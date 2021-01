Quarterback Jackson zlomil prokletí. Pak naštvaný nepodal soupeři ruku

Kdo ví, možná to byla křižovatka mezi věčným zatracením a cestou do legend. Quarterback Lamar Jackson je jednou z hlavních tváří NFL amerického fotbalu, ale v play off zatím nevyhrál jediný zápas. V neděli to ale na úvod vyřazovacích bojů konečně dokázal a se svými Baltimore Ravens si v Tennessee užil sladké pomsty. Za loňské vyřazení i nedávné soupeřovo drzé gesto.

Dostal balon do ruky a hřiště měl jak na dlani. Lamar Jackson si podstoupil ještě pár yardů zpátky. A pak to rozjel.

Vystartoval, klička vlevo, klička vpravo. To už byl na polovině soupeře. Na čtyřiceti yardech obránce minul klíčový tackle. Jackson běžel dál, vstříc přesile čtyř zoufalých protivníků, kteří už mu nemohli zabránit. Jeden do něj na poslední chvíli strčil, Jacksona ale odhodil jen na pylon v end zoně. Byl to touchdown.

Na tenhle moment se asi bude jednou vzpomínat, protože může mít zásadní vliv na kariéru jednoho z největších talentů současné NFL. Jackson se v minulé sezoně stal nejmladším v historii, kdo byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy. Je to prototyp quarterbacka nové éry. Spolehlivý rozehrávač vzduchem, ale hlavně mobilní a dynamický hráč, který je pro soupeře jako vícehlavá saň. Akorát, že do neděle v play off nevyhrál ani zápas.

Ve svých dvou úvodních sezonách Jackson vždy vyfičel z bojů o titul hned na úvod. Před rokem ho navíc úplně znemožnili právě Tennessee Titans, s nimiž se musel potýkat i tentokrát.

„Už jsem z toho unavený,“ řekl Jackson před zápasem k neustále omílanému tématu jeho prokletého play off.

A bylo hůř, protože, v neděli v Tennessee jeho Ravens brzy prohrávali 0:10. Jackson k tomu přispěl tragickou interception, míčem, který ledabyle hodil přímo do ruky soupeře. Tak vysokou ztrátu ještě nikdy v kariéře nedotáhl. Otázka byla jasná: Zklame znovu?

Odpověď dal Jackson sám svým úžasným během těsně před poločasem. Z tzv. line of scrimmage, kde stál na začátku akce balon, utekl 48 yardů, ve skutečnosti ale uběhl ještě o přibližně deset yardů víc. Dosáhl při tom rychlosti 33 kilometrů v hodině.

„Byl to nejlepší běh, jaký jsem od quarterbacka kdy viděl,“ chválil John Harbaugh, kouč Ravens.

Zápas se zlomil. Obrovitého running backa Derricka Henryho obrana Baltimoru uplácala čepicemi a Jackson v druhé půli dovedl zápas k vítězství. Stal se třetím nejmladším quartebackem, který získal cenu MVP a zároveň vyhrál zápas v play off. Dřív to dokázali jen legenda historie Dan Marino a současný král Patrick Mahomes.

„Je to skvělé. Jsem za to vítězství vděčný,“ radoval se Jackson, ačkoli tvrdil, že tlak po svých předchozích neúspěších v play off nevnímal. „Vždycky budou negativisti. Nestaral jsem se o to. Jsem jenom šťastný, že jsme vyhráli.“

A je tu ještě jeden důvod, proč mu tohle vítězství tak chutná. Ravens měli na Titans pifku kvůli listopadovému vzájemnému zápasu, před nímž se hráči Tennessee shlukli ve středu hřiště na místě klubového loga Baltimoru, kvůli čemuž se s nimi dostal kouč Harbaugh do ostré hádky. Když v neděli cornerback Marcus Peters dvě minuty před koncem zachytil interception, kterou rozhodl zápas, hráči Ravens se vydali provokativně slavit do středu hřiště, přímo na logo domácího týmu.

„Bylo to neuctivé,“ vzpomněl na ten moment Jackson.

Proto také v Tennessee nepodal soupeřům ruku a hned zamířil do tunelu. Na hřiště se vrátil jenom kvůli televiznímu interview.

PLAY OFF NFL

Wild card round

AFC: Buffalo Bills-Indianapolis Colts 27:24, Tennessee Titans-Baltimore Ravens 13:20, Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 37:48. NFC: Seattle Seahawks-Los Angeles Rams 20:30, Washington Footbal Team-Tampa Bay Buccaneers 23:31, New Orleans Saints-Chicago Bears 21:9.

Další program (PP Premier Sport) – AFC: Buffalo Bills-Baltimore Ravens (neděle, 2.15), Kansas City Chiefs-Cleveland Browns (neděle 21.05). NFC: Green Bay Packers-Los Angeles Rams (sobota, 20.35), New Orleans Sains-Tampa Bay Buccaneers (pondělí, 0.40).