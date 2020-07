Šílenost v NFL! Za minutu dva tisíce, LeBron škemral o půjčku. Co se nesmí? | iSport.cz

Raheem Mostart, který během dvou let prošel sedmi týmy NFL a zvažoval konec kariéry, propadl o pár minut později do end zóny pro touchdown. • profimedia.cz

„Kansase, tohle je teprve začátek. Ještě chci hodně prstenů,“ napsal na svůj Instagram Mahomes a doplnil to fotkami z gymu a tréninkové haly, kde se mořil celé středeční dopoledne, aby následně zamířil na golf. A několik jamek zahrál pod parem hřiště, když se daří… Na stejné sociální síti už několik hodin tryskal gejzír blahopřání.

„Gratuluju, kamaráde. A půjč mi pět dolarů,“ okamžitě glosoval Mahomesův podpis hvězdný basketbalista LeBron James. Málo naplat, i on je v porovnání s 24letým fotbalistou chudým příbuzným, čtyřletá smlouva s Los Angeles Lakers mu vynese jen 154 milionů dolarů (3,44 miliardy korun).

Jak je v USA zvykem, experti Mahomesovu smlouvu rozpitvali na prvočísla. Tak tedy: každou minutu si vydělá 96 dolarů (2 268 korun), za hodinu 5,742 dolarů (135 683 korun) a za den 137 808 dolarů (3 256 403 korun). Libo další zajímavost? Rodák z Tyleru v Texasu v součtu vydělá o milion dolarů víc (503), než legendární bratři Payton a Eli Manningové, kterým za kariéru dohromady přiteklo na účet jen 502 milionů.

Šílenost, že? Jak co se sumy týče, tak do její délky. V historii NFL se ovšem několik podobně dlouhých spojenectví objevilo. V roce 2004 dostal Michael Vick od Atlanty také smlouvu na 10 let, a Brett Favre tři roky předtím od Green Bay dokonce doživotní kontrakt. Aktuálně má v lize druhou nejdelší smlouvu running back Dallasu Ezekiel Elliott, jehož služby si Cowboys pojistili do roku 2026. Mahomes tak má o pět let delší smlouvu než jeho nejbližší pronásledovatel.

Just incase you needed a breakdown of Mahomes contract 💰💰💰 pic.twitter.com/C6fepm8StZ — dennis d. cruz (@ddcruz_oakdale) July 8, 2020

Gil Brandt, bývalý funkcionář Dallas Cowboys a člen síně slávy NFL, na svém Twitteru s nostalgií zavzpomínal na staré levné časy. „Roger Staubach po zisku prvního Super Bowlu v roce 1972 vyjednával osobně svoji novou smlouvu. Dohodli jsme se na tříleté smlouvě s hodnotou 75 tisíc dolarů na rok. Úžasná doba, ale vývoj se nedá zastavit.“

Pro ilustraci největším boháčem v kolektivních sportech v USA byl do úterka baseballista Mike Trout, který vloni podepsal smlouvu na 12 let s Los Angeles Angels v hodnotě 426,5 milionu dolarů. I proto se pro Mahomesovu smlouvu okamžitě vžilo označení „baseball style contract“. Optikou NFL je druhým nejlépe placeným quarterbackem Russell Wilson ze Seattlu s 35 miliony dolarů ročně, další elitní rozehrávače Daka Prescotta z Dallasu a Deshauna Watsona z Houstonu vyjednávání teprve čeká, případ Mahomes bude pro oba zajímavým precedensem.

„Pokud je někdo, kdo si zaslouží nejvyšší smlouvu historie amerických sportů, je to právě Pat. Nelituji ani jediného dolaru,“ nechal se v rozhovoru pro ESPN slyšet generální manažer Kansasu Brett Veach. „Je to úžasný kluk, stále může svou hru v mnoha aspektech vylepšit. A stále je hladový, věřím, že vytvoří dynastii, která bude hrát a vyhrávat pravidelně. Sním o něčem podobném, co vytvořil Tom Brady s New England Patriots,“ dodal Veach, pro jehož tým Mahomes zkraje února vyházel první Super Bowl po 50 letech. Pamatujete?

Za zdánlivě ztraceného stavu 10:20 v poslední čtvrtině proti San Francisku vylétly z jeho pravé ruky tři přihrávky, které spoluhráči následně přetavili v touchdowny a famózní otočku na 31:20. Ten den se v Miami Gardens stal kudrnatý sympaťák nesmrtelným, stal se MVP finále a ještě tak překonal předchozí ročník, kdy byl vyhlášen neužitečnějším hráčem sezony.

