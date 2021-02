Bouřlivák Hill: domácí násilí i super rychlost. Mohl sprintovat na OH

Hlavní útočnou hvězdou většiny týmů amerického fotbalu je quarterback. Ovšem i on potřebuje skvělé spoluhráče, jímž adresuje přihrávky. Rozehrávačská star Kansasu, který je druhý rok po sobě ve slavném Super Bowlu, je Patrick Mahomes. A jeho oblíbený terč v podobě receivera se jmenuje Tyreek Hill. Sice postavou drobný, ale zatraceně rychlý. Ne náhodou získal přezdívku „gepard“. Kdyby se dal na atletiku, jistě by konkuroval i nejrychlejším sprinterům světa. Má však i mnoho škraloupů, které mu mohly kariéru v NFL zhatit.

Hlavním tahounem veleúspěšného týmu amerického fotbalu z Kansasu je mladý quarterback Patrick Mahomes. Chiefs loni dotáhl až k výhře v Super Bowlu, o jehož zisk se tuto neděli pokusí znovu.

Pokud jde o quarterbacky Toma Bradyho či zmíněného Mahomese, kteří se již v neděli se svými týmy utkají v Super Bowlu, jejich úspěch závisí i na parťácích. Nemluvme teď o pořízcích z útočné lajny, co se snaží všemožně zamezit tomu, aby obránci dostávali quartebacky pod tlak či dokonce na zem. Podstatnou součástí fungující ofenzivy jsou receiveři. A v případě Kansasu především pouhých 178 centimetrů vysoký Tyreek Hill.

Když chytí míč a má kolem sebe prostor, pro obránce soupeře teprve začíná peklo. Jakmile rozkmitá nohy, jen těžko se chytá. Díky své výbušnosti získal přezdívku „cheetah“ (gepard). Ostatně nad kariérou sprintera také přemýšlel. V 18 letech zaběhl na střední škole dvoustovku v čase 20,14 setin sekundy. V té době byl šestým nejrychlejším sprinterem v USA a pohodlně by mu tento čas stačil ke kvalifikaci na olympijské hry v Londýně v roce 2012.

Po loňské sezoně o účasti na Hrách vážně uvažoval. „Když budu zdravý a moje mysl bude na správném místě, tak bych se pokusil kvalifikovat do olympijského týmu,“ plánoval si hned po vítězství v Super Bowlu. Jenže show v Tokiu se kvůli propuknutí koronavirové pandemie odsunula (zatím) na letošní rok.

Co kromě světové pandemické situace může být další překážkou? Samozřejmě zranění. Hilla a celý Kansas čeká poslední, zato klíčový zápas sezony. Rozhodování však může ovlivnit i zmiňovaná „mysl na správném místě.“

Obvinění z domácího násilí

Šestadvacetiletý receiver má totiž kromě výbušné rychlosti i dost výbušnou povahu. Kupodivu se to zatím moc často neprojevuje v zápasech, jako spíš v soukromém životě, kde se najde nejeden pořádný škraloup. V roce 2014 byl během působení na univerzitě v Oklahomě zatčen za domácí násilí. Nahlásila to jeho těhotná přítelkyně Cristal Espinal, která policii uvedla, že ji měl škrtit, uhodit do obličeje i do břicha. Dále doplnila, že se bála o život dítěte. Hill byl z univerzity vyloučen.

Nejprve sice vinu popíral, ale později se přiznal a začal se kát. Před draftem v roce 2016 nebyl pozván na srovnávací testy (NFL Combine) pro mladé hráče. Většina týmů od extrémně šikovného hráče dávala ruce pryč. Za normálních okolností by přitom byl žhavým zbožím už v prvním kole výběru talentů.

Kvůli škraloupu ze soukromého života se vůbec nepředpokládalo, že bude vybrán. Jenže Chiefs navzdory nebezpečné minulosti do risku šli a vzali Hilla (až) v 5. kole na 165. pozici. Fanoušci organizace sice nebyli nadšení, přesto si je svými výkony drobný mužík s číslem 10 následně získal. Ještě před prvními zápasy se to navíc snažil urovnat. „Chápu rozhořčení fanoušků. Udělal jsem chybu, nechal jsem se ovládat emocemi. Ale chci být lepším mužem a občanem,“ říkal po draftu Hill.

Další obvinění z násilí na synovi

Těžko říct, jestli fanoušci tahle slova věřili. A nelhal hráč hlavně sobě? V roce 2019 vyšel totiž najevo další skandál. Fotbalista byl znovu v péči policie kvůli údajnému násilí vůči tříletému synovi. Především na základě audionahrávky, ve které se Hill hádá v té době už se snoubenkou Cristal o tom, že synovi zlomil ruku. Od snoubenky zazní, že se syn fotbalisty bojí. Na což jí Hill řekne: „Měla by ses mě bát taky.“

Během kauzy byl páru chlapec na krátký čas odebrán, nakonec však policie nemohla dodat žádné důkazy. Podle šetření si Hillův syn ruku zlomil sám nešťastnou náhodou. Hráč byl v tomto případě aspoň dočasně zproštěn obvinění. Díky tomu nebyl nijak trestán suspendací od Chiefs, ani od soutěže.

Vše je mu u většiny fanoušků promíjeno, i když ve Spojených státech to s takovými přešlapy u veřejnosti nikdy nemáte lehké. Jejich náklonnost si nakonec získal nejen skórovanými touchdowny. Umí totiž sebrat míč, rychle pelášit dopředu a zároveň ovládá rychlé změny směru (tzv. cuty), kdy naprosto vycuká obránce, který se ho chystá složit k zemi.

Přispěje znovu velkou porcí nachytaných yardů a skórováním jednoho či více touchdownů k vítězství Kansasu v druhém Super Bowlu v řadě? Odpověď přinese sportovní svátek v noci z neděle na pondělí.