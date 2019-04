Liga není sprint, ale maraton, ví trenér Gladiators. Chce další výhru | iSport.cz

Může být maximálně spokojený, Vysočina v roli nováčka řádí v Paddock lize amerického fotbalu a sbírá proti zkušenějším soupeřům vítězství. Sebevědomí si Gladiátoři hned v úvodním duelu proti Brnu Sígrs, kde předvedli famozní obrat. „Určitě nám to moc pomohlo. Zjistili jsme, že i když prohráváte o dost bodů, dá se zápas otočit. To byla skvělá zkušenost,“ vrací se ve vzpomínkách ke startu do sezony trenér Gladiátorů.

Sám dobře ví, že druhý duel proti Steelers z Ostravy měl sice stejně šťastný konec, ale tady naopak bodové manko v závěru snižoval soupeř. „Ostrava se zlepšila a dotahovala. Ale dopadlo to dobře,“ ulevil si Paulus, jehož tým tak má na triku dvě výhry. „Pořád máme na mysli rčení, že sezona není sprint, ale maraton. Takže, je příjemné, že máme dvě vítězství, kdy se nám asi povedlo soupeře zaskočit, ale pořád je toho před námi dost. Po zápase tak vždycky slavíme, ale pak už nás zajímá jen a jen další utkání,“ dodal.

Pyšní mohou být Gladiátoři na svoji ofenzivní hru, vždy zaznamenali minimálně padesát bodů. „Samozřejmě mě tohle těší a je to skvělá podívaná i pro fanoušky. Baví nás hrát hodně ofenzivně a věřím, že to baví nejen hráče, ale i diváky,“ komentoval nadšeně produktivitu svého týmu kouč.

„Fungují skvěle ofenzivní importi. Ale nechci chválit jen je, ta vítězství jsou prací všech kluků.“ Jedno jméno ale nelze přehlédnout, v dresu Vysočiny září quarterback Reggie Langford. I Paulus uznává, že je to mimořádně talentovaný hráč. „Je to skvělý hráč, člověk i trenér. Je to lídr týmu. Já jsem sice trenér, on se ale americkému fotbalu věnuje déle než já a mít ho v týmu je i pro mě skvělá zkušenost,“ pochvaluje si Paulus.

Teď už se ale soustředí na nedělní třetí vystoupení svého týmu v Paddock lize proti Brnu Alligators, soupeři, kterého má Vysočina ve své skupině. „Když vyhrajeme, tak splníme první cíl, který jsme si do sezony dali,“ prohlásil kouč Gladiators a zdůraznil, že dvě dosavadní výhry nesmějí jeho svěřence ukolébat. „Budeme favority a na tu roli nejsme zvyklí. Moc se na ten zápas ale všichni těšíme,“ konstatoval Paulus.

Na Vysočině se mohou těšit i na další novinku. Gladiátoři totiž dostanou šanci ukázat se před televizními kamerami. Neskolí je nervozita? „Rád bych na to odpověděl, ale nevím, protože jsme to nikdy nezažili,“ usmál se trenér s tím, že příprava bude stejná jako na jiná utkání. Hrát se bude na hlavním stadionu fotbalové Vysočiny, kouč věří, že přijde i hodně fanoušků. „Myslím, že v televizi nikdy nebyli ani Alligators, takže na tom budeme stejně,“ poznamenal Paulus. Brno však všechny dosavadní zápasy v Paddock lize prohrálo. „Určitě to budou chtít zlomit, my budeme muset zápas tvrdě odpracovat, aby to dobře dopadlo,“ uznal Paulus.

Zda utkání nabídne fanouškům další ofenzivní smršť se můžete přesvědčit na vlastní oči. Pokud nepůjdete přímo na jihlavský stadion, hrát se bude v neděli v pravé poledne před kamerami ČT sport. „Nikdy neplánujeme, kolik dáme bodů, samozřejmě ale vždycky chceme, aby jich bylo co nejvíce. Bude záležet na tom, co nám dovolí soupeř. Ale vyhrát chceme, to je jasné,“ dodal kouč Gladiators.