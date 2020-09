Bradyho nový start v Tampě: chyby a porážka, rival si vylepšil bilanci

Slavný quarterback Tom Brady si svůj první zápas v novém dresu po dlouhých dvou desetiletích asi představoval jinak. Po přestupu do Tampy Bay se v očekávaném zápase proti Drew Breesovi a jeho New Orleans Saints dopustil dvou interceptions a na úvod nového angažmá musel skousnout porážku.

Tahle otázka se potáhne celým ročníkem NFL. Budou na tom po vzájemném rozchodu líp New England Patriots s geniálním koučem Billem Belichickem, nebo Tom Brady, nejlepší hráč historie, jenž se na závěr kariéry vydal za nečekaným dobrodružstvím na Floridu?

Po prvním kole čerstvé sezony si zatím Patriots nemůžou stěžovat. Jejich nový quarterback Cam Newton svýma nohama roztrhal obranu Miami a dovedl svůj tým k přesvědčivému vítězství. A Tom Brady? Ten si ve svém prvním zápase za Buccaneers osvědčil starou pravdu: „Když děláte chyby, dobré týmy neporazíte.“

Sám se měl za co zpovídat. Zápas v zoufale prázdném Superdomu v New Orleans sice zahájil touchdownem, pro který si osobně doskočil ze dvou yardů. Jenomže pak už to šlo pro něj všechno z kopce. Vrcholem problémů byly dvě interceptions, po jedné z nich donesl míč obratem do endzony rozesmátý cornerback soupeře Janoris Jenkins.

Takové situaci se říká pick six. A Brady, aby se bál, že bude tahle kalamita značkou obratu jeho kariéry. Zatímco v New Englandu nasbíral šest Super Bowlů, v posledních třech svých soutěžních zápasech se vždy dopustil pick six. Už v závěru minulé sezony se mu to s Patriots stalo při dvou klíčových porážkách s Miami a v play off s Tennessee.

„Musíme se z toho poučit a dělat lepší práci. Musím se soustředit na to, co mám,“ uvedl Brady. „V útoku se nám nepovedlo nic skvělého. Zvládli jsme pár akcí, ale pár bychom jich rádi vzali zpět.“

Brady teď čelí úplně nové situaci. V Patriots zažil jízdu nejúspěšnější dynastie v historii hry. Za celou tu dobu neochutnal jedinou sezonu s negativní bilancí výher a porážek, hned devětkrát si zahrál v Super Bowlu. Po rozpačité minulé sezoně si ale vybral odchod do Tampy Bay, která nebyla dlouhých dvanáct let v play off.

A první zápas ukázal, že ho čeká těžká práce. V New Orleans si příliš neladil s hvězdným receiverem Mikem Evansem, jejich nedorozumění stálo za jednou z interceptions. A na svůj tradiční terč Roba Gronkowského, který se k parťákovi znovu připojil po návratu z ročního pobytu na penzi, namířil za celý zápas jen tři přihrávky.

I proto nebyl očekávaný střet dvou statisticky nejlepších a zároveň nejstarších quarterbacků historie žádnou skvělou ofenzivní podívanou. Drew Breesovi stačil i díky chybám soupeře průměrný výkon.

„Řekl bych, že jsem hrál špatně. Určitě jsme zvyklí hrát na mnohem vyšší ofenzivní úrovni v pasové hře,“ připustil Brees.

Do nálady mu ale hrálo aspoň vítězství, navíc v prestižním souboji s Bradym, ve vzájemné bilanci v NFL teď vede 4:2.

„Samozřejmě, že je to důležité a unikátní. Lhal bych, kdybych řekl, že to pro mě neznamená trochu víc,“ usmál se Brees.

Staří pánové se v sezoně utkají ještě jednou začátkem listopadu. A je možné, že to bude naposledy.

NFL V ČÍSLECH

1. týden: Kansas City Chiefs-Houston Texans 34:20, Atlanta Falcons-Seattle Seahawks 25:38, Baltimore Ravens-Cleveland Browns 38:6, Buffalo Bills-New York Jets 27:17, Carolina Panthers-Las Vegas Raiders 30:34, Detroit Lions-Chicago Bears 23:27, Minnesota Vikings-Green Bay Packers 34:43, New England Patriots-Miami Dolphins 21:11, Washington Football Team-Philadelphia Eagles 27:17, Cincinnati Bengals-Los Angeles Chargers 13:16, New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 34:23, San Francisco 49ers-Arizona Cardinals 20:24, Los Angeles Rams-Dallas Cowboys 20:17.