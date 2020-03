Balík pro komentátora. Romo vydělá stovky milionů, co na to hráči? | iSport.cz

Takhle vypadá sportovní polosmrt se zlatým dnem. Když se quarterback Tony Romo loučil s kariérou, byl jednou z tváří NFL. Když ale ze hřiště pro americký fotbal slezl, má se ještě líp. Stanice CBS, kde se ujal jako televizní analytik, mu nabídla dlouhodobou smlouvu na 17 milionů dolarů (v přepočtu skoro 400 milionů korun) na rok. Není to jen zajímavý detail. Tenhle kontrakt může ovlivnit i vyjednávání mezi majiteli klubů a hráčskými odbory o nové kolektivní smlouvě.

Když se o tom hvězdný receiver Odell Beckham Jr. dozvěděl, tweetnul si s rozesmátým smajlíkem: „Končím s fotbalem! Chci teď být komentátorem.“

Ale bez legrace. Slovutný OBJ, jedna velká hvězda současné ligy, bral v minulé sezoně v Clevelandu přesně tolik, kolik si v té příští vydělá komentátor Tony Romo. A v dalším ročníku si Beckham přijde na o necelé tři miliony dolarů nižší částku, než která připadne bývalému quarterbackovi Dallas Cowboys.

Romo ukončil kariéru před třemi lety a hned přijal nabídku stanice CBS, kde se stal hlavním analytikem místo dalšího slavného quarterbacka Phila Simmse, přičemž přeskočil několik zkušených bardů.

CBS se ale jeho akvizice rychle vyplatila. Romo si získal popularitu kvůli své schopnosti předvídat jednotlivé akce. Když se blížil konec stávající smlouvy, stanice si proto svou komentátorskou hvězdu pojistila, čímž zároveň zabránila očekávanému ataku konkurenční ESPN, jejíž vlastník, společnost The Walt Disney Company, údajně hodlal Romovi nabídnout dvacet milionů dolarů na rok.

Podle New York Post má nový kontrakt hodnotu 17 milionů dolarů, přičemž byl uzavřen na minimálně pět let. To je víc než dvojnásobek dosavadní nejvyšší částky pro komentátora amerického fotbalu. Populární trenér John Madden v devadesátých letech bral osm milionů dolarů za sezonu.

Sám Romo si podle nového kontraktu vydělá dvakrát tolik, než na kolik si přišel ve své poslední sezoně v Dallas Cowboys. CBS mu za jediný rok zaplatí tři a půlkrát víc, než kolik získal za svůj tříletý nováčkovský kontrakt.

Za svou čtrnáctiletou kariéru v NFL si Romo jen třikrát vydělal víc než 17 milionů dolarů. Jako komentátor teď bude brát stejně jako Aaron Donald, defenzivní tackle Los Angeles Rams, který bude v příští sezoně dvacátým nejvíce vydělávajícím hráčem v lize.

Vydělá víc než 90 procent hráčů

Romův kontrakt je přímým důkazem, kolik peněz byznys spojený s NFL generuje. Jenom CBS platí lize za vysílací práva 1,2 miliardy dolarů ročně. Obrat ligy činí kolem šestnácti miliard dolarů, přičemž má do roku 2027 vzrůst až na 25 miliard.

Hráči to samozřejmě vidí. Zvlášť v souvislosti s novými plány NFL na rozšíření hracího programu základní části soutěže z šestnácti na sedmnáct zápasů a na rozšíření play off z dvanácti na čtrnáct týmů. NFL chce tyto nápady prosadit do nové kolektivní smlouvy mezi majiteli a hráčskými odbory. Ta současná vyprší po příští sezoně.

„Proto bychom neměli podepsat kolektivní smlouvu podepsat. Není možné, aby komentátor vydělával víc než devadesát procent hráčů,“ zlobí se Michael Thomas, receiver New Orleans Saints.

A je možné, že Romův komentátorský rekord nevydrží dlouho. ESPN by údajně ráda přilákala ještě slavnějšího quarterbacka, Peytona Manninga.