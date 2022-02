Joe Cool a jeho NEJ výzva. Pistolník z Ohia táhne Bengals za Super Bowlem

Nedokázali to John Elway, Peyton Manning, Troy Aikman ani další legendární quarterbaci. On ano. Joe Burrow se stal vůbec prvním rozehrávačem v historii NFL, jenž coby jednička draftu hned ve druhé sezoně postoupil do Super Bowlu.

Teď chce ovšem víc. Touží po trofeji Vince Lombardiho. Je od ní jediný zápas. Jedinou výhru. Poslední krok. Ovšem ten nejtěžší.

„Jsem obyčejný kluk z Ohia. Cincinnati leží jen dvě a půl hodiny jízdy od mého domova. Vždycky jsem snil o tom, že za Bengals jednou budu hrát v Super Bowlu. Teď se mi to splní, je to něco neuvěřitelného,“ soukal ze sebe Burrow po triumfu v konferenčním finále nad Kansas City Chiefs.

Do NFL vstupoval v roce 2020 coby čerstvý držitel Heismanovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče univerzitního fotbalu. Jako první volbu na draftu si ho vybrali právě Bengals, kteří v té době byli na dně. Skromný klub, jenž má za sebou ale ohromnou masu euforických fanoušků, dokončil sezonu s bilancí 2-14 a světýlko v tunelu byste nenašli ani za pomocí halogenové lampy.

Super Bowl LVI Cincinnati Bengals – Los Angeles Rams 14. února 2022 Začátek: 00.30 (noc z neděle na pondělí) Premier Sport 2 SoFi Stadium Inglewood, Kalifornie, USA Kapacita: 70 000 Americká hymna: Mickey Guyton Poločasový program: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige

„Přišel jsem do Cincinnati, protože chci vyhrávat. Nic jiného mě nezajímá. Věřím, že před sebou máme skvělé roky,“ nechal se slyšet Burrow.

Většina fanoušků i expertů v ten moment nechápavě kroutila hlavou. Vždyť Bengals čekali na vítězství v utkání play off od roku 1988 a za posledních pět sezon se ani jednou nepřehoupli přes hranici sedmi výher.

Nepovedlo se jim to ani v prvním Burrowě ročníku. Pětadvacetiletý quarterback totiž v listopadu roku 2020 utrpěl devastující zranění kolena, přetržený zkřížený vaz ho poslal okamžitě na operační sál a předčasně mu uzavřel sezonu.

Za deset měsíců později byl ale lídr Bengals zpátky. V plné síle. A začaly se dít divy. Ačkoli Cincinnati výrazněji neexcelovalo ani v jedné složce hry, dokázalo pravidelně hledat cesty k úspěchům. S deseti výhrami ovládlo divizi AFC North, v play off pak odklidilo z cesty Las Vegas Raiders, Tennessee Titans i Kansas City Chiefs.

„Zatím jsme týmem druhých poločasů. Dotahovat náskok soupeřů není to, co bychom vyloženě chtěli, ale zatím nám to vychází. Obrana dokáže vystupňovat výkon a nám se pak hraje mnohem lépe,“ vykládal s úsměvem Burrow.

Účast Bengals v Super Bowlu je přesto tak trochu postavená na hlavu. Burrow totiž operuje za jednou z nejslabších ofenzivních lajn v celé lize. Pokud jde o schopnost čelit tlaku obrany soupeřů, umístilo se Cincinnati až na 28. místě v celé NFL.

S takovou bilancí se chodí spíš pro první volbu draftu, než hrát o nejcennější trofej v americkém fotbale. Faktor Burrow ovšem funguje. I když má ruce obránců už pomalu v obličeji, dokáže klidně stát v kapse a hodit míč přesně tam, kam potřebuje. Američané pro to používají příhodný výraz: gunslinger. Pistolník.

Teď ovšem Joe Cool, jak je Burrowovi přezdíváno, čelí vůbec největší výzvě. Na druhou stranu hřiště se totiž postaví obávaná obrana Rams s Aaronem Donaldem, prokazatelně nejlepším hráčem současnosti. Pořízek vážící téměř 130 kilogramů v lednu zašlapal do země legendárního Toma Bradyho a nyní vyhlíží svou další oběť.

„Tenhle souboj rozhodne celý zápas. Jestli dá obrana Cincinnati Burrowovi alespoň trochu času, dovede tým k vítězství. Pokud ale nenajde na Donalda recept, nemají šanci. A ani Joe s tím nic neudělá,“ prorokoval někdejší quarterback a nyní uznávaný analytik Dan Orlovsky.

Na papíře je favoritem nepochybně tým z L. A. Burrowa ale neradno podceňovat.

Cincinnati Bengals

Joe Burrow

quarterback

25 let/193 cm/100 kg

Sezon v NFL: 2

Sezona 2021/2022

Odehrané zápasy 16

Naházené yardy 4611

Touchdowny 34

Interceptions 14

Touchdowny v kariéře: 47

Raketa mezi quarterbacky. Nováčkovská sezona pro něj skončila kvůli vážnému zranění kolena, o rok později se však vrátil ještě silnější. Na svůj věk působí velice vyzrále. Nepanikaří, i pod tlakem volí správná rozhodnutí. Po univerzitním titulu může záhy po vstupu do NFL přidat i ten hlavní.

Ja´Marr Chase

wide receiver

Kolikrát působí dojmem, že má na rukavicích lepidlo, které k sobě táhne míče. V sezoně nachytal 1455 yardů a je prominentní útočnou zbraní Bengals. Obrovsky nebezpečný je především v momentě, kdy už má míč pod kontrolou. Jakmile se s ním rozeběhne, je pro soupeře zle.

Sam Hubbard

defensive end

Vysoce pohyblivý obránce, který se specializuje na útoky na quarterbacky. V této sezoně si připsal dohromady 7,5 sacků, jeho doménou jsou především výpady okolo ofenzivní lajny. Vzhledem ke způsobu hry Matthewa Stafforda by v Super Bowlu mohl mít žně.

Joe Mixon

running back

Stěžejní muž pro finálovou bitvu. Bengals nutně potřebují rozhýbat běhovou hru a donutit tak obránce Rams, aby tříštili svou pozornost. Pokud se to nepovede, může nastat brutální šikana od Aarona Donalda a spol. V sezoně naběhal 1205 yardů, svou výbušností by se měl prosadit.

Ewan McPherson

kicker

Pozice kickerů bývá často podceňovaná, v tomto případě to ovšem neplatí. Kopáč Bengals v sezoně proměnil 85 % všech svých pokusů, v play off byl dosud bezchybný. Maximum si vytvořil proměněním 58 yardů dlouhého field goalu. Na jeho pravačce mohou ležet rozhodující body.

Zac Taylor

hlavní trenér

38 let

trenér Bengals od roku 2019

Bilance v kariéře

Základní část: 16 výher, 32 porážek, 1 remíza

Play off: 3 výhry, 0 porážek

Los Angeles Rams

Matthew Stafford

quarterback

34 let/191 cm/100 kg

Sezon v NFL: 13

Sezona 2021/2022

Odehrané zápasy 17

Naházené yardy 4886

Touchdowny 41

Interceptions 17

Touchdowny v kariéře: 323

V týmu Detroit Lions strávil dvanáct let, do play off se ale probojoval jen třikrát a vždy prohrál hned první zápas. Po loňském přesunu do Rams má rázem ve vyřazovacích bojích už tři skalpy. Pokud má čas na odhod míče, je téměř nebranitelný. Tlak od pass rusherů mu ale dělá problémy.

Aaron Donald

defensive end

Podle většiny expertů aktuálně nejlepší hráč napříč všemi pozicemi. Defenzivní monstrum, které si v posledních čtyřech letech připsalo dohromady 58 sacků. Noční můra quarterbacků. Zastavit ho nejde. Můžete ho pouze přibrzdit, a to kdo ví jestli… Klíč Rams k úspěchu.

Cooper Kupp

wide receiver

Trojitý král. První hráč od roku 2005, který vévodil lize v počtu zachycený přihrávek (145), nachytaných yardů (1947) i touchdownů (16). Jednotlivé routy běhá tak dokonale, že si obránci mohou povětšinou prohlížet pouze jeho záda. Zbraň hromadného ničení.

Jalen Ramsey

cornerback

Obrovsky ctižádostivý a emotivní hráč. Do L. A. přišel vyhrát Super Bowl. Teď mu zbývá poslední krok. Neděli co neděli brání ty nejlepší receivery soupeře, jeho souboje s Ja'Marrem Chasem mohou mít na konečný výsledek rozhodující vliv. Potřebuje ale zachovat chladnou mysl.

Cam Akers

running back

Autor jednoho z nejpůsobivějších příběhů sezony. Během letního kempu si přetrhl vazy v achilovce a zdálo se, že má po sezoně. Jenže on byl o pouhých 173 dní později zpátky na hřišti a silovými běhy před sebou hrnul obrany soupeřů. Pokud si dá pozor na fumbly, jinak obrovsky platný.

Sean McVay

hlavní trenér

36 let

trenér Rams od roku 2017

Bilance v kariéře

Základní část: 55 výher, 26 porážek

Play off: 6 výher, 3 porážky

Poslední vítězové Super Bowlu

2021 Tampa Bay Buccaneers 31:9 Kansas City Chiefs

2020 Kansas City Chiefs 31:20 San Francisco 49ers

2019 New England Patriots 13:3 Los Angeles Rams

2018 Philadelphia Eagles 41:33 New England Patriots

2017 New England Patriots 34:28 Atlanta Falcons