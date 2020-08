Gladiators se na výhru poprvé nadřeli. Ostrava s Brnem převálcovaly soky

Po třetím kole Paddock ligy amerického fotbalu je Vysočina Gladiators i Brno Sígrs stále bez prohry. Gladiators se tentokrát na výhru proti Pilsen Patriots nadřeli, nakonec vyhráli 44:28. Po klopýtnutí z úvodu sezony se do formy dostávají ostravští Steelers a do herní pohody se před televizním zápasem dostali i ústečtí Blades.

První dva zápasy sezony ovládli Gladiators jasným způsobem. Obrana nepovolila soupeřům prakticky nic a ve dvou zápasech inkasovala dohromady pouze jediný touchdown. Na hřišti Plzně se ale tým z Jihlavy pořádně nadřel. Díky touchdownu plzeňského Jakuba Rady z úvodní čtvrtiny se Gladiators vůbec poprvé v sezoně dostali v průběhu zápasu do ztráty. Tu smazali i díky reprezentačnímu running backovi Janu Dunovskému. Ten si v zápase připsal čtyři touchdowny.

Od druhé čtvrtiny se Gladiators dostali do vedení, ale nedokázali si vytvořit stejný náskok jako v předchozích zápasech. Patriots díky quarterbackovi Quevinu Reddingovi s Martinem Vojtěchovským a Davidem Hlaváčkem udrželi zápas na dostřel jediného touchdownu. „Všechno fungovalo, bohužel jsme často faulovali,” litoval po zápase plzeňský trenér Libor Kurfirst.

Field goal hostů a čtvrtý touchdown Dunovského nakonec zlomil odpor domácích a Gladiators si připsali výhru 44:28. „Chtěli jsme potvrdit roli favorita skupiny, a to se povedlo,” hodnotil po zápase hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus. „Plzeň předvedla dobrý výkon především v útoku. Pro naši obranu to byla první letošní zkouška proti zahraničnímu quarterbackovi. I přes drama v závěrečné čtvrtině jsme se dokázali v útoku i obraně sebrat a zápas dotáhnout do vítězného konce,” uzavřel zápas Paulus.

Ostrava dominovala i v odvetě

Po úvodním klopýtnutí proti nováčkovi z Přerova si ostravští Steelers spravili chuť proti Brnu Alligators. Také v odvetě nedali Steelers outsiderovi soutěže šanci a o výhře rozhodli prakticky v první čtvrtině, kdy se touchdownově prosadil Dvorský, Březina, Šimečka a Král.

Za Brno zaznamenal touchdownový úspěch dvakrát David Kilian, jenž pouze kosmeticky upravil skóre na konečných 60:17 pro Ostravu. „Celkově to byl od nás skvělý zápas. Dokonce jsme skórovali i z obrany,” neskrýval po zápase radost hlavní trenér Steelers, Lonnie Hursey. Steelers mají na kontě dvě výhry a jednu prohru a po nečekaném klopýtnutí z 1. kola jsou stále ve hře o postup do semifinále z prvního místa skupiny Východ.

Přerov domácí senzaci nezopakoval

V prvním domácím zápase sezony Přerov Mammoths nečekaně porazil zkušené Steelers. Bouřlivá domácí atmosféra měla Přerovu pomoc i proti Brnu Sígrs. Týmy se utkaly proti sobě o týden dříve ve zkráceném zápase. V Brně se totiž odehrál kvůli bouřce pouze poločas, který ovládli Sígrs 20:0.

Také v odvetě měli více ze hry Sígrs. Obrana nepustila soupeře k blízkosti vlastní endzóny a ani v odvetě nepustila Mammoths ani bod. Naopak útok Sígrs v čele s quarterbackem Douglasem Websterem se po pomalém začátku z úvodu sezony rozjíždí. Webster byl proti Přerovu u všech šesti touchdownů a Sígrs zvítězili 43:0.

“Skóre podle mě neodpovídá průběhu zápasu,” zůstal nohama na zemi trenér Sígrs, Petr Švanda. “Minimálně první polovina nebyla tak jednoznačná. V přestávce jsme řekli klukům, aby se vyvarovali chyb a ať to můžeme v klidu dohrát, což se povedlo,” dodal Švanda.

Blades si zvedli sebevědomí

Nováček ligy Prague Mustangs dokázali proti ústeckým Blades klást odpor pouze první čtvrtinu. V té diváci v Hostivaři body neviděli. Až ve druhé čtvrtině se naplno rozjela běhová hra a dvojice Ladislav Jenšík, Jakub Imr. Ta si do konce poločasu připsala hned tři touchdowny.

Jediný čestný úspěch Mustangs zaznamenal Jan Krs, který si počíhal na pass Jana Bláhy a interception dokázal proměnit až v touchdown. Blades si ale pohlídali vedení a vyhráli 42:6.

Ve 4. kole se Blades představí na Městském stadionu Ústí nad Labem v televizním zápase proti Přerovu Mammoths.

3. kolo Paddock ligy

Pilsen Patriots - Vysočina Gladiators 28:44

Brno Alligators - Ostrava Steelers 17:60

Prague Mustangs - Ústí nad Labem Blades 6:42

Přerov Mammoths - Brno Sígrs 0:43

Tabulka - Západ:

Vysočina Gladiators 3-0

Ústí nad Labem Blades 2-1

Pilsen Patriots 1-2

Prague Mustangs 0-3

Tabulka - Východ

Brno Sígrs 3-0

Ostrava Steelers 2-1

Přerov Mammoths 1-2

Brno Alligators 0-3