Nejluxusnější smlouva v dějinách sportu! Kolik vydělá král Super Bowlu? | iSport.cz

Mahomes, jehož Kansas draftoval v roce 2017, dosud v NFL dlouhodobou smlouvu neměl. V květnu vedení klubu uplatnilo opci, kterou si ho pojistilo i na ročník 2021, nakonec se ale s nejužitečnějším hráčem sezony 2018 dohodlo na nejlukrativnější smlouvě v historii severoamerických týmových soutěží.

Vedení klubu se k přesné hodnotě kontraktu nevyjádřilo. Podle ESPN činí základní částka 450 milionů dolarů, podle dalších médií je to 477 milionů. V součtu s dalšími bonusy si ale každopádně Mahomes může během deseti let přijít až na 503 milionů. Součástí smlouvy je záruka pro případ zranění ve výši 140 milionů dolarů.

It’s the first half Billion dollar player in sports history and the largest contract in sports history. It’s also the first time an NFL player has been the highest-paid player in sports history. https://t.co/dSzKmS7wbM