboj proti Eagles. Ten nakonec po dramatickém průběhu Dallas ovládl v prodloužení, byl to ale paradoxně právě Prescott, kdo rivala z Philadelphie držel po celou dobu ve hře. Cowboys byli lepší i celkově aktivnější, chyby domácího quarterbacka, z nichž vzešly mimo jiné dva interepcetiony a fumble, však udělaly z utkání napínavějšízáležitost, než by si příznivci texaského klubu přáli.

V prvním kole play off navíc bude mít proti sobě zvučného soupeře. Seahawks sice ve své divizi nestačili na LA Rams, absolutně je ale nejde podceňovat. Pravidelný účastník vyřazovacích bojů posledních let se může opřít o stále suverénního quarterbacka Russella Wilsona, nenápadného, ale o to lepšího receivera Douga Baldwina, pilířem zadních řad je zase zkušený Bobby Wagner. Cowboys čeká ve wild card kole těžká zkouška.

Saints touží po trofeji

První dvě místa v konferenci ukořistily celky New Orleans a LA Rams, ty si tak mohou užívat volného týdne. Saints jsou s bilancí třinácti výher a jen tří zaváhání nejlepším týmem celé ligy. Už před sezonou byli bráni jako jeden z hlavních favoritů na Super Bowl, což v sezoně bez výhrad potvrdili.

Quarterback Drew Brees řídil ofenzivu téměř bez nejmenších chybiček. Sice možná nezářil na první pohled tak viditelně, jako třeba Patrick Mahomes v Kansasu, stejně by měl ale jistě patřit do užšího okruhu kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony.

Není na to navíc v útoku Saints sám. Michael Thomas překonal klubový rekord v počtu nachytaných yardů, poslední vítěz ceny pro ofenzivního nováčka roku Alvin Kamara navazuje na výborné výkony z první sezony, běhová hra New Orleans perfektně šlape. Byť dobrá regular season automaticky neznamená suverenitu i v play off, tým Seana Paytona, jenž v klubu odvádí dlouhodobě koncepční práci a vedení si ho rozhodlo ponechat i po třech letech bez postupu do play off v letech 2014 až 2016, lze bez okolků označit za jednoho z největších kandidátů na Lombardiho trofeje.

Rams mohou volno využít k přemýšlení, jak se na play off co nejlépe naladit. I když bilance Beranů vypadá na první pohled impozantně, neboť za celou základní část nasbírali jen tři porážky, v posledním měsíci to vypadalo, že týmu Seana McVaye začíná docházet dech.

Ofenzivní lajna Rams malinko uvadla, quarterback Jared Goff po famózním začátku, kdy vypadal jako reálný kandidát na cenu MVP, šel s výkony dolů, totéž potkalo running backa Todda Gurleyho. V divizním kole play off je tak třeba přiblížit se výkonům ze začátku sezony a ne těm prosincovým. Jinak by totiž Berani z Kalifornie mohli proti týmu z wild card ve druhém týdnu play off narazit hlavou do zdi.