Klíčovou roli při podpisu smlouvu sehrálo u Mahomese setrvání oblíbeného Andyho Reida, jednašedesátiletý matador získal titul po 21 letech kariéry, potřeboval na to odkoučovat neuvěřitelných 222 zápasů. Reid mu při debatách slíbil, že končit s trénováním rozhodně nehodlá, což jeho svěřenec potřeboval slyšet. A zásadní byly také rady otce Pata a kmotra LaTroy Hawkinse, kteří v MLB odházeli spousty let jako nadhazovači. Mahomes junior hrál baseball také, v roce 2014 si ho na draftu vybrali Detroit Tigers! A ještě předtím na univerzitě Texas Tech vyhrál soutěž v házení sekyrou. A o umění na golfovém greenu už jsme mluvili, tak všestranný sportovec tu dekádu nebyl.

Here to stay. . .! ⏰⏰ pic.twitter.com/mfwMga3Kl0 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) July 6, 2020

„Tak dlouhé kontrakty táta a kmotr sami nikdy nepodepsali, ale měli kolem sebe spoluhráče, kteří tak učinili. A dostali jistoty, které si vždycky přáli. Dlouhá smlouva dá klid na práci, proto mi oba jasně řekli, ať do toho jdu,“ popsal Mahomes a poodkryl i úskalí, které sebou jeho nově nabyté bohatství nese. Třeba na vodních lyžích, které miluje, si deset let nezajezdí, smlouva mu to zakazuje. Stejně tak si nezahraje baseball ani basketbal. „Asi mě čekají jen dlouhé noci při hraní počítačových her, ale co se dá dělat, je tam strašná spousta věcí, které nesmím, ještě jsem vše ani neprostudoval. Ale vím, že klasický fotbal hrát můžu,“ vyprávěl se smíchem Mahomes.

Obří smlouva pro Mahomese - rozpad týmu?

„Nechci být chlapem, který zabírá všechny peníze, potřebuju mít kolem sebe kvalitní a spokojené spoluhráče. Doufám, že se to podaří, vím, že vedení čeká několik důležitých vyjednávání s personami, kteří tu byli ještě přede mnou, snad budeme mít skvělý tým,“ řekl také Mahomes pro ESPN.

A tím se dostáváme ke klíčové otázce, může Kansas na zisk prvního Super Bowlu od roku 1970 navázat? Chiefs v poslední mistrovské sezoně využili toho, že Mahomes hrál ještě za nováčkovskou smlouvu a postavili silný tým. Mahomes si z platového stropu, který pro loňskou sezonu činil necelých 190 milionů dolarů na tým, ukrojil pouhých pět milionů. Pro letošek (první zápas sezony mají odehrát Chiefs proti Houston Texans 10. září) vše zůstane při starém, ale od už v 2021 nastane problém, neb výdaj 25 milionů dolarů. A v průběhu let se dostane až na téměř 60 milionů dolarů na sezonu (průměrná gáže je 45 milionů dolarů za rok.)

Po 50 letech půstu vyházel zkraje února Patrick Mahomes Kansasu vítězství v Super Bowlu. A jako odměnu dostal kontrakt snů. • Foto profimedia.cz

Pro Chiefs proto bude nesmírně obtížné udržet si všechny hvězdy, které společně s Mahomesem v týmu jsou. Obránce Chris Jones už se nechal slyšet, že bez nové lukrativní smlouvy hrát nebude. Také ofenzivním hvězdám Travisi Kelcemu nebo Tyreeku Hillovi bude potřeba nabídnout nové smlouvy. Ale spoluhráči, stejně jako celá liga, jsou zajedno: Pat si ty peníze zaslouží!

„Mé místo v šatně je přímo naproti nejlépe placenému hráči ligy. Bůh mi pořád žehná,“ napsal na Twitter obdivně spoluhráč Tyrann Mathieu poté, co vyšly podmínky nového kontraktu na veřejnost. „Panebože! Kámo, on si může pořídit vlastní tým,“ byl v šoku Darius Slay z Philadelphie Eagels. „Jeho plat by pokryl celý tým. Šel jsem říct mámě, aby mu poslala adopční papíry,“ žertoval pak v komentářích.

Ale pokud se platový strop dle odhadů sníží, Kansas bude mít problém. Před koronavirem se přitom dalo předpokládat, že bude i nadále růst. V posledních letech skákal ročně prakticky po deseti milionech. V roce 2011 byl platový strop 120 milionů, tedy téměř o 80 milionů méně než je nyní. Jenže výpočet platového stropu úzce souvisí s příjmy, které nyní i v NFL utrpí.

„NFL týmy by už teď měly připravovat plán na to, že platový strop klesne i o 30 milionů. Přesnou výši platového stropu se dozví až po skončení sezony, ale bez diváků na stadionu poletí peníze oknem,“ nechal se slyšet bývalý dlouholetý funkcionář Michael Lombardi.