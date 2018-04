Kapitán Zýma: Naše kariéry nebudou naplněny, pokud se titul nevrátí do Krče

Jedna výhra a jedna prohra s Kotlářkou na úvod nového ročníku baseballové extraligy. Ovšem tím pravým začátkem sezony je pro tým Eagles Praha nadcházející páteční souboj s Technikou Brno (19:00). Poprvé se ukáží na domácím hřišti, před svými fanoušky. „Chceme se ukázat, vrátit jim tu podporu,“ říká lídr týmu Petr Zýma s tím, že by chtěli do Krče vrátit titul.

Čeká vás první domácí zápas, je pro vás něčím zvláštní? Sejdou se rodiny, fanoušci, celý klub...

„Na Opening day se všichni těšíme, minule se opravdu hodně povedl. Když přijdou lidi, tak hráč cítí, že běží trochu rychleji, má pocit, že hodí větší ránu. Každý se chce ukázat, vrátit fanouškům podporu. Úžasný projekt, který přiláká lidi, bývalé hráče, rodiče i mládežnické týmy a jejich rodiče. Tímhle spojíme zelenobílou komunitu Eagles.“

Za sebou máte dva duely s Kotlářkou, jste rádi, že už to vypuklo?

„Přechod z haly ven je vždycky příjemný, příprava v hale je úmorná. Pár z nás mělo šanci rozehrát se s reprezentací v italské Messině. Zahráli jsme si dva přípravné zápasy, teď dva ostré v extralize. Navíc jsme v rámci brigády popracovali na hřišti. Je připravené a my také.“

Loni Eagles skončili čtvrtí, letos pomýšlí ještě výš. I proto se kádr týmu pozměnil.

„Podařilo se rozšířit kádr, máme víc hráčů na každou pozici. Což vždycky bylo naším kamenem úrazu, nebo důvodem neúspěchu. Bylo nás málo. Teď máme kluky z juniorky, tuzemské i zahraniční posily. Pracujeme s dvaceti lidmi, kteří jsou schopni zápas odehrát. Jsem zvědavý, co se podaří, ale zatím je to rozjeté moc pěkně. Jsme opravdu připraveni.“

Zmínil jste větší konkurenci, nevadí oporám, že budou muset o svůj post zabojovat?

„Extraliga se nedá vyhrát s dvanácti lidmi, což jsme, bohužel, dělali posledních deset let. Navíc tím, že je baseball naše hobby, tak se často stane, že má někdo pracovní povinnosti, rodinné důvody. Kolikrát jsme brali všechno, co má ruce nohy. Konkurence je jednoznačným plusem. Navíc, my starší chceme předávat zkušenosti, taky víme, že nebudeme hrát pořád. Máme starost o budoucnost klubu a je dobré vidět, že vám projde rukama nějaký šikovný kluk.“

Co se týká budoucnosti, v Krči se už dlouho skloňuje slovo titul...

„Doma u našich to slýchávám. Poslední titul vyhrál ještě táta před třiceti roky (1988). To je hlavní motiv, který nás žene. Nevěnujeme baseballu svůj čas, veškerou dovolenou jen proto, abychom si zahráli. Naše kariéry nebudou naplněny, pokud se titul nevrátí do Krče.“

Blíží se ta chvíle?

„Za těch deset dvanáct let, co jsem v áčku, nám nevyšly možná dvě sezony, což není špatný. My jsme vždycky doplatili na úzký kádr. Všichni cítíme, že titul chceme. Tenhle nebo příští rok. Jsme na vrcholu síly.“

Pomohou i zahraniční posily?

„Naplnili jsme potřeby, nešli jsme cestou mít někoho za každou cenu. Věděli jsme, že potřebuje catchera (David Pablito Sandoval), nadhazovače (Taylor Thurber) a pálkaře (Joe Wittig).“

Kdo bude největším soupeřem v boji o medaile?

„Určitě Draci, mají kvalitní tým a ještě posílili. Arrows Ostrava si po minulém roce o trojku říkají. Překvapením by mohli být Hroši Brno, kteří to hodně staví na zahraničních posilách. Černým koněm může být Třebíč, která má čtyři importy a dravé mládí. A samozřejmě my. Pokud nebudeme ve finále, tak je to pro mě neúspěch. Uděláme všechno pro titul.“