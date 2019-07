Ostravě před Czech Bowlem pomáhá podpora z NFL: Celý tým to nakoplo! | iSport.cz

Ta zpráva se šířila Ostravou jako lavina nové energie. Pittsburgh Steelers, jeden z nejpopulárnějších klubů NFL a šestinásobný držitel Super Bowlu, poslal přes moře pár vřelých řádek, které doputovaly až na rozhraní Slezska a Moravy.

„GOOD LUCK Ostrava Steelers“ zveřejnil na svém Facebooku gigant z Pittsburghu. „Rádi bychom Ostrava Steelers popřáli to nejlepší v šampionátu ČAAF 20. července!“ Pár slov, která propojila dvě slavná ocelářská města vyvolala v Ostravě čiré nadšení.

„To bylo šílený. Když jsem to otevřel, měl jsem husí kůži. Nečekal jsem to,“ usmívá se Ondřej Chmela, wide receiver Ostrava Steelers. „Celý tým to nakoplo. Všichni si to začali posílat a všem to ukazovat. Cítíme, že když v nás věří Pittsburgh, musíme vyhrát. Jen kvůli nim, ať je nezklameme.“

Popularita národního amerického sportu v tuzemsku každým rokem roste, tradice české ligy už načíná druhé čtvrtstoletí. Oko NFL ale na ni zatím mockrát nespočinulo. Naposledy asi před třemi lety, když rozhodčí nezvládli závěr Czech Bowlu a chybným rozhodnutím v poslední sekundě zápasu upřeli Lions vítězství nad Prague Black Panthers. Článek o tom se tehdy objevil na oficiálních stránkách zámořské soutěže.

Teď stojí pražští Lions znovu v boji o titul. A kdo ví, třeba k nim dorazí i povzbuzení o jiného týmu NFL, Lions z Detroitu. „Nejsem si jistý, jestli v Detroitu vědí, že existují Prague Lions,“ culí se safety pražského týmu David Michálek. „ Nicméně po roce 2016 by to měla vědět celá NFL. Určitě se v Detroitu někdo najde, minimálně několik mých známých.“

Každopádně se čeká velký boj ve vyrovnaném zápase. V minulých Czech Bowlech to nebývalo pravidlem kvůli dominantnímu postavení Prague Black Panthers. Ti se ale rozhodli soustředit se na rakouskou ligu AFL, kde letos prošli až do semifinále.

„Výsledky ukázaly, že liga byla mnohem vyrovnanější, byla řada těsných výsledků. I Czech Bowl je zcela otevřen, což je novum,“ pochvaluje si Filip Hobza, předseda asociace amerického fotbalu. „Určitě to bude vyrovnaný zápas, což nám v posledních letech chybělo.“

Steelers jsou ve finále už potřetí za sebou a zopakují si loňskou zkušenost, kdy ještě proti Black Panthers nastoupili na vítkovickém stadionu. Do titulového zápasu se dostali přesto, že jejich quarterback Randall Schroeder musel na operaci slepého střeva. Tým vytáhl z problémů Doug Webster, který v české lize už hrál za Příbram a Pardubice. „Máme za sebou spoustu problémů, ale posílilo nás to. Jsme v situaci, v které jsme chtěli být,“ pochvaluje si ostravský kouč a lídr obrany Garret Griffeth. „Vždycky je výhoda, když máte za sebou svoje město. Těšíme se na to, že si znovu zahrajeme v Ostravě.“

Tým ze Slezka je navíc silný v běhové hře, kde využívá schopnosti hvězdného running backa Dominika Dvorského. „Dřív se Ostrava soustředila na běhový útok, momentálně získali technické kvality s příchodem jejich amerických akvizic. Já to beru jako vítanou challenge,“ pochvaluje si Michálek.

Lions, kteří naposledy Czech Bowl získali v roce 2006, naopak spoléhají na quartebacka Mika Hayese, který s 39 touchdowny stanovil nový rekord základní části ligy. „Oni jsou kompletní tým. Mají na všech stránkách dobré hráče,“ shrnuje Chmela. „Lions je nejlepší soupeř, kterého jsme mohli dostat. Bude to zajímavý zápas, ve finále bychom nikoho jiného nechtěli.“