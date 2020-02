Dundáček sesazen. Hráčem roku amerického fotbalu se stal Augusta | iSport.cz

Na tuzemských trávnících amerického fotbalu dlouho kraloval Jan Dundáček z Prague Black Panthers. Po loňském triumfu v anketě Hráč roku se však rozhodl více věnovat práci a rodině a fotbal upozadil. Šanci tak dostali jiní. Svalnatý obránce Karel Augusta sbíral ve stínu Dundáčka druhá a třetí místa. Jeho výborné výkony v obraně Prague Black Panthers v prestižní rakouské lize mu tentokrát vynesly prvenství. „Získat cenu bylo složité za někým jako je Jan Dundáček. Už jsem s tím ani nepočítal. Jsem za to hrozně rád,” dodal důrazný obránce pražské obrany.

Black Panthers v loňské sezoně nenastoupili v české Paddock lize. Hlasující v anketě Hráč roku si i tak výkonů Augusty všimli. Ten si nově získané trofeje považoval o to víc, že ji získal za výkony v rakouské lize. „Nebyli jsme tolik v hledáčku českých fanoušků, o to víc si toho cením,” tvrdil Augusta, který porazil Miroslava Kysilku, který v minulém roce měl možnost ukázat se zástupcům slavné NFL. První pětku ankety uzavřelo trio pardubických hráčů Radim Kalous, Jakub Smutný a Jan Horáček.

Cenu za Hráče roku si Augusta převzal na Galavečeru amerického fotbalu a cheerleadingu. Tuto akci pořádaly asociace obou sportů společně již popáté.

Síň slávy ČAAF má nové členy

Za dlouhodobý přínos rozvoje amerického fotbalu byli do Síně slávy ČAAF uvedeni David Dobiáš a Jaroslav Bojarský. Dobiáš byl od poloviny devadesátých let u počátků příbramského amerického fotbalu. Bojarský je pak nestorem amerického fotbalu v Trutnově, jenž byl i u úplných začátků amerického fotbalu v Česku v polistopadové éře. „Vůbec jsme to nečekali,” hlásali dojatí s dresem pro člena síně slávy v ruce.

Američané nejužitečnějšími hráči Paddock ligy

Quarterback mistrovských Prague Lions, Michael Hayes, byl vyhlášen nejužitečnějším útočníkem Paddock ligy. Hayesovi se podařilo dotáhnout nejstarší český klub k titulu, na který čekal od roku 2006. V obraně se z individuální trofeje radoval brněnský Tyrone Clark, jemuž prvenství uniklo v loňské anketě o jediný hlas. V ženách se překvapivě radovaly hned dvě vítězky. Dung Ta Thuy z Prague Harpies a Ivana Hájková z brněnských Amazons získaly shodný počet hlasů. „Přijde mi, že tato cena patří spíše celému týmu,” ocenila své spoluhráčky Ta Thuy. Tu fanoušci mohou znát z pořadu MasterChef Česko, ve které právě soutěží.

Martin Mandík si svou všestranností zajistil cenu pro Juniora roku. Mandík zářil na pozici kickera v mužském týmu Prague Black Panthers. V juniorech pak k této disciplíně přidal i ofenzivní příspěvek, kdy jako receiver výraznou měrou pomohl Black Panthers k obhajobě juniorského titulu.