Zázrak Mahomes. Hází sekerou, chtěla ho MLB i NFL. Slavit bude na kolotoči | iSport.cz

Nejen stát Missouri, pro který získal první Super Bowl po 50 letech, ale celý sportovní svět mu leží u nohou. A pravé ruky, právě z ní vyletěly za zdánlivě ztraceného stavu 10:20 v poslední čtvrtině 54. Super Bowlu proti San Franciscu tři přihrávky, které jeho spoluhráči následně přetavili v touchdowny a famózní otočku na 31:20. Quarterback Patrick Mahomes se stal v noci z neděle na pondělí v Miami nesmrtelným. A to mu je pouhých 24 let, NFL hraje třetím rokem. A navíc měl hrát baseball.

Na draftu šel přitom až jako desátý hráč v pořadí, jedničkou v roce 2017 byl defenzivní end Myles Garrett (Cleveland), dvojkou jiný quarterback Mitchell Trubisky (Chicago). Před ním si organizace rozebraly i dva running backy Leonarda Fournettea (Jacksonville) a Christiana McCaffreyho (Carolina).

Kansas navíc desátou volbu vyhandloval od Buffala výměnou za picky na příštích draftech. Ale Chiefs trefili jackpot.

Svému mládí dostál Mahomes i v bezprostředním rauši po zisku Lombardi Trophy, na kterou Kansas City Chiefs čekali od roku 1970. "Pojedu do Disney Landu," smál se rodák z Tyleru v Texasu v odkazu na svůj tweet z února 2013, kdy napsal, že by bylo skvělé coby quarterback vítězného týmu v Super Bowlu jednou sdělit světu, že právě tam zamíří jeho první cesta.

Disney just announced which player answered the iconic Super Bowl question: “What are you going to do next?” #WaltDisneyWorld & #SBLIV pic.twitter.com/Tiz4BB3RiL — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) February 3, 2020

Mahomes je vůbec neuvěřitelný úkaz, na střední škole se věnoval basketbalu a baseballu, do kterého ho tlačil jeho otec Pat, který v MLB odházel jedenáct let jako nadhazovač. Mahomes junior byl dokonce tak dobrý, že si ho v roce 2014 na draftu do MLB vybrali Detroit Tigers. Ale kudrnatý týpek řekl ne, chci hrát americký fotbal. Dobře udělal! A ještě předtím na univerzitě Texas Tech vyhrál soutěž v házení sekyrou.

Libo pár statistik? Mahomes se ve 24 letech stal nejmladším hráčem, který získal cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony (ročník 2018/19, Kansas ale vloni smolně vypadl v konferenčním finále s Los Angeles Rams, letos cenu získal Lamar Jackson z Baltimoru), aby o rok později vyhrál Super Bowl a navíc byl zvolen MVP finále.

Nejmladším vítězem Super Bowlu ale není, primát drží Ben Roethlisberger, který v roce 2006 dovedl Pittsburgh k zisku trofeje ve 23 letech a 340 dnech.

Ale zpět k Mahomesovi. Získat stříbrný grál amerického fotbalu byla neuvěřitelná fuška, jeho tým prohrával ve všech utkáních letošního play off. Proti Houstonu o 24 bodů (konečný výsledek 51:31 pro Kansas), proti Tennessee o deset bodů (výhra 35:24) a naposledy proti San Francisku 10:20 na začátku čtvrté patnáctiminutovky.

Jeden touchdown Travise Kelceho a dva Damiana Williamse ale rozhodly o konečné výhře Chiefs 31:20. Kelcemu na Twitteru okamžitě gratuloval i hvězdný basketbalista Los Angeles Lakers LeBron James. "Můj kůň právě vyhrál Super Bowl, smekám, kámo," napsal LeBron.

„Tohle jsme my. Tým se srdcem. Trenér se z nás snaží dělat nejlepší možné lidi a nikdy se nevzdávat,“ řekl Mahomes. „Věděli jsme, že nejsme v ideální situaci, ale pořád bylo dost času. Já věřil naší obraně a spoluhráči neztratili důvěru ve mě. Nakonec jsme společně našli cestu k vítězství,“ dodal quarterback, který v sezoně vyhrál pátý zápas z pěti pokusů, ve kterých jeho tým prohrával dvouciferným rozdílem.

Kromě celé organizace ukončil dlouhé čekání na zisk trofeje také jednašedesátiletý hlavní kouč Andy Reid, který získal titul až po 21 letech kariéry. Potřeboval na to odkoučovat neuvěřitelných 222 zápasů.

„Chtěli jsme trofej získat pro našeho trenéra, protože si to zaslouží za všechnu tu dřinu. On snad ani nemůže spát. Neznám nikoho, kdo by dřel tvrději než on,“ smekl Mahomes, jehož slova podpořil i majitel Chiefs Clark Hunt. „Nikdo si nezaslouží titul více než Andy Reid!“