Český Brady: návrat z důchodu. Fotbal je součástí člověka, ví před finále

Slavný Tom Brady si místo čtyřiceti dní na poušti dal čtyřicet dní na odpočinku a už ohlašoval velký comeback. Jan Dundáček byl mimo úžasnou hru dva roky, než se na jaře vydal pomáhat českým šampionům Vysočina Gladiators v další vítězné kampani. Sedminásobný nejlepší hráč české ligy dotáhl svůj tým až do Czech Bowlu. A o víkendu bude sledovat i svůj původní klub Prague Black Panthers v boji o historický postup do finále rakouské AFL.

Jak se vám poslouchá srovnávání s Bradym, jenž je po šesti Super Bowlech za New England Patriots a dalším za Tampu Bay nejúspěšnějším hráčem historie NFL?

„Srovnání je to krásné, ale on je na úplně jiné úrovni a má úplně jiné podmínky fungovat. Já musím mít práci, živit rodinu. Ale je to fajn, je to lichotící. Druhý český quarterback tady není, protože tady nejsou podmínky, kdo by je vychoval, jak by je vychoval. Je to určitě místo, které by se dalo zlepšit. Do budoucna bych chtěl pomoct s rozvojem mladých quarterbacků. Podle mě je to nejtěžší individuální pozice v týmových sportech na světě. Když vás nikdo neprovází, tak je hrozně těžké se to sám naučit. V podstatě to nejde.“

Je pro vás osobně Brady idolem?

„Idol to pro mě úplně není. Největší respekt k němu samozřejmě cítím. Je to nejúspěšnější týmový hráč, tím, že to vyhrál s Tampou v novém týmu, tak dokázal, že to není jen o New Englandu. A je schopen hrát ve čtyřiačtyřiceti letech na top úrovni, mezi top třemi quarterbacky v celé lize, to je neuvěřitelné. Myslím, že tomu podřídil úplně všechno, má brutální dietu, spánkový režim, díky tomu je tak skvělý.“

VÍKEND AMERICKÉHO FOTBALU SOBOTA

SEMIFINÁLE RAKOUSKÉ LIGY AFL 15.00

Prague Black Panthers – Vienna Vikings (hřiště SK Prosek) NEDĚLE

FORTUNA CZECH BOWL XXIX 16.00

Vysočina Gladiators – Prague Lions (hřiště Viktorie Žižkov, PP Premier Sport 2)

Vy jste se do hry překvapivě vrátil poté, co Vysočina přišla o zraněného quarterbacka Ryana Pahose, jak k tomu došlo?

„S prezidentem Vysočiny Martinem Kulhou jsme se bavili už o loňské sezoně, ale to mně se hodně nechtělo, protože to bylo před celou sezonou a nedohodli jsme se na podmínkách. Teď byli trochu v nouzi, já z Vysočiny pár hráčů znám a říkal jsem si, že letos by to šlo.“

Jak dlouho jste to zvažoval?

„Asi den, on se Ryan zranil a nebylo víc času ptát se, kdo je kdo.“

Hned jste věřil, že to zvládnete?

„Asi jsem úplně nepochyboval, tím, že se pořád sportovně dost hýbu, jsem se nebál, že bych nezvládl něco uběhnout nebo zahodit. Já jsem naštěstí měl na podzim pár tréninků s Old Boys, šel jsem si zaházet, zjistil jsem, že to funguje. Čas na nervozitu nebyl. Měl jsem dva tréninky a už jsem hrál první zápas.“

Bylo těžké skloubit comeback se sportovním životem?

„Je to těžké. Dva roky mi fotbal chyběl, je to super sport, skočil jsem plnými doušky zpátky. Musel jsem si to trošku vyžrat, protože to samozřejmě má extrémní nároky na práci, na rodinu. Ale podařilo se to a jsem za to rád. Holky jsou větší, takže zvládáme rodinný život a je to fajn.“

Čím americký fotbal přes svou fyzickou náročnost nutí hráče stále odkládat definitivní konec?

„V našich amatérských podmínkách je to hodně o skupině lidí, s kterými se to dělá. Procházíte si nepříjemnými situacemi a bojujete. Je to super kolektiv. A z pozice quarterbacka je to organizace útoku. Je to vedení, pomáhání klukům kolem sebe naučit se fotbal.“

Proč to podle vás dělá Brady?

„Rozumím tomu vábení zpátky. Pro člověka je fotbal součást života. I když se v jeden moment zdá, že toho bylo dost, tak to není černobílé a ta stránka se nevypne. Fotbal je prostě pořád součást toho člověka, a pokud si doma řekne, že to ještě půjde, tak proč by to nešlo.“

O víkendu se kromě Czech Bowlu hraje také další výjimečný zápas, Black Panthers nastoupí v domácím zápase o finále AFL proti Vienna Vikings. Co od toho mače čekáte?

„Samozřejmě jim půjdu zafandit a hrozně jim to přeju. Byl jsem se podívat na tréninku, mají zpátky kouče Taylora Breitzmana, což je nejlepší trenér, s kterým jsem přišel do kontaktu. Obrana se na to moc těší. Vídeň je samozřejmě hegemon, byť je trochu oslabená o Evropskou ligu (elitní tým Vídně nastupuje v evropské soutěži – pozn. red.). Ale má ohromnou hráčskou pyramidu, fotbalovou akademii, mají neustálý příliv sportovních talentů, kteří už v osmnácti letech fotbalu rozumí, jak tady spousta třicetiletých hráčů ne.“

Jaká bude pro Black Panthers cesta k úspěchu?

„Je to každý sportovní zápas, musí mít perfektní exekuci na všech frontách a udělat míň chyb. O ničem jiném to nebude ani v neděli proti Lionům. Kdo naseká míň chyb, tak vyhraje. Panteři jsou s Vídní srovnaní, mohli by mít navrch, ale nesmí se rozdrolit po první chybě.“

Je to pro český americký fotbal historický moment?

„Určitě, protože kdyby se dostali do finále, tak jsou i favority na vítězství. Hrozně jim to přeju.“

OČIMA SOUPEŘE „Loni je loni, je to za námi, neřešíme to. Říkám hráčům, že co se stalo předtím, nemůžeme změnit, jdeme dál. Každý rok je to nové dobrodružství. Sezona byla plus minus podle plánu, ale je to za námi, musíme se soustředit na to, co je před námi. Když začal za Vysočinu hrát Honza Dundáček, byla to pro nás zajímavá informace. Honza má svoje kouzlo, víme to. Máme ale schopné trenéry a připravíme se. Moc se těším, je to nová příležitost vyhrát titul.“ Zach Harrod, kouč Prague Lions