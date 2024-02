O legendárního trenéra není zájem. Skončí Belichick opět po boku Bradyho?

Bill Belichick končí u New England Patriots • ČTK / AP / Adrian Kraus

Celkem šestkrát vyhrál jako hlavní trenér New England Patriots titul. V 71 letech si legendární Bill Belichick hledá nové angažmá a zdá se, že i přes velký počet uvolněných pozic není o jeho služby v NFL překvapivě žádný zájem.

Příběh o dynastii Patriots pod taktovkou Billa Belichicka zná každý fanoušek amerického fotbalu. Belichick přišel do týmu v lednu 2000 a po pár měsících v novém týmu se mu podařil klíčový tah, který nasměroval Patriots k nebývalému úspěchu. Belichick v draftu našel na 199. pozici Toma Bradyho a tato dvojice pod dohledem majitele týmu Roberta Krafta dokráčela k šesti titulům a k celkově devíti účastem v Super Bowlu.

Jenže od odchodu Bradyho z Patriots po sezoně 2019 šly výsledky týmu strmě dolů. Navíc Brady hned v následujícím roce vyhrál Super Bowl s Tampa Bay Buccaneers a Belichick hrál velkou roli v tom, že Brady Patriots opustil.

Patriots se během několika sezon přeměnily z obávaného týmu na otloukánka. V sezoně 2022 se Belichick uchýlil k netradičnímu experimentu, kdy na post ofenzivního koordinátora angažoval trenéra bez zkušeností z ofenzivní strany míče a to samé platilo i pro trenéra quarterbacků.

Uplynulá sezona měla být pro Patriots návratem k předním pozicím. Jenže quarterback Mac Jones, kterého Patriots draftovali v roce 2021 v prvním kole, předváděl tragické výkony a Patriots ukončili sezonu s bilancí 4-13 a v tabulce skončili na třetí pozici od konce.

Čas na změnu

Krátce po skončení základní části se majitel týmu Robert Kraft rozhodl pro změnu na postu hlavního trenéra týmu. Kraft vystoupil na tiskové konferenci společně s Belichickem a oznámili novinářům, že se rozhodli po vzájemné shodě ukončit spolupráci. Belichick zároveň několikrát naznačil, že rozhodně nehodlá končit.

„Navždy budu Patriot, ale těším se na to, co je přede mnou,“ uvedl.

Po tiskové konferenci se začalo spekulovat, kam by mohl Belichick zamířit. Hned 8 týmů se rozhodlo pro změnu a příležitostí tak bylo dostatek. Jenže uvolněné pozice se začaly postupně zaplňovat jinými kandidáty. Belichick byl oficiálně na pohovoru pouze u Falcons a ani toto místo již není k dispozici, protože Atlanta angažovala mladšího Raheema Morisse.

Proč není o Belichicka zájem? Ve hře mohou být dva zásadní faktory, a to je věk a pravomoci. Belichickovi bude před začátkem další sezony 72 let a NFL se poslední dobou ubírá především cestou mladších trenérů. Touto cestou se vydali i Patriots, když angažovali Jeroda Maya, kterému je 37 let a je nejmladším hlavním trenérem v NFL.

Belichick si u Patriots postupně vybudoval velké pravomoci a ve všech fotbalových záležitostech měl hlavní a poslední slovo. Podobné nastavení chodu týmu už není v současné NFL běžné a týmy se snaží rozdělit pravomoce mezi více funkcionářů. Paradoxně výjimkami v tomto trendu jsou letošní účastníci Super Bowlu, kdy hlavní trenéři Andy Reid a Kyle Shanahan mají ve svých týmech velkou autonomii. Belichick se pravděpodobně nechce vzdát kontroly nad dílčími aspekty budování týmu jako je draft nebo podpis volných hráčů.

Výsledkem pak může být jen těžko představitelná situace, kdy by si Belichick na nové angažmá rok počkal. Pomalu se začínají rojit spekulace o tom, že by slavný kouč minimálně na rok zamířil do televize v roli experta. Už několikrát ukázal, že navzdory jeho povaze a chladné komunikaci s médii dokáže být před kamerou úspěšný.

Televizní stanice FOX má od příští sezony pod smlouvou Toma Bradyho. Expertní studio Bradyho s Belichickem? To by byl od FOX sakra zajímavý kousek.

