Draci postoupili počtyřiadvacáté do finále baseballové extraligy

Od roku 1995 si hráči Draků Brno pokaždé zahráli ve finále domácí extraligy. Celkem 21krát odešli jako vítězové. O další titul se utkají v září také v letošním roce. Do Czech Series je poslala sobotní výhra nad Arrows Ostrava. K němu výrazně přispěl Pavel Budský, který v šesté směně zaznamenal Grand Slam (homerun při plně obsazených metách). „Je to perfektní, mně se podařilo odpálit aspoň jednou. Jsme po roce zase ve finále, což je velice důležité,“ prohlásil Budský.

K největším oporám u Draků Brno patří zejména nadhazovači. Právě čtyři z nich jsou nejlepší v klíčové statistice ERA (průměrný počet doběhů, které nadhazovač umožní soupeři za devět směn). Na pálce dominuje Petr Čech, který předvedl 63 úspěšných odpalů a Arnošt Dubový, který jich má o jeden méně. „Soustředíme se na preciznost ve všech herních aspektech, chceme se neustále zlepšovat. Klidně bych si přál sto extraligových titulů… Na další finále se velice těším,“ prohlásil Arnošt Nesňal, generální manažer Draků Brno.

Druhé místo v Nadstavbě o titul získá Arrows Ostrava. Ta se bude muset ještě o finále utkat v sérii Wild Card. Do ní mohl postoupit pražský tým Eagles Praha, v dnešním zápase ale baseballisté z Krče prohráli s hlavními rivaly z Kotlářky Praha 7:15 a k jistotě k postupu do semifinále jim tak stále schází jedna výhra. „Klíčová série s Kotlářkou nám nevyšla podle představ, v sobotu a v neděli nám nedali šanci. Ve čtvrtek ale hrajeme s Tempem doma. Bylo by dobré, kdyby dorazilo co nejvíce diváků a podpořili nás,“ prohlásil Vladimír Chlup, trenér Eagles. Ti mají jednu výhru k dobru před Kotlářkou a sehrají ještě dva duely. Kotlářka pouze jeden.