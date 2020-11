Legendy po rozvodu: Brady se směje, Patriots se slavným koučem tápou

Spolu stvořili jednu z nejúspěšnějších dynastií profesionálního sportu. Quarterback Tom Brady a trenér Bill Belichick. Dvě legendy amerického fotbalu, jejichž partnerství vystřelilo New England Patriots k šesti Super Bowlům. Na jaře ale Brady svému osudovému klubu zamával a Amerika se od té doby baví porovnáváním, jak jim to půjde bez toho druhého. Po polovině sezony se Brady v Tampě Bay připravuje na další titulový útok. A Patriots bez něho dál padají do bláta.

Pořád ti staří Patriots! Tohle jsou přesně oni. Celý zápas jde proti nim, nakonec se ale stejně dostanou ke své šanci na vítězství. Do konce zápasu v Buffalu zbývá 37 sekund, Patriots sice prohrávají o tři body, ale míč mají jen čtrnáct yardů před end zónou. Mají soupeře zase v hrsti. Jenže pak… Quarterback to bere na sebe a nechá si vyrazit míč z ruky jako školák. Comeback v posledních sekundách? Tudle nudle!

Na dresu zklamaného quarterbacka se skví velká modrá jednička jako výsměšný symbol. Tohle není Tom Brady, nýbrž Cam Newton. Někdejší MVP ligy je svým vlastním stínem. A mocnému klubu New England Patriots, který byl jedničkou NFL posledních devatenáct let za Bradyho éry, se pomalu rozplývá sezona pod rukama.

„Jsme teď v těžké pozici. Vykopali jsme si jámu, ale to neznamená, že se z ní ještě nedostaneme. Neznamená to, že je sezona u konce,“ řekl Damien Harris, running back Patriots.

Ano, jistě. Takhle to hráči mizerných týmů říkají. Opakují to tak dlouho, než je jejich mužstvo definitivně ze hry. Jenže tohle jsou New England Patriots. Pyšná organizace, která téměř dvě desetiletí terorizovala zbytek ligy. Během devatenácti let byla v Super Bowlu hned devětkrát a šestkrát zvítězila.

Partnerství drhlo

Především díky dvěma osobnostem. Tom Brady se v New Englandu stal z čísla 199 na draftu podle mnohých nejlepším hráčem historie. Trenér Bill Belichick byl tím, kdo z Patriots vybudoval vítězný tým. Věčně zamračený kmán s tváří skrytou ve své kapuci tu byl jako dynamický mozek, jenž vždycky vymyslel vítěznou variantu.

V posledních letech ale partnerství dvou legend drhlo. Patriots už koncem minulé sezony nestačili s dechem a z play off vyfičeli hned v předkole. Belichickova úsporná filozofie najednou znamenala deficit talentu kolem Bradyho. Ten po sezoně sice chvíli mlžil, ale v březnu po startu volného trhu oznámil konec své dlouhé mise v New Englandu a dohodl se v Tampě Bay. Od té doby se celá Amerika těší, až se uvidí, na kom tedy fenomenální úspěch Patriots vlastně stál.

„Pro mě se ukázalo, že nejlepší hráč má fakt o hodně větší vliv než ten nejlepší kouč,“ hodnotí v půlce sezony bývalý trenér Rex Ryan, který před desetiletím sváděl s Patriots tvrdé bitvy jako kouč tenkrát rivalských New York Jets a trash talk s Belichickem si nikdy nenechal ujít.

V půlce sezony ale Ryan se svým hodnocením určitě nebude sám. Brady si užívá floridského sluníčka, za kterým nalákal i svůj věrný terč Roba Gronkowského. A bojuje v konferenci NFC o vítězství, které by ho posunulo jen dvě výhry od účasti v Super Bowlu, jenž se má v únoru hrát právě v Tampě, pokud opatření v souvislosti s koronavirem nerozhodnou jinak. To Belichick se potýká s problémy, za něž si do jisté míry může sám, je totiž u Patriots nejenom koučem, ale zároveň generálním manažerem.

Především nemá Bradyho, který z klubu svého srdce na jaře odcházel s úlevou a s pocitem, že měl metod autoritářského kouče plné zuby.

Tvrdý kouč

Belichick s Bradym přitom dlouhá léta úspěšně spolupracovali v duchu úspěšné filozofie. Trenér svůj tým postupně obměňoval, udržoval ho kvalitní a hladový a k hráčům byl tvrdý. U něj nikdo nedostal nic za zásluhy. Jakmile odevzdal své maximum, Belichick ho bez lítosti nechal jít. A na hvězdná jména přitom nehleděl.

BRADY A BELICHICK SPOLEČNĚ V PATRIOTS 6 vítězství v Super Bowlu (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)

9 účastí v Super Bowlu (2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019)

17 vítězství v divizi AFC East

31 vítězství v play off

Brady měl díky tomu po většinu své kariéry v New Englandu k dispozici tým naladěný na útok k Super Bowlu. A na oplátku se spokojoval s výrazně nižší gáží, než jaká by mu podle tržních měřítek náležela.

Citlivý vztah se ale začal pomalu bortit. Brady těžce nesl vývoj kauzy Deflategate, v níž před pěti lety doplatil osobním trestem na jednu z fintiček svého týmu, který mu v zápase play off podal ke hře podhuštěné míče.

Patriots už před lety měli v zásobě mladého quarterbacka v Jimmym Garoppolovi, nakonec u Bradyho zůstali. Jenže každé vyjednávání o nových smlouvách bylo komplikovanější. Letos v zimě už bylo jasné, že chce Brady pryč. Nepomohlo ani přemlouvání mocného majitele klubu Roberta Krafta.

V letošním rozpočtu Patriots navíc straší 13,5 milionu za Bradyho rok starý podpisový bonus. V tzv. mrtvých penězích mají letos alokováno celkem 26 milionů. Proto se musí v New Englandu spoléhat na mladší hráče a za quarterbacka mají vyhaslou, leč levnou hvězdu. Newton je stojí jen 1,05 milionu dolarů na sezonu. I Tomáš Souček ve Slavii bral víc.

„Z pohledu platového stropu jsme neměli moc prostoru. Myslím, že ze smlouvy Cama Newtona je to zjevné,“ mračí se teď Belichick.

Další ránou pro Patriots bylo rozhodnutí osmi hráčů, kteří kvůli epidemii koronaviru odmítli v současné sezoně nastoupit.

Výsledek? Zlatonosná organizace si po čase zažívá, jaké je to být v NFL na špatné straně. Patriots vyhráli sedmnáctkrát z posledních devatenácti let svou divizi, což znamená automatický postup do play off. Po nedělní porážce v Buffalu mají ale bilanci dvou vítězství a pěti porážek, v dlouholetém království své divize jsou až třetí a vedoucí Bills mají už téměř z dosahu.

„Úroveň frustrace je hodně vysoko,“ ulevil si Harris.

Patriots prohráli čtyři zápasy za sebou, což se jim stalo poprvé od roku 2002. A bude zajímavé, jak Belichick zareaguje. Bude zoufale bojovat o šanci na play off, což je blízké jeho naturelu? Může ale i taktizovat. Po víkendu jedou Patriots na hřiště New York Jets, nejtrapnějšího týmu ligy bez jediného vítězství, kteří se už těší, že si z prvního místa draftu vezmou Trewora Lawrence z Clemsonu, mladíka považovaného za generačního quarterbacka. K tomu musí ale co nejvíc prohrávat, i jediná výhra jim teď může zkazit náladu. A Jets jsou ve stejné divizi s Patriots.

„Někde ve svém bunkru ve Foxborough intrikuje Belichickův obří mozek,“ napsal Rich Ciimini z ESPN. A Brady? Ten se zatím směje